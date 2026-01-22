El bipartito de Elche aprueba el equipamiento para el pabellón inclusivo y hay fecha de apertura

El pabellón inclusivo de Elche parece que por fin abrirá el próximo 27 de marzo, si no hay más demoras después de que la obra vaya a terminar con un año y cuatro meses de retraso, y este jueves se dio un paso importante para vestir la costosa infraestructura deportiva. La junta de gobierno ha aprobado la adjudicación provisional el suministro y equipamiento para las instalaciones junto al centro comercial de l'Aljub que llevarán el nombre de las atletas Sara Marín y María Díez.

Al contrato para el que se inició el expediente hace justo seis meses han concurrido siete mercantiles y está a un paso de hacerse efectivo. Tendrá un coste de 236.000 euros y se efectuará en cuatro lotes que además asumirán cuatro empresas distintas especializas en cada ámbito para hacerse con el equipamiento deportivo de pistas, vestuarios, almacenes y salas, así como el mobiliario. Las mercantiles tienen ahora diez días para aportar la documentación requerida por el Ayuntamiento para la adjudicación definitiva, de la mima forma que al inicio del procedimiento se les dio dos semanas para presentar ofertas.

Retrasos

La portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, confirmó que el inmueble ha completado ya en su totalidad las obras con lo que la vista está puesta ahora en que el espacio se habilite con todo el mobiliario necesario, con la vista en que el macro espacio pueda abrir a finales de marzo, seis meses más tarde de los cálculos que hacía el bipartito de PP y Vox, que el pasado verano, en una visita a los trabajos, apuntaba a que el 27 de julio debían estar entregadas las obras para una hipotética inauguración entre septiembre y octubre que finalmente no llegó. Incluso entonces el Ayuntamiento le daba a la adjudicataria sólo 15 días de los tres meses que solicitó para tener finalizadas las actuaciones e incluso amenazaban desde la Administración local con sanciones si había más retrasos, aunque no ha trascendido que a nivel municipal se haya puesto contra las cuerdas a la empresa en este sentido.

Ahora el Ejecutivo local espera que no haya más contratiempos e incluso fija que ese 27 de marzo se celebre por todo lo alto la puesta en marcha de la reivindicada instalación con un partido de baloncesto en silla de ruedas.

Operarios trabajando a finales de octubre en el interior del pabellón inclusivo situado junto al centro comercial de l'Aljub. / ÁXEL ÁLVAREZ

Equipamiento

La recepción de las obras tuvo lugar en el último trimestre del 2025, después de que el Ejecutivo local tuviera que conceder hasta cuatro prórrogas para acabar las obras, que debían haber estado ejecutadas a finales de 2024. El proyecto ideado por el anterior gobierno local de PSOE y Compromís fue adjudicado por el nuevo bipartito de PP y Vox el 31 de agosto de 2023 a la empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas SA, por 11,5 millones de euros y un plazo de ejecución de un año. Esto contrastaba con los 11,8 millones y 14 meses previstos inicialmente, como constaba en los paneles informativos junto a la obra.

Financiada al 50% con fondos europeos Edusi, la actuación buscaba agilizar certificaciones para minimizar el impacto económico en las arcas municipales. Sin embargo, los trabajos no comenzaron hasta el 27 de octubre de 2023 y el proyecto se quedó fuera de la ayuda europea, como han venido recriminándole desde PP y Vox a PSOE y Compromís todo este tiempo.

Ampliaciones

Las prórrogas se justificaron por la aparición de imprevistos en el terreno, además de cambios solicitados por el área de Deportes, además de la complejidad técnica de la estructura y dificultades en la contratación y fabricación de materiales.

Además de los retrasos, la dirección facultativa presentó un proyecto modificado con nuevas mejoras técnicas, sistemas de climatización, y equipamiento deportivo adicional, lo que terminó elevando el presupuesto total a 12,6 millones de euros. En todo este tiempo han existido cruces de acusaciones entre el gobierno y la oposición a cuenta del proyecto. Desde el bipartito ya han manifestado en alguna ocasión que la obra está mal concebida desde el principio y que tampoco se proyectó estacionamiento en el complejo, con lo que tendrán que adaptarse plazas del centro comercial para asumir la demanda que se espera cuando se celebren partidos o incluso conciertos, teniendo en cuenta que el alcalde, Pablo Ruz, confirmó hace meses que este espacio también se está preparando para eventos culturales que podrían albergar del orden de 4.000 a 5.000 personas.

También queda por ver cómo se regulará el tráfico en la zona ante la gran actividad que se espera sobre el lugar porque no hay certeza de que la nueva regulación en la rotonda de l'Aljub esté en marcha en la apertura de la infraestructura. Movilidad confirmó hace días que en febrero se licitará la reordenación del tráfico para acabar con este punto negro por el que el centro comercial contará con dos accesos nuevos desde la Ronda Oeste, la rotonda de Bomberos se regulará con semáforos y habrá una nueva alternativa para acceder a la N-340 por calle Redován. Falta esperar que la burocracia no se atasque y ese proyecto llegue tarde cuando el pabellón ya esté acogiendo partidos.

El rector de la UMH, Juanjo Ruiz, da la mano al alcalde, Pablo Ruz, tras firmar el convenio en julio. / Áxel Álvarez

Acuerdo

En cuanto a la futura operatividad del espacio, desde el área de Deportes ya señalaron que en el nuevo convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche consta la utilización recíproca de instalaciones deportivas, incluido el Pabellón de Deportes. De hecho, el pasado mes de julio se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la UMH por cuatro años para la cesión gratuita de instalaciones. Así, la UMH tendría un cauce más rápido para solicitar cualquier espacio municipal, desde el Centro de Congresos hasta Las Clarisas, pasando por La Calahorra, el Palacio de Altamira o el Gran Teatro, mientras la Administración local podría disponer de edificios como Altabix, Altet, Arenals, Atzavares, La Galia, Torreblanca, Valona, el Aula Plaça de Baix, Torrevaillo, Plaza Cid y los aparcamientos, con la vista puesta, además, en que el acuerdo se fuera ampliando según las necesidades, con inmuebles que están en construcción o aún en proyecto. Sin embargo, no se incluía el Palacio de Deportes del campus ilicitano, cuyo convenio con el Ayuntamiento estaba caducado desde hacía más de un año y medio.