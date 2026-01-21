Las prioridades de Elche en 2026: de las flores y las paellas y golosinas al ascensor del Puente de la Virgen o el Parque Central Vinalopó

Los argumentos del bipartito de PP y Vox son claros. “La planificación constituye un principio general que debe presidir toda actuación administrativa, tal y como se desprende de un análisis de la normativa vigente en materia de régimen jurídico general de las Administraciones Públicas y del examen de diversa legislación sectorial”, se alega. Un principio general que, con las últimas directivas europeas, ha pasado de ser una necesidad a una obligación. De ahí que la junta de gobierno local, en la última sesión celebrada el año pasado, la del 30 de diciembre, aprobara el plan anual de contratación pública del Ayuntamiento de Elche para 2026, aunque no diera cuenta públicamente. Un documento que, en cualquier caso, deja claro que no tiene carácter vinculante, más cuando se elaboró antes de la aprobación definitiva del presupuesto municipal para este año, en el que se redujo el gasto sobre lo previsto inicialmente, pero que sí que marca la hoja de ruta en materia de contratación para este ejercicio. Lo hace, además, con una estimación del presupuesto base de licitación de cada actuación, y un plazo de ejecución y fecha de formalización aproximadas, con un orden de prioridad en cada una de las áreas, y un anexo específico para aquellos contratos que están ya como mínimo en fase de anuncio previo.

Un trabajador de la brigada de Parques y Jardines planta flores en la Glorieta, en una imagen de archivo. | ÁXEL ÁLVAREZ / Áxel Álvarez

Web municipal y alumbrado

Entre otras cuestiones, en el dosier, se apunta a importes que van desde los casi 40.000 euros para flores y ornamentación en cuatro años; los 50.000 euros para una nueva web municipal; o los 55.000 euros para el suministro de paellas, productos de panadería y golosinas para los distritos; pasando por los 1,9 millones para el proyecto de renovación de instalaciones de alumbrado vial y ornamental; los 900.000 euros para lo que denominan obras del proyecto del nuevo Parque Central Vinalopó; los 600.000 euros para las obras del ascensor en el Puente de la Virgen; los 70.000 euros para la rehabilitación de la puerta del arco de La Lonja; o los 98.000 euros para la asistencia técnica en las actuaciones patrimoniales del plan director de la iglesia de San José, con mucha actuación, además, en la zona centro. También se incluye la nueva contrata de autobús urbano, que rondará los 400 millones de euros, y que vence a finales de año.

Red de protección en el techo de la iglesia de San José de Elche. / Áxel Álvarez

De Acción Social y Discapacidad a Deportes

El número de necesidades varía de un departamento a otro. Por ejemplo, en Acción Social solo se apunta a una, el Servicio de Mediación de Proximidad Mediaprop, con un presupuesto base de licitación de 19.965 euros, con el IVA incluido, un plazo de ejecución de un año más otro, y fecha estimada de formalización el 1 de marzo; o en Discapacidad, donde se alude al servicio de monitores de apoyo para menores con discapacidad en escuelas de verano, por 24.986 euros, con un año prorrogable por otro, y con el 1 de junio como fecha que se maneja. Por contra, el departamento con más ítems es Deportes, con 17, donde el primer punto -y, por tanto, prioridad- es la impermeabilización del techo del Esperanza Lag y los polideportivos de El Pla y La Hoya, por 160.000 euros, con un plazo de ejecución de diez meses y abril como mes contemplado para la formalización del contrato. En Deportes, de hecho, también se incluyen las concesiones demaniales de las cantinas de algunas instalaciones deportivas o los patrocinios con el Club Balonmano Elche, así como otras entidades de baloncesto, atletismo, voleibol, waterpolo, patinaje o triatlón.

Vista aérea de Las Clarisas. / ANTONIO AMORÓS

Espacios y Servicios Públicos

También Espacios y Servicios Públicos, con 16 puntos, presenta una de las listas más largas. En este caso, se incluyen por ejemplo, y por este orden, las obras de reurbanización de la plaza de Santa María, por 2,6 millones, un plazo de ejecución de diez meses y marzo como fecha de formalización del contrato; los trabajos de acondicionamiento del Hort del Gat, que afectarían al jardín, por 647.955 euros y cuatro meses de plazo, con febrero de este año como punto de partida; o la ejecución de la reforma del convento de La Merced o Las Clarisas, que debe acabar sufragando el Consell, y para lo que se plantean 7,8 millones de euros, con 18 meses de plazo de ejecución dentro de un contrato que empezaría a contar en diciembre. Asimismo, ahí entraría un contrato de servicio de conservación y mantenimiento de puentes y pasarelas por 500.000 euros durante un año, para el 20 de abril; 103.000 euros para las obras de reparación de la glorieta del puente del Bimil·lenari; 100.000 euros para un proyecto de reurbanización de La Portalada, con tres meses de duración, para el 24 de marzo; el proyecto de remodelación de Juan Carlos I, por 1,3 millones, con tres meses de plazo y previsto para el 4 de mayo; y otro proyecto en la calle Andrés Torrejón, también en el centro, para mitad de mayo, por 100.000 euros y un mes de trabajos estimados.

