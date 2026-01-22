La limpieza de colegios y espacios municipales de Elche se dispara a los 10 millones con más baldeos

La limpieza de colegios e instalaciones municipales de Elche pasará de costar 5,3 millones a 10,3 al año y el hecho de que se duplique el gasto atiende que la futura empresa que asumirá el servicio hará más frecuencias de mantenimiento, más baldeos y cubrirá las siete futuras dependencias que todavía no están en marcha, como l'Hort del Gat, los centros sociales previstos en el solar de Jayton o en Torrellano así como los colegios Virgen de la Luz, Els Arrels y la ampliación el Rodolfo Tomás Samper de El Altet,

La junta de gobierno aprobó este jueves la adjudicación provisional del contrato, que estaba caducado y por el que se han tenido que abonar más de 450.000 euros como expedientes vencidos en el último mes.

El futuro servicio, que se lanza para tratar de ser deficitario como alertó el bipartito de PP y Vox en mayo cuando salió a licitación, se hará por lotes. El primero, de 6,2 millones será para cubrir el mantenimiento de instalaciones municipales y centros educativos, por un lado, y para 29 colegios el segundo lote por 4 millones. Toda la cobertura correrá a cuenta de la UTE formada por FCC Medio Ambiente SAU-Obras y Servicios P. Selva S.L, aunque todavía tendrían que presentar la documentación requerida para la que el Ayuntamiento da diez días de plazo. En total la contrata será mínimo por tres años, con opción de prórroga por otros dos más.

Proyectos

El coste se ha fijado teniendo en cuenta las fechas estimadas de apertura de varias instalaciones, con un calendario por ejercicios. Por ejemplo para el futuro centro de educación especial Virgen de la Luz se establece que el servicio entraría el próximo mes de marzo, y este sería el centro educativo todavía sin abrir más costoso, para el que se dedicarían sólo en este primer ejercicio 116.000 euros mientras que la inversión en Jayton sería de 79.000 euros ya en 2027, cuando se prevé la apertura.

En cuanto a las condiciones del contrato, establece un servicio integral, homogéneo y con refuerzos específicos, adaptado a las particularidades de cada edificio y con un control directo del Ayuntamiento a través del departamento de Limpieza.

Suministro y mantenimiento

La empresa adjudicataria será responsable no solo de la limpieza, sino también del suministro, mantenimiento y reposición de todo el material higiénico en aseos. En los centros donde no existan papeleras suficientes, deberá instalarlas siguiendo criterios mínimos: dos por aula, una cada 300 metros cuadrados en patios, una cada 30 metros en pasillos y al menos una en cada dependencia.

En los centros educativos, el servicio se prestará fuera del horario escolar, a partir de las 17 horas, y arrancará cada año el 16 de agosto para garantizar que los colegios estén completamente limpios antes del inicio del curso. Además de la limpieza ordinaria, se realizarán dos limpiezas extraordinarias al año, una en verano y otra en Navidad o Semana Santa, que incluirán trabajos en profundidad como limpieza de techos, paredes, persianas, luminarias, alfombras y cortinas.

Limpieza diaria

El pliego fija también refuerzos específicos como limpieza diaria de suelos en aulas de Infantil y escuelas infantiles; limpieza de aseos de patio tras el recreo durante el curso escolar; atención especial a centros de educación especial y sociosanitarios, con más personal y formación específica; y mayor frecuencia en colegios donde se ensucien con más facilidad los cristales.

En el resto de dependencias municipales, se realizará al menos una limpieza extraordinaria anual, además de las limpiezas específicas que marque cada ficha técnica. Museos, bibliotecas, teatros y archivos tendrán tratamientos adaptados a su uso y valor patrimonial, con especial atención al MAHE, al Gran Teatro, Cines Odeón y el Archivo Histórico Municipal, donde se detallan limpiezas técnicas, en altura y con maquinaria especializada.

El contrato contempla, además, la limpieza urgente diaria antes de las 9 horas de cualquier ensuciamiento grave, como podrían ser excrementos, orines, jeringuillas o actos vandálicos, sin coste adicional, así como la limpieza inmediata tras actos públicos, fiestas patronales, elecciones o eventos institucionales, incluso en días festivos.

Prevención ante lluvias

Otro punto clave es el mantenimiento preventivo, donde entraría una limpieza periódica de terrazas, canaletas, imbornales y pluviales para evitar inundaciones, retirada de matorrales hasta tres veces al año y limpieza intensiva de aceras perimetrales tras fiestas y lanzamiento de fuegos artificiales.

La empresa deberá justificar mensualmente todos los trabajos realizados, con partes firmados y sellados por los responsables de cada centro, que se remitirán al Ayuntamiento. Sin esa validación, las tareas se considerarán no realizadas.

Finalmente, el pliego deja claro que la adjudicataria solo atenderá instrucciones del Consistorio, no de los centros directamente, y que cualquier duda operativa o cambio de horarios será resuelto por el departamento municipal de Limpieza, que mantiene el control total del servicio.

Climatización

En otro orden de cosas, en la junta de gobierno también ha desatascado el servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios municipales por 460.000 euros, con lo que el servicio se venía realizando con pagos de facturas. De las cinco empresas que presentaron ofertas, dos se han excluido bien por no llegar a la puntuación que exigían los pliegos técnicos y por no justificar la baja con el precio. Este contrato asegurará, también por lotes, el correcto mantenimiento de los sistemas de climatización y calefacción.

Horas extra

Tras la reunión del bipartito se dio cuenta del abono de más de 150.000 euros en horas extras para la Policía Local y Movilidad Urbana de julio a diciembre de 2025.