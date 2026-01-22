Susana Martín Gijón en Elche: «A las monjas tendemos a ponerles el hábito y quitarles identidad»

Aunque La capitana se sitúa en el siglo XVI, muchos lectores pueden comprender mejor gracias a la obra cómo se organiza una congregación religiosa...

Parece que ahora se habla más, y están trayendo la atención diferentes creadoras en el ámbito audiovisual y literario, pero hay todavía mucha oscuridad sobre esto. Han sido parte de mi proceso de documentación con las monjas, sobre todo las carmelitas descalzas. Pensamos que están mucho más aisladas de lo que realmente están. Esto aplicado al siglo XVI pues también, tendemos en un imaginario a una uniformidad, ponerles el hábito y quitarles identidad, y realmente no era así. Mi lucha en la novela es darles esa diversidad de motivaciones, de circunstancias, de afectos y desafectos, todo ese abanico.

¿Cuándo decidió explorar ese cruce entre novela histórica y crimen?

Sabía que era un reto importante. Llevaba diez novelas publicadas moviéndome dentro del thriller y la novela negra y policíaco pero dentro de la actualidad, y ya con La Babilonia, 1580, la novela anterior, di el primer salto al pasado, al final del siglo XVI. La capitana continúa ese camino y exige un proceso de documentación muy exhaustivo, yo ya me documentaba bastante a fondo porque soy muy perfeccionista para que los temas que abordo y a la hora de irse a ese siglo desde el lenguaje, que hay que pararse e integrarlo en la propia voz y que se plasme en la novela, pero también el contexto, la forma en la que vestían, lo que comían... cambia absolutamente todo y hay que hacer un proceso previo muy importante porque si no echas a andar y te das cuenta de que no tienes las herramientas.

¿Qué diferencias creativas destacaría entre La Babilonia, 1580 y La capitana?

Aunque ambas se sitúan en la misma etapa, e incluso en la misma década, todo lo demás cambia muchísimo solamente con la elección de la ciudad. Entre Sevilla, donde se ambientaba La Babilonia, y La Capitana, eran absolutamente contrapuestas. Mientras Sevilla vivía su máximo esplendor gracias al monopolio de la flota de Indias, sin embargo Granada estaba en el momento opuesto, acababa de pasar por una guerra de tres años, la guerra de las Alpujarras que fue muy cruenta por parte de los dos bandos, atravesó la mayor crisis social que se recuerda. Eso me permite observar una sociedad muy diferente y también todo el mundo conventual que era lo que más había, y lo que estaba pasando con la población morisca.

«Mujeres fuertes haciendo historia sí existieron, pero de alguna forma hemos pasado de puntillas por ellas, las hemos invisibilizado»

La protagonista, Sor Ana de Jesús, es una mujer con autoridad en una época dominada por hombres. ¿Qué le atrajo de esta figura histórica?

Sí, pues me atrajo precisamente su trayectoria y el personaje, el gran personaje histórico que fue. Es la primera vez que pongo a personajes históricos como protagonistas de la acción, porque en La Babilonia si bien había algunos secundarios que sí eran personajes reales y pasaban por allí, aquí lo sitúo como centro de la acción. Y esto es una decisión que viene también precisamente de cómo a mí me fascina esa figura que no está lo suficientemente reconocida, todo lo que hizo Ana de Jesús en vida, que en su día sí lo estuvo, pero que ahora prácticamente casi nadie la recordaba o conocía su historia. Además, da la bonita casualidad de que era la mejor aliada de San Juan de la Cruz y que ambos estaban en Granada en el mismo momento. Así que ponerlos como la dupla detectivesca es casi obligatorio, porque era su máximo aliado para todos los obstáculos que tenía que sortear.

Susana Martín Gijón en una imagen promocional tras su último lanzamiento / Isabel Wagemann

¿Cree que la novela histórica tradicional ha invisibilizado a muchas mujeres relevantes?

Faltan referentes en la novela histórica, pero porque faltan también en el relato de la historia que nos ha llegado. Es decir, esas mujeres fuertes haciendo historia sí existieron, pero de alguna forma hemos pasado de puntillas por ellas, las hemos invisibilizado o cancelado de ese relato. Y lo bonito de la novela es que se pueden recuperar, como hago a través de una trama de acción, de un thriller, de una novela con crímenes, ágil, adictiva, o intentando al menos que lo sea, pero también conteniendo esa parte histórica de reconocimiento y de resarcimiento.