Los jardines del Hort del Gat, donde al menos se ha retirado ya la basura. / Áxel Álvarez

Filet de Fora, Vinalopó y Velarde

Precisamente en Espacios y Servicios Públicos, en el punto once, aparecen las obras de Filet de Fora, por 400.000 euros, para junio, con tres meses de plazo; o las obras de lo que denominan en el plan de contratación proyecto de nuevo Parque Central del Vinalopó, por 900.000 euros. En las dos últimas posiciones se apunta a un proyecto de parque en Matola, algo que parece que ya se intentó en anteriores mandatos sin llegar a cuajar, por 300.000 euros, para septiembre, y un plazo de ejecución de dos meses; y obras en la calle Velarde, por un millón de euros y por tres meses, a contar desde el 19 de octubre.

Recreación de cómo será la fachada de Nuevos Riegos el Progreso, con la parte superior de cristal, el alerón y los edificios colidantes a diferente alineamiento / INFORMACIÓN

El Progreso y nichos

Mientras, en Estrategia Municipal se incluye la ejecución de las obras del edificio de oficinas que irá en Riegos El Progreso, por un montante de 1,9 millones, y diez meses de plazo de ejecución, con la previsión de que se formalice en mayo, y en Instalaciones Municipales se apunta al ascensor en el puente de Santa Teresa, para octubre, con tres meses para la ejecución y 600.000 euros. En paralelo, la previsión que se maneja para la construcción de 2.364 nichos en el Cementerio Nuevo es que arranque el proceso en el primer trimestre, por 6,1 millones y 24 meses de tiempo para completar los trabajos; y se prevén 70.000 euros para la rehabilitación de la puerta del arco de La Lonja, para el segundo trimestre; 50.000 euros para obras de saneamiento y restauración de muros del tapial de época medieval del Palacio de Altamira para marzo; o 98.000 euros para la asistencia técnica de actuaciones patrimoniales dentro de un plan director de la iglesia de San José, que, como Santa María, se ha visto afectada por desprendimientos, para el segundo semestre, con un plazo de seis meses.

“Previsiones estimativas”

Todo, además, partiendo de la base de que, somo se señala en el documento, “el plan anual que se aprueba tiene como objetivo primordial dar a conocer a los operadores económicos cuáles son las necesidades institucionales que pretenden cubrirse mediante los contratos proyectados para el ejercicio económico de 2026, de modo que, con la debida anticipación, puedan analizar dichas necesidades y, en su caso, decidir su participación en los procedimientos de adjudicación que, en ejecución del plan, se convoquen”, y, con ello, garantizar “la competencia efectiva y de absoluta transparencia, lo que provocará un aumento de la concurrencia, facilitará la participación de las pymes en dichos procesos, la presentación de mejores ofertas que guarden una adecuada relación calidad-precio y un uso eficiente de los fondos públicos”. Para ello, Contratación pidió información a los departamentos municipales adscritos a las diferentes concejalías del Ayuntamiento de Elche sobre las necesidades que iban a tener en 2026, se han analizado las bases de datos para identificar aquellos contratos que atienden a necesidades recurrentes de la organización, y se ha pedido a las distintas áreas que fijaran un orden de prioridad e indicaran la fecha aproximada de formalización de cada contrato, ajustándose en sus propuestas a los créditos presupuestarios de los que se tenía previsto disponer en el presupuesto municipal de 2026, aunque, posteriormente, como se especifica, “el gasto ha sido reducido respecto de las previsiones iniciales con el objeto de aprobar un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos, y sin perjuicio de que, de ser aumentados los ingresos en el ejercicio 2026, puedan ser recuperadas o aumentadas partidas presupuestarias respecto de su aprobación inicial”. Por eso mismo, y porque el documento no tiene carácter vinculante, se deja claro que lo que recoge ese documento son “previsiones estimativas cuyo objeto es garantizar una adecuada atención y organización de los servicios municipales”, con “carácter enunciativo y no limitativo”, se apostilla.