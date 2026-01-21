Los rotarios abren las tertulias de 2026 de los Amigos del Arroz con Costra de Elche

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche ha retomado este miércoles sus tertulias gastronómicas, dando inicio al nuevo año con un encuentro que ha reunido a representantes del empresariado ilicitano, miembros del Club Rotary Elche, quienes han compartido mesa y mantel en un ambiente marcado por la convivencia, la gastronomía tradicional y el diálogo cercano.

El encuentro ha servido como pistoletazo de salida del curso tertuliano de una asociación considerada decana entre las que organizan este tipo de citas en la ciudad. Fiel a su espíritu, la entidad ha vuelto a utilizar la gastronomía como excusa para el intercambio de ideas y para agasajar a personas y colectivos por su contribución a la sociedad ilicitana.

Invitados del empresariado y el ámbito institucional

Entre los asistentes se encontraban varios rotarios de Elche, entre ellos el concejal del gobierno municipal Francisco Soler, vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, además de primer teniente de alcalde, quien en su vida profesional ejerce como abogado asesor de empresas.

INicio de la tertulia con los Amigos del Arroz con Costra de Elche / INFORMACIÓN

Junto a él, participaron en la tertulia los empresarios César Nohales, Joaquín Garrido, Juan Pascual, Jaime Javaloyes, Luis Torres, Francisco Ortega y Gema Almario, que compartieron la experiencia gastronómica con los miembros de la asociación en un clima distendido y de charla amigable.

Un espacio consolidado para la tertulia

La asociación ha convertido las instalaciones donde celebra sus encuentros, situadas en la carretera de Dolores, en un espacio familiar y de referencia para la conversación sosegada. Por este enclave pasan cada año decenas de representantes de colectivos, así como personas que, por su trayectoria o implicación, tienen algo que decir a Elche y de Elche.

Algunos de los invitados a la tertulia de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche / INFORMACIÓN

Con este encuentro, la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche abría oficialmente el curso de tertulias, manteniendo una tradición que combina identidad local, gastronomía y relaciones sociales.

La costra, protagonista del reencuentro

El menú siguió el esquema habitual de estos encuentros: primero se degustaron los aperitivos tradicionales, antes de dar paso a la “reina” de la tertulia, la costra, elaborada según la receta clásica. Posteriormente, llegaron los postres tradicionales, entre los que nunca falta el pan de higo, antes de cerrar la sobremesa con algunas infusiones, como el cantueso.