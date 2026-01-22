Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mig Any de los Moros y Cristianos llena Elche de actos festeros durante dos semanas

Conciertos, exposiciones, entraeta, pasacalles y fiestas marcan la antesala de las celebraciones que tienen su recinto festero en Candalix

El Mig Any 2026 ya tiene programa oficial y desplegará en Elche una intensa agenda de actos festeros, culturales y solidarios entre el 23 de enero y el 8 de febrero, con actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad y con el cuartelillo festero instalado en el parking de Candalix. Música, exposiciones, concursos, pasacalles y fiestas populares conforman una programación pensada para todos los públicos y que sirve de antesala a las fiestas grandes.

Exposiciones, música y cultura festera

El programa arrancará el viernes 23 de enero, a las 20 horas, con la inauguración de la Exposición de Carteles, Fotografía y Dibujo Infantil en la Sala Masónica del edificio Calahorra, una muestra que recoge distintas miradas sobre la fiesta y que da inicio oficial al Mig Any.

La vertiente musical llegará el domingo 1 de febrero, a las 11.30 horas, con el Concierto de Música Festera en el Gran Teatro, a cargo del Cercle Musical Primitiva d’Albaida. La entrada será libre, aunque será necesario contar con ticket de acceso.

El jueves 5 de febrero, a las 20.00 horas, la Sala Masónica del edificio Calahorra acogerá el fallo y entrega de premios del XLIV Concurso del Cartel Anunciador, Fotografía y Dibujo Infantil, uno de los actos más tradicionales del Mig Any.

Actos centrales y entraeta

Uno de los momentos más esperados llegará el viernes 6 de febrero, a las 20.30 horas, con la representación del Bautismo de la Morería del Raval en la Sala Gran Teatro, un acto con entrada libre y ticket de acceso. Esa misma noche, a partir de las 24.00 horas, se celebrará una gran fiesta en el Cuartelillo Festero Mig-Any de Candalix.

La actividad continuará el sábado 7 de febrero con una intensa jornada. A las 12 horas se celebrará la fiesta infantil en el cuartelillo, seguida a las 13.00 horas de la entrega de premios a todos los niños y niñas participantes en los juegos organizados con motivo del Mig Any. Media hora después, a las 13.30 horas, tendrá lugar la entrega de alimentos de la Campaña Solidaria Mig Any a la Asociación Concienciate Elx, reforzando el carácter solidario de la celebración.

Por la tarde, a las 19.15 horas, se realizará la concentración de las diferentes comparsas en Marqués de Asprillas, desde donde partirá, a las 19.30 horas, la tradicional Entraeta. El recorrido discurrirá por Marqués de Asprillas, Reina Victoria, Plaça de Baix, Corredora y Carrer Trinquet, finalizando en la puerta del Centro Cultural Las Clarisas, en la plaza Mariano Antón. La jornada concluirá de nuevo, a las doce de la noche, con una gran fiesta en el cuartelillo festero del solar de Candalix.

Pasacalles, exaltación y fin de fiesta

El domingo 8 de febrero pondrá el broche final al Mig Any 2026 con una mañana cargada de actos. A las 9 horas se celebrará una Diana Libre desde distintos puntos de la ciudad hasta la Plaza del Raval. A las 10.20 horas tendrá lugar la concentración de las comparsas en esta plaza, seguida, a las 10.30 horas, del Almuerzo Festero. Al finalizar el almuerzo se procederá a la entrega de trofeos de los distintos campeonatos, incluido parchís infantil y tarjeta navideña.

A las 12.15 horas arrancará el pasacalles desde la Plaza del Raval, recorriendo Carrer San Juan, Juan Ramón Jiménez, Alfonso XII, Plaça de Baix, Corredora y Carrer Ample, hasta llegar a la Plaza del Congreso Eucarístico. Una vez los Cargos de las distintas comparsas alcancen el final del Carrer Ample, permanecerán en ese punto junto al banderín o estandarte de su comparsa.

El Mig Any concluirá con el acto de Exaltación de los Cargos Festeros, acompañados por los estandartes de las comparsas y la Bandera de la Asociación, y, a continuación, con fuegos artificiales que marcarán el fin oficial del Mig Any 2026, cerrando dos semanas de intensa actividad festera en la ciudad.

