La compañía de Elche con 57 premios nacionales que llega al Gran Teatro

La obra La vigilia del pincel, de la compañía ilicitana Teatro en Construcción, llega este domingo 25 de enero, a las 18 horas, al Gran Teatro de Elche con una función dirigida al público general. Las entradas del patio de butacas ya están agotadas, aunque todavía quedan localidades disponibles en anfiteatro y paraíso, que pueden adquirirse tanto en las taquillas del teatro como a través de la plataforma Vivaticket. Por fin este grupo de Elche va a poder escenificar en su ciudad la obra que les ha dado 57 premios en festivales nacionales.

La compañía ilicitana Teatro en construcción, la gran triunfadora de la noche al ganar uno de los festivales más relevantes del panorama nacional, el XXXIV Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal (Badajoz) / INFORMACIÓN

Un homenaje al arte desde la comedia

Dirigida por J. Adrián Rodríguez Caro, La vigilia del pincel propone un homenaje al arte desde una mirada cómica y multidisciplinar, combinando teatro, danza y música en directo. Sobre el escenario, algunos de los cuadros más famosos del mundo cobran vida para reivindicar el papel del arte en la sociedad, en una propuesta escénica que ha cosechado un notable reconocimiento desde su estreno.

Cartel especial por el XV aniversario

Con motivo del XV aniversario de la compañía y de esta representación en el Gran Teatro, Teatro en Construcción ha presentado un cartel especial diseñado por la artista ilicitana Nereida Rial Peralta. La imagen rinde homenaje a obras icónicas como La Gioconda, Las Meninas o Las señoritas de Avignon, pinturas que inspiran el universo visual de la obra y que son reinterpretadas por los artistas de la compañía.

Un momento de la representación en Badajoz de la compañía ilicitana en el XXXIV Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal / INFORMACIÓN

Función única con elenco ampliado

La representación de este domingo tendrá además un carácter especial, ya que al elenco principal se sumarán todos los actores y músicos que han participado en el montaje a lo largo de los últimos tres años. El reparto está formado por Roberto Rodríguez, Estefanía Botella Pelegrín, Paco Peraile, Victoria Merino, Bruno Bri Botella, Lucía De Bunder, Vera Cosario y Javier Marroquí. En la parte musical participan Regina Guillén Paredes al piano, Tatiana Maciá con la flauta y Marina Serrano con la viola. Para esta función en el Gran Teatro se incorporan además los actores Vicent Bonmatí, Guillermo Rojo, Sonia Sierra, Yolanda Pérez Núñez, Lorena Torregrosa, Adrián Díaz y Marcos Tornos.

El último montaje de Teatro en Construcción está llevando el nombre de Elche por todo el territorio nacional. La obra cerró 2025 con un balance de 57 premios nacionales desde su estreno en mayo de 2023 en l'Escorxador, y acumula ya 35 representaciones en certámenes, muestras y otras actuaciones. Además, la compañía inicia 2026 con nuevas fechas confirmadas, entre ellas su participación el próximo 21 de febrero en el XLV Certamen Nacional de Teatro de Alfajarín, en Zaragoza, uno de los más antiguos del panorama teatral estatal.