¿Cómo se puede equilibrar el rigor histórico con las exigencias narrativas del suspense sin traicionar ninguno de los dos ámbitos?

Bueno, esto sí que es el gran desafío. Es mantener la rapidez, los giros, los finales en alto, los capítulos cortos, pero al mismo tiempo ser honesta y rigurosa con la historia y trasladar al lector a ese pasado, que se sumerja. Yo tengo las herramientas y el oficio de haber estado muchas novelas en ese otro lado, en el género negro y el thriller, y lo que intento es transmitirlas ahí. Utilizo mucho lo sensorial, a través de los sentidos, para no tener que describir demasiado ni pararse en exceso. También es muy importante el trabajo previo. Cuando una está muy bien documentada, está integrado ya en una misma y se traslada con facilidad a las páginas.

¿Cómo ha influido el personaje de la inspectora Camino Vargas en su enfoque narrativo posterior?

Afortunadamente cada vez iban llegando más mujeres a tomar las riendas del género, en especial del género de inspectoras, detectives e investigadoras de todo tipo. Pero sí que es cierto que con Camino intentaba dar un poquito más de una vuelta de tuerca, no caer en prejuicios, no replicar el modelo masculino de protagonistas traumados. Yo quiero creer que sí, que cada vez se abre más y que es un referente que inspira para seguir por ese camino de dar normalidad y diversidad a las mujeres también en la ficción.

Muchas novelas policíacas abordan cuestiones como la violencia o la desigualdad. ¿Qué función social cree que tiene hoy la novela negra más allá del entretenimiento?

Yo quiero creer que tiene una función social importante y que es una característica casi innata de la novela negra. Además de ese reto intelectual de ver quién es el asesino o seguir las pistas, tiene un trasfondo que refleja la realidad social y que incluso permite, a través de la empatía con los personajes o de esos bajos fondos en los que a veces penetra, llegar más lejos que incluso el periodismo, que tiene que sortear otros obstáculos.

«La novela negra refleja la realidad social y permite llegar más lejos que incluso el periodismo»

La conjunción entre novela negra y novela histórica vive un momento de gran popularidad. ¿El lector busca algo más que entretenerse?

Contiene la diversión y el entretenimiento, esas reflexiones sociales de la novela negra, pero al mismo tiempo te aporta conocer, aprender o refrescar la historia, momentos concretos y circunstancias de nuestro propio país. Eso enrique, y si lo puedes tener todo, ¿por qué no tener las dos cosas?

¿Qué autores o corrientes literarias han marcado su estilo, tanto en novela negra como en histórica?

En histórica leía mucho de joven y hay una novela inevitable que me marcó mucho, El nombre de la rosa, porque era novela histórica con crímenes y un mundo conventual. Yo quería meterme en los conventos de mujeres, que están muy inexplorados, en todas esas mujeres que se han refugiado ahí por muchos motivos.Y en novela negra, aunque he leído a los clásicos, me interesaban otras formas de hacer las cosas. Por citar a alguien, me quedaría con Alicia Giménez Bartlett, que en España rompió techos con Petra Delicado. Mi admiración y mi disfrute con todas sus novelas.

¿Está trabajando actualmente en algún nuevo proyecto literario?

Es difícil avanzar porque estoy en una etapa muy embrionaria, empezando a documentarme, sin saber muy bien por dónde voy a ir. Además, La capitana acaba de salir, así que le toca a ella centrar el protagonismo.

Recientemente estuvo vinculada a Elche como jurado del concurso de microrrelatos que promueve Ali i Truc. ¿Qué criterios valora especialmente cuando se enfrenta a una narración tan breve y, a menudo, tan compleja?

Sobre todo la originalidad y un final que sorprenda, que sea capaz de darte la vuelta a lo que previamente has leido. En un microrrelato tiene más dificultad y más valor.

Este viernes participará en las tertulias gastroliterarias de la librería ilicitana. ¿Qué le aportan este tipo de encuentros con los lectores?

Noticias relacionadas

Me nutren mucho porque los lectores te devuelven sensaciones, opiniones, halagos que motivan y también críticas que te hacen reflexionar. Ya estuve con la novela anterior y lo organizan muy bien. La cena me fascinó, el menú pensado en el siglo XVI, con guiños a la novela.