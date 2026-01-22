La Coordina Feminista d'Elx exige a Ruz inversión contra la violencia machista

La Coordinadora Feminista d’Elx ha convocado a la ciudadanía a una concentración este domingo, 25 de enero, para denunciar la violencia machista como una emergencia política y social y exigir a las administraciones públicas, especialmente al Ayuntamiento de Elche, un compromiso firme y coherente con la defensa de los derechos de las mujeres. La movilización se celebrará en la Plaça de Baix, a las 19 horas, y se enmarca en las acciones periódicas que el colectivo mantiene para sostener la denuncia pública.

Datos de violencia y falta de recursos

La convocatoria llega tras un balance que la Coordinadora considera alarmante. Durante el año 2025, al menos 46 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en el Estado español, junto a tres menores. Además, en lo que va de 2026, cuando el año apenas ha comenzado, ya se han producido nuevos asesinatos. A estas cifras se suma que más de 100.000 mujeres viven actualmente bajo protección policial, una realidad que, según la entidad, demuestra que las políticas públicas resultan insuficientes cuando no cuentan con recursos, voluntad política y una clara orientación feminista.

La concentración, como recuerdan desde la organización, busca insistir en que la violencia machista no es un problema privado ni una cuestión secundaria, sino una consecuencia directa de la desigualdad estructural que persiste en la sociedad y que también se refleja en el ámbito municipal.

Más allá de los asesinatos

Desde la Coordinadora Feminista d’Elx subrayan que la violencia machista no se limita a los asesinatos, sino que adopta múltiples formas, como el control, el aislamiento, la humillación, el abuso económico, la violencia sexual, el acoso y las agresiones en entornos digitales. Todas estas manifestaciones, advierten, forman parte de un mismo sistema de dominación que limita la libertad y la autonomía de las mujeres.

Dos de las pancartas que se pudieron leer en el acto del 25-N de Elche / Áxel Álvarez

El colectivo sitúa esta realidad en un contexto político que considera preocupante, marcado por el avance de discursos negacionistas de la violencia machista y la normalización de posiciones que cuestionan las políticas de igualdad. En este sentido, han alertado de que “Negar la violencia machista, minimizar o relegarla en la agenda política, tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres. Cada recorte, cada retroceso y cada silencio institucional aumenta la vulnerabilidad de quienes sufren violencia”.

Exigencias al Ayuntamiento de Elche

Ante este escenario, la Coordinadora exige al Ayuntamiento de Elche que asuma su responsabilidad y sitúe la lucha contra la violencia machista como una prioridad política real. Entre las principales reivindicaciones figuran el refuerzo presupuestario de las políticas municipales de igualdad y prevención, la recuperación y fortalecimiento de espacios municipales para las mujeres como herramientas de apoyo y empoderamiento, y la reactivación efectiva de órganos de participación como el Consejo de la Mujer, garantizando su funcionamiento real.

También reclaman formación obligatoria en igualdad y violencia de género para el personal municipal y los cuerpos de seguridad locales, así como una coordinación real con los recursos autonómicos para asegurar que la información y el acceso a los servicios lleguen a todas las mujeres del municipio.

Desde la Coordinadora se reivindica además el papel clave de los ayuntamientos como primera puerta de entrada para muchas mujeres que sufren violencia. En este sentido, han advertido que “Sin una política municipal feminista, comprometida y dotada de recursos, no es posible garantizar una vida libre de violencia”.

Un momento del acto del 25-N en Elche / Áxel Álvarez

El colectivo ha subrayado igualmente que la erradicación de la violencia machista requiere la implicación activa de toda la sociedad y, en especial, de los hombres, a quienes interpela a asumir su responsabilidad, cuestionar el machismo cotidiano y no mirar hacia otro lado.

Por último, la Coordinadora Feminista d’Elx ha expresado su apoyo total a todas las mujeres que han denunciado abusos sexuales en ámbitos como el político, deportivo o artístico, reconociendo su valentía, y ha exigido a las administraciones públicas protección efectiva para las víctimas. La entidad ha reafirmado su compromiso político y social de seguir en las calles, denunciando cada asesinato y cada retroceso en derechos, defendiendo los avances del feminismo y reclamando políticas públicas valientes que sitúen la vida y la seguridad de las mujeres en el centro.