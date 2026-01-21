Críticas por un supuesto email de Ribera Salud que insta a usar 10 veces material de un solo uso en el Hospital del Vinalopó, mientras la dirección y Sanidad lo niegan

Un supuesto correo electrónico interno de la empresa concesionaria del departamento de salud Elche-Crevillent, Ribera Salud, desvelado por eldiario.es, sitúa al Hospital Universitario del Vinalopó en el centro de una intensa polémica sanitaria al admitir la reutilización de catéteres de electrofisiología, material expresamente indicado como de un solo uso, una práctica prohibida por la normativa europea y estatal por el riesgo de infección. Tanto la dirección del hospital como la Conselleria de Sanidad han negado que esta práctica se haya llevado a cabo o se esté llevando a cabo en el centro sanitario.

Un correo interno y un modelo para ahorrar costes

Según la información publicada por eldiario.es, el 6 de octubre de 2025 la jefa de auditoría de Ribera Salud envió un correo electrónico a responsables del hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid) instándoles a reutilizar catéteres de electrofisiología “lo antes posible”, siguiendo el modelo que, según el propio mensaje, ya se aplicaba en el Hospital del Vinalopó, único centro que la mercantil mantiene concesionado en la Comunidad Valenciana tras las reversiones del Consell del Botànic.

Intervención para colocar el marcapasos más pequeño del mundo en el Hospital del Vinalopó / INFORMACIÓN

En ese correo se detallaba que en el Vinalopó los catéteres, destinados a intervenciones cardíacas como el tratamiento de arritmias, se esterilizaban y reutilizaban hasta diez veces, pese a que estos productos están etiquetados como no reutilizables. La directiva justificaba la práctica por razones económicas, al comparar el gasto medio por procedimiento entre ambos hospitales y cifrar en más de 160.000 euros el ahorro potencial si Torrejón reducía el uso de este material.

Expertos consultados por el medio eldiario.es explican que estos dispositivos solo podrían reutilizarse mediante un reprocesamiento externo autorizado, algo que no puede realizarse dentro de un hospital. La Agencia Española del Medicamento recuerda que una simple esterilización hospitalaria no cumple la ley, ya que el material pierde propiedades y aumenta el riesgo para el paciente.

Inspección, desmentidos y versiones enfrentadas

Tras conocerse la existencia del correo, la Conselleria de Sanidad envió una inspección sorpresa al Hospital del Vinalopó. Así lo ha asegurado esta mañana en su visita al Hospital de Alcoy el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Fuentes del departamento autonómico aseguraron que los inspectores no detectaron ese día, ni ningún otro en los que se realizan inspecciones, la reutilización de este tipo de material. Desde Ribera Salud también se defendieron ante INFORMACIÓN, afirmando con rotundidad que “en el Hospital Universitario del Vinalopó no se está reutilizando material de un solo uso” y cuestionando incluso la autenticidad del documento interno.

Marciano Gómez se pronunció públicamente sobre el asunto y aseguró que “al Hospital de Vinalopó, como al resto de hospitales de la Comunidad Valenciana, les hacemos auditorías y controles de una forma periódica. En el momento que nosotros conocimos esta noticia, mandamos a un equipo de inspectores que no detectó ningún problema. Pero es que en las auditorías y en los controles que nosotros hacemos de forma periódica, insisto, a este y al resto de hospitales, no hemos detectado ningún tipo de mala utilización de ningún tipo de material sanitario. Ni de forma directa ni indirecta. No ha habido infecciones, no ha habido ningún tipo de contraindicación ni ha habido ningún tipo de efecto secundario por una mala utilización. Nosotros vamos a seguir inspeccionando este y el resto de hospitales y si detectamos cualquier tipo de incidencia actuaremos con absoluta contundencia".

Sobre la prórroga de este hospital, el conseller aseguraba que "se debió a que tienen indicadores de actividad y de calidad mejores que la media, que era una de las condiciones para continuar con esta gestión, que se llegó a una liquidación y que además en el contrato que hemos firmado se ha conseguido que amplíen el hospital en más de 100 camas y en más de dos quirófanos, y que pongan un centro de salud", el segundo para Crevillent.

El conseller entiende que "aún siendo todo esto importante, lo más importante son los controles estrictos y periódicos que mantenemos en este, como en los otros hospitales, insisto, de lo que es la la calidad del servicio para los ciudadanos. Y si hubiera algún problema, actuaríamos con contundencia, no le quitaríamos importancia”.

En la misma línea, la dirección del Hospital del Vinalopó difundió una respuesta oficial de Ribera Salud en la que afirmaba a INFORMACIÓN que “en el Hospital Universitario del Vinalopó no se está reutilizando material de un solo uso. El pasado viernes 16 de enero hubo una inspección del servicio por parte de la Conselleria de Sanidad que evidenció según consta en el acta, que “no se reesteriliza material fungible”. Tampoco se ha detectado ninguna irregularidad en las diferentes auditorías periódicas".

