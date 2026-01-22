Una densa columna de humo por el incendio en una planta de cartón desata la alarma en Carrús
El fuerte viento propaga la humareda por todo el polígono industrial y la olor llega al centro
Un incendio declarado en una fábrica de reciclaje de cartón del polígono industrial de Carrús ha generado este jueves, en torno a las 10.30 horas, una densa columna de humo que ha sido visible desde distintos puntos del área industrial e incluso desde el centro urbano. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos procedentes de varios parques de la provincia para controlar las llamas.
El fuego se ha originado en una gran acumulación de material de cartón, lo que ha provocado una rápida propagación de las llamas y una intensa humareda negra. Las fuertes rachas de viento registradas a lo largo de la mañana han favorecido la extensión del incendio y la dispersión del humo por todo el polígono, acompañado de un fuerte olor a quemado que ha llegado a zonas más alejadas.
Según las primeras informaciones, los daños se concentran en el material almacenado y no han trascendido afecciones personales. No obstante, el incendio ha generado preocupación entre los trabajadores de empresas colindantes, algunos de los cuales han recordado que hace unos años ya se produjo otro incendio en esta misma planta y que desde entonces se han registrado varios conatos.
La cercanía de otras instalaciones sensibles ha incrementado la inquietud. El responsable de una gasolinera situada al otro lado de la avenida ha explicado que, por precaución ante el riesgo de que partículas en suspensión pudieran acercarse a la zona de repostaje, solicitó a los clientes que utilizaran las líneas más alejadas de la fábrica durante la carga de combustible.
Los bomberos han trabajado duranre más de una hora y media para sofocar el incendio y evitar que se propagara a naves próximas, mientras la Policía Local regulaba el tráfico en los accesos al polígono. Las causas del suceso están siendo investigadas.
