El polígono de Carrús, en Elche, gana más aparcamiento y zonas de recreo a cuenta de solares

El polígono de Carrús vuelve a dar otro paso para aliviar uno de sus déficits históricos: la falta de aparcamiento. Si ya de cara a la Navidad el Ayuntamiento de Elche convirtió un solar lleno de baches entre la calle Nájera y la Ronda Vall d'Uixó en una bolsa de estacionamiento de 45 plazas, todo a través de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), ahora la Administración local ha tirado de un plan de empleo municipal para continuar con esta demanda a escasos metros.

Y es que lo que hasta la fecha era una parcela con forma de bulevar, proyectada en los noventa que sólo había servido para que creciera la maleza, se convertirá en una bolsa de estacionamiento para ganar este año en una primera fase entre 40 y 50 plazas nuevas, aunque el compromiso del equipo de gobierno de PP y Vox es dar continuidad al proyecto hasta completar la actuación en toda la calle, aunque todo apuntaría a otro ejercicio "porque es un programa ambicioso y no se puede terminar en un solo año”, apuntó este miércoles el edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, en una visita a las obras en la que estuvo acompañado del presidente de la comunidad de propietarios del polígono, Juan Molina.

Aceras y descanso

Los trabajos incluyen la mejora de aceras, ya que hasta la fecha este entorno no disponía de ellas, así como la instalación de una zona de recreo con arbolado, sombra, mesas y bancos para que los trabajadores del polígono puedan tener un lugar de esparcimiento cuando paren a comer o a descansar en el descanso laboral, con lo que se dignificaría la zona para los empleados. En paralelo, Ruiz defendió la necesidad de seguir dignificando el polígono. “Carrús ha sido históricamente uno de los motores económicos de Elche y llevaba mucho tiempo olvidado", lamentó el edil. Desde la comunidad de propietarios incidieron en que el polígono es pionero y por el volumen de actividad, con 700 empresas y 5.000 trabajadores, requiere "una atención acorde a su importancia para que sea realmente moderno”, defendió.

El concejal Samuel Ruiz junto al presidente de la comunidad de propietarios Juan Molina en el solar que será aparcamiento / J.R.Esquinas

Molina volvió a incidir en que uno de los grandes objetivos de la comunidad es convertir el polígono en una Entidad de Gestión y Modernización (EGM), una figura que permitiría acceder a más financiación y subvenciones para acometer actuaciones pendientes para conseguir esta denominación. En estos momentos el colectivo está pendiente de que la concejalía de Urbanismo de luz verde a la delimitación que plantearon los propietarios, después de haber aportado modificaciones que solicitó el departamento municipal. Este trámite es crucial para conocer exactamente cuántas firmas están dentro del perímetro del polígono, de la misma forma que para lograr el EGM se tienen que conseguir más zonas verdes y plazas de aparcamiento tanto de turismos como de camiones.

Camiones

Sobre esta última petición apuntaron desde la comunidad de propietarios que se sigue estudiando la ubicación de un lugar exclusivo para que los camiones estacionen, y que esté controlado y vigilado, una demanda urgente tras los recientes robos de combustible. Eso sí, el principal escollo no es solo la parcela, sino los accesos y salidas que se necesitan para que sea viable.

En cuanto a las últimas actuaciones las están desarrollando jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años dentro del programa Talento Joven de Labora, que cuenta con una financiación de 960.000 euros cubierta en gran parte por la Generalitat Valenciana y con una aportación de 112.000 euros del Consistorio.

El reto es que la treintena de participantes, que están operando en este enclave así como en la ladera del río y el polideportivo de Torrellano, aprendan en albañilería, jardinería y telecomunicaciones, especialidades con una salida laboral que les permitan aprender un oficio en un año a través de la combinación de formación teórica y práctica a través de un contrato de formación. El titular de Promoción Económica expuso que muchos jóvenes no llegan al mercado laboral con la experiencia que las empresas requieren y gracias a esta apuesta se les da la primera oportunidad.

Eva Marín González, directora del programa Talento Joven, explicó que el perfil mayoritario del alumnado es muy joven, en muchos casos con edades entre los 18 y los 20 años. “Para muchos es su primer contacto con el mundo laboral, y otros tienen alguna experiencia previa, pero desconocen el sector", manifiesta. Desde el propio programa se orienta a los participantes y se canaliza el contacto con empresas a través de la Agencia de Colocación municipal.

Casos

Alba Mochón, de 24 años, llegó al programa tras quedarse sin trabajo, y después de haberse dedicado a la hostelería o al sector de la limpieza. Reconoce que le está empezando a coger el gusanillo a la formación en albañilería. “Aprendes cosas que luego te sirven incluso para tu casa. Hay mucha demanda y sí que me veo trabajando de esto cuando acabe”, indica la joven mallorquina afincada en la ciudad, que tiene inquietud por este oficio que conoce por su padre.

Entre los participantes también se enontraba Nuria Valero, de 18 años, que vive su primera experiencia laboral en el área de jardinería. “Entré porque me pareció interesante que el Ayuntamiento ofreciera esto. Vine a probar y me está gustando muchísimo", indica a INFORMACIÓN mientras planta un olivo sobre la zona que en unos meses funcionará como área de descanso. Amanda García, una de sus compañeras, cree que aprender sobre plantas y todo lo que conlleva es muy interesante porque ve una clara salida laboral.