En el comunicado del centro hospitalario se refleja que "en los últimos meses, el grupo Ribera ha sido objeto de una fuerte campaña de desprestigio. Se ha cuestionado de manera injusta e infundada la ética profesional de sus profesionales, con informaciones que emanan de filtraciones malintencionadas sobre información interna de la empresa, en ocasiones manipuladas y siempre sacadas de contexto. Ribera es plenamente consciente del origen y el objetivo de estas filtraciones y, en este sentido, se están implantando las medidas oportunas de acuerdo con una robusta estrategia de defensa legal, con el objetivo de defender su honor y su reputación”.

Reacciones políticas y presión ciudadana

La información publicada por eldiario.es ha provocado una inmediata reacción política en Elche, con duras críticas al modelo de gestión del Hospital del Vinalopó y a la continuidad de la concesión administrativa a Ribera Salud. Los grupos municipales de PSOE y Compromís, así como la Plataforma por la reversión del Vinalopó, han coincidido en reclamar explicaciones urgentes y la vuelta del centro sanitario a la gestión pública directa.

PSOE: exigencia de reversión inmediata

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha sido uno de los primeros en pronunciarse tras conocerse la información, reclamando la reversión inmediata del Hospital del Vinalopó y la comparecencia del alcalde, Pablo Ruz, para dar explicaciones. “No podemos consentir que Ribera Salud siga ni un minuto más gestionando el hospital del Vinalopó”, afirmó el edil socialista.

Díez ha reaccionado con contundencia a la noticia publicada por eldiario.es, asegurando que “esto pone de manifiesto que a Ribera Salud no le importa el bienestar de los pacientes ilicitanos, y que solo busca el ahorro económico a costa de jugar con nuestra salud”. A su juicio, la supuesta reutilización de material sanitario de un solo uso evidencia los riesgos del modelo de gestión privada aplicado al centro.

El portavoz socialista ha vinculado directamente esta situación con la prórroga de la concesión, aprobada el pasado mes de mayo por la Generalitat Valenciana. En este sentido, ha señalado como responsables políticos tanto al alcalde de Elche como al Consell, al considerar que “la complicidad de ambas administraciones es clara”. Por ello, ha insistido en que el Hospital del Vinalopó debe integrarse en la red pública, “como el Hospital General Universitario de Elche”.

Miembros de la plataforma a las puertas del Hospital Vinalopó este jueves contra la decisión de la Conselleria de Sanidad / INFORMACIÓN

Compromís: “una práctica absolutamente intolerable”

Desde Compromís, su portavoz en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez, ha calificado de “absolutamente intolerable” la supuesta reutilización de catéteres de un solo uso en el Hospital del Vinalopó. A su juicio, la información publicada por demuestra una práctica que el alcalde “debe salir a denunciar” y ante la que debe exigir a la Generalitat la reversión del hospital al sistema público.

Díez ha señalado que los hechos relatados “pondrían de manifiesto que el grupo Ribera Salud estaría poniendo en riesgo la salud de sus pacientes por ahorrarse dinero en material médico”, algo que, según ha recordado, Compromís ha denunciado de forma reiterada. En este sentido, ha insistido en que cuando una empresa privada gestiona un hospital público “el interés económico prima sobre el criterio sanitario”.

La portavoz municipal ha enmarcado este episodio dentro de una cadena de polémicas previas, recordando la información publicada semanas atrás por El País sobre instrucciones internas para priorizar la rentabilidad en la atención sanitaria. También ha citado problemas estructurales como la rotación de profesionales, la falta de personal médico en determinadas unidades y las largas listas de espera, concluyendo que “la situación del Hospital del Vinalopó es absolutamente insostenible”.

Plataforma ciudadana: “una amenaza para la seguridad de los pacientes”

La Plataforma por la reversión del Vinalopó, que agrupa a usuarios y ciudadanos del Departamento de Salud de Elx-Crevillent, ha denunciado públicamente un nuevo “escándalo sanitario” atribuido a Ribera Salud, asegurando que la ciudadanía ha despertado “horrorizada” tras conocer la información difundida por eldiario.es.

Desde la plataforma sostienen que "la reutilización de catéteres cardiológicos de un solo uso, reconocida en un correo interno de la propia empresa gestora, supone un riesgo directo para la seguridad de los pacientes y una vulneración grave de la normativa sanitaria europea. Aunque la auditoría puntual realizada no detectara irregularidades el día de la inspección", subrayan que “la existencia de una orden interna que promovía una práctica ilegal es el hecho esencial”.

Además, la plataforma ha solicitado formalmente a la Conselleria de Sanidad el informe de la auditoría, el número de catéteres adquiridos, el registro de esterilizaciones y los datos de pacientes atendidos, con el objetivo de esclarecer si se ejecutó la orden dada en octubre. Advierten a su vez de que "reutilizar este tipo de material aumenta el riesgo de infecciones graves, fallos técnicos y lesiones cardíacas".

Para el colectivo ciudadano, el caso revela "un modus operandi inhumano y un fallo estructural del modelo de gestión, al priorizar el ahorro económico sobre la calidad asistencial". Por ello, consideran “inaceptable” que se siga avalando este sistema y reclaman que se inicie de inmediato la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud de Elx-Crevillent "como única garantía de seguridad, transparencia y protección de la salud".