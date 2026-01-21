El concejal de Vox en Elche escenifica normalidad en su primera aparición en solitario tras el "me voy pero me quedo"

El concejal de Vox en Elche Samuel Ruiz protagonizó este miércoles su primera comparecencia pública en solitario ante los medios de comunicación tras el debate y aprobación de los presupuestos municipales de 2026, y después del episodio que agitó la política local a semanas de la pasada Navidad, cuando amagó con dimitir de su cargo en plena negociación de las cuentas.

El edil, tras el anuncio de reconversión de un solar del barrio de Carrús que el bipartito convertirá en aparcamiento, cerró a preguntas de este diario las polémica de finales del año pasado y proyectó normalidad en su actividad al frente de la Concejalía de Promoción Económica.

Ruiz aseguró que las relaciones tanto con su partido, Vox, como con sus socios de gobierno del PP, “están como siempre han estado” y que cuenta con el “apoyo firme” de su formación y de los tres concejales que conforman su grupo municipal. El concejal enfatizó que “de vez en cuando surgen situaciones de fricción que hay que solucionar, hay que dialogar y es lo que estamos haciendo”, reivindicando la colaboración dentro del Ejecutivo local.

El concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, reunido con empresarios del polígono de Carrús este miércoles / INFORMACIÓN

El político trasladó así un mensaje de estabilidad y cohesión tras su anuncio de marcha del equipo de gobierno, cuando su renuncia generó sorpresa e inquietud en la vida municipal. Ruiz presentó aquel escrito de dimisión el pasado 5 de diciembre en medio de la negociación del presupuesto y su intención inicial era dejar el cargo, algo que incluso motivó la convocatoria de un pleno extraordinario por parte del alcalde, Pablo Ruz, para hacer efectiva su salida. Sin embargo, retiró su renuncia antes de que se hiciera efectiva, desconvocando el pleno y dando continuidad a su mandato.

Estabilidad

La tensión política llegó a poner en cuestión la estabilidad del gobierno municipal, dado que el PP no dispone de mayoría absoluta y necesita los tres votos de Vox para sacar adelante las cuentas. Fue precisamente el acuerdo presupuestario para 2026, que contempla un presupuesto consolidado de unos 342 millones de euros, el detonante político que obligó a Ruiz a reconsiderar su renuncia. Tanto él como la portavoz de Vox, Aurora Rodil, defendieron entonces que el pacto presupuestario debía quedar garantizado antes de cualquier cambio en la configuración del gobierno local.

Sin tensiones

En un intento de restar dramatismo a lo ocurrido, Ruiz rehuyó hablar de crisis y lo consideró una situación comparable a “las tensiones típicas de cualquier familia o empresa”. Atribuyó su decisión momentánea a “una problemática personal y familiar” que le llevó a plantearse dejar la política, y aseguró que sus compañeros de partido le trasladaron que contaban con él y que era una parte importante del proyecto municipal. Con esa base, Ruiz aseguró sentirse “con las mismas fuerzas de siempre” para seguir en su puesto.

El concejal defendió que los presupuestos de 2026 son “los mejores que podría tener la ciudad de Elche” y recalcó que su aprobación permite cerrar un capítulo y abrir una etapa de ejecución. Respecto a su permanencia en el cargo hasta el final del mandato municipal, Ruiz afirmó que su intención es continuar "donde su partido lo decida”, aunque volvió a introducir la prioridad familiar como factor importante: “La familia siempre va por delante”, afirmó, aunque matizó que no hay motivos profesionales o políticos que le hagan plantearse una salida ahora en el corto plazo.