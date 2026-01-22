De la borrasca Harry a Ingrid: Elche cierra parques y huertos por las fuertes rachas de viento
El Ayuntamiento adopta la decisión preventiva ante la alerta amarilla decretada por la Aemet que se desactivará esta tarde
Parques y huertos ecológicos cerrados en Elche ante la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta es la decisión preventiva que ha adpoptado el Ayuntamiento para este jueves, 22 de enero.
El aviso está activo desde las cuatro de la madrugada y permanecerá hasta las 17:59 horas, periodo en el que se prevén rachas de viento que podrían suponer un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente en zonas de concentración de palmeras. Desde el Ayuntamiento se recomienda evitar el acceso a estos espacios y extremar la precaución mientras dure la alerta.
Normalidad
Una vez finalizado el episodio meteorológico adverso, los parques y huertos ecológicos volverán a abrirse con normalidad, indican desde el Consistorio. Como podría apreciarse esta mañana se veían pulmones verdes de la ciudad cerrados como el Parque Municipal y había cordones de seguridad en los accesos a otras zonas como l'Hort de Baix.
Lo cierto es que el fuerte vendaval está provocando que los ciudadanos se desplacen con cautela por la ciudad, y se podía ver a vecinos cruzando aceras evitando al máximo posible pasar por debajo de las datileras de mayor altura por riesgo de rotura de ejemplares.
La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipó ayer el relevo de la borrasca Harry por Ingrid, un temporal que ha hecho que muchos barrios de Alicante amanecieran con los contenedores tumbados por el viento. Tal y como destaca la Aemet: "También hay aviso por oleaje en Alicante, pero con el cambio de viento a poniente, se refiere a oleaje mar adentro, en zonas fuera de la protección costera."
Por tanto, las lluvias ya no serán protagonistas y convendrá tomar precauciones por las fuertes rachas de viento, por lo que conviene tomar precauciones y evitar zonas de riesgo.
En Elche la jornada alternará ratos de sol con intervalos de nubes, pero el protagonismo es el viento del noroeste, que sopla con intensidad y deja rachas muy marcadas; el riesgo de lluvia débil crecerá hacia la tarde-noche, tras un tramo central del día más estable y luminoso.
