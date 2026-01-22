Un año sin vertedero de escombros en Elche y con la puerta abierta a vertidos descontrolados

El PSOE de Elche ha exigido por tercera vez la reapertura de la escombrera municipal tras más de un año sin el servicio ante el aumento de vertederos ilegales en distintos solares del municipio, según explica la formación en un comunicado. El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Mariano Valera, ha advertido este jueves de que la ciudad “Elche se está convirtiendo en un vertedero como consecuencia directa de la inacción del equipo de gobierno que dirige Pablo Ruz, al no limpiar los terrenos afectados ni habilitar alternativas para depositar residuos inertes".

Escombros en las proximidades de la zona nueva de Altabix en Elche / INFORMACIÓN

Solares convertidos en vertederos

Valera ha vuelto a desplazarse a un solar del entorno de Altabix-Universidad para comprobar que, pese a las reiteradas denuncias vecinales y del propio PSOE, el terreno continúa sin limpiarse. Según ha señalado, