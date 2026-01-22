La Plataforma del Vinalopó eleva la presión sobre el alcalde de Elche y reclama su apoyo a la reversión

La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha pedido al alcalde de Elche, Pablo Ruz, un pronunciamiento claro a favor de la gestión pública sanitaria y la reversión del Departamento de Salud de Elx-Crevillent, el único privatizado en la Comunitat Valenciana. La petición se ha realizado tras una rueda de prensa celebrada en el entorno del hospital, coincidiendo con una concentración espontánea en la que se ha exigido la dimisión del conseller de Sanidad y el fin de la gestión de Ribera Salud.

Petición directa al alcalde de Elche

Desde la plataforma han explicado que la comparecencia responde al “sentir de la ciudadanía organizada tras un nuevo escándalo relacionado con la empresa concesionaria", aseguran desde la entidad. El colectivo ha reclamado, una vez más, la reversión a la gestión pública y ha instado al alcalde ilicitano a defender los intereses de sus vecinos y vecinas.

En este sentido, Carmen Palomar, integrante de la plataforma, ha asegurado que “el alcalde hace numerosos pronunciamientos de cualquier cuestión, la ciudadanía le pedimos que se pronuncie a favor de la sanidad pública y pida a sus compañeros de partido en el Gobierno valenciano la reversión inmediata a la gestión pública del Vinalopó”.

Riesgos laborales y material sanitario

Palomar, que también es secretaria general de CC OO en las comarcas del Vinalopó, ha señalado que a la defensa de la sanidad pública se suma la de las plantillas de profesionales sanitarios. Según ha explicado, el sindicato ha solicitado por escrito al conseller de Sanidad aclaraciones e investigación por la presunta reutilización de material de un solo uso.

Miembros de la Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó en una concentración celebrada este jueves / INFORMACIÓN

“A la defensa de la sanidad pública de la plataforma se suma la defensa de las plantillas de los profesionales de las organizaciones sindicales que estamos en la plataforma y por eso CC OO ha pedido por escrito al conseller de Sanidad aclaraciones e investigación por esta presunta reutilización de material de un solo uso que pone en riesgo a los trabajadores y a su quehacer diario, que aclaren, que abran una investigación para saber en qué medida han utilizado los catéteres y cómo”, ha manifestado.

Críticas a la gestión privada

Por su parte, Eva Irles, también miembro de la plataforma, ha afirmado que, de confirmarse la información publicada en una exclusiva de elDiario.es, resultaría una irresponsabilidad que el Gobierno valenciano mantuviera la gestión privada del departamento. Irles ha recordado que ni Ribera Salud ni ninguna empresa privada deberían gestionar la sanidad.

“La única garantía de que la salud sea un derecho para la ciudadanía pasa porque la Generalitat Valenciana asuma la gestión pública y que dejen de desmantelar la red pública sanitaria en beneficio de la privada que solo engorda los bolsillos de unos cuantos amiguetes en perjuicio de las más de 150.000 personas que se atienden en este departamento de salud”, ha señalado.

La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha anunciado que continuará con sus acciones de sensibilización, la recogida de testimonios y las peticiones de información y transparencia dirigidas a la Conselleria de Sanidad, a la que reclama que rinda cuentas, aclare el funcionamiento del departamento bajo la gestión de Ribera Salud y devuelva el Departamento de Salud de Elx-Crevillent a la red pública sanitaria.