El General de Elche acredita su Unidad Cardiorrenal para evitar contradicciones en tratamientos de corazón y riñón

El Hospital General Universitario de Elche ha sido acreditado como Unidad Cardiorrenal por la Sociedad Española de Cardiología, un reconocimiento nacional que sitúa al centro sanitario ilicitano entre los referentes del país en el abordaje integral de las patologías que afectan al corazón y al riñón. Solo 21 hospitales en toda España cuentan actualmente con esta distinción, que certifica la excelencia asistencial, la coordinación clínica y la calidad de los procesos aplicados.

La acreditación reconoce un modelo asistencial pionero que permite que cardiólogo y nefrólogo tomen decisiones conjuntas en tiempo real, evitando contradicciones terapéuticas y reduciendo esperas innecesarias para el paciente. Este enfoque resulta clave en patologías complejas, ya que ambos órganos funcionan de forma interdependiente y el deterioro de uno influye directamente en el otro.

Atención simultánea y coordinada

La Unidad Cardiorrenal, que inició su actividad en febrero de 2023, se basa en un modelo de consulta multidisciplinar e integral en el que el paciente es atendido de manera simultánea por ambos especialistas. Hasta ahora, las personas con patología cardiaca y renal debían acudir a consultas separadas, con tratamientos que requerían ajustes muy precisos para no interferir entre sí.

La principal novedad del modelo implantado en Elche es que el paciente acude a una única consulta hospitalaria y es valorado al mismo tiempo por el cardiólogo y el nefrólogo, lo que mejora la toma de decisiones clínicas y agiliza el seguimiento. Tal y como han señalado la cardióloga Nuria Vicente y la nefróloga Diana Tordera, impulsoras de esta iniciativa, “De esta manera mejoramos la comunicación y la coordinación entre los especialistas involucrados, además de reducir el número de consultas que tiene un paciente".

Seguimiento estrecho y autocuidado

Además de la atención conjunta, la Unidad Cardiorrenal centra su labor en el seguimiento estrecho de pacientes con insuficiencia cardíaca y renal avanzadas, con el objetivo de optimizar el tratamiento y fomentar el autocuidado. Este enfoque permite minimizar de forma significativa los reingresos hospitalarios, mejorando tanto la calidad de vida de los pacientes como la eficiencia del sistema sanitario.

La obtención de esta acreditación es el resultado de un riguroso proceso de evaluación, en el que se han auditado la tecnología disponible, los protocolos clínicos y la formación específica del personal médico y de enfermería implicado en la unidad.

Reconocimiento nacional y equipo especializado

El jefe del servicio de Cardiología del Hospital General Universitario de Elche, el doctor Pedro Morillas, ha subrayado la importancia de este reconocimiento, que sitúa al centro "entre la élite de los centros sanitarios de España. No solo valida el esfuerzo de los profesionales, sino que garantiza a los ciudadanos de Elche la máxima calidad asistencial en una de las áreas más complejas de la medicina moderna. Es un compromiso directo con la supervivencia y el bienestar de nuestros pacientes".

Detrás de este sello de calidad se encuentra un equipo humano especializado formado por los cardiólogos Antonio García Honrubia y Nuria Vicente Ibarra, las nefrólogas Diana Tordera Fuentes e Isabel Millán del Valle, así como el equipo de enfermería compuesto por Victoria Talens Quesada y Nerea Gómez Candela, que desempeñan un papel clave en el seguimiento y la atención continuada de los pacientes, según informa el Hospital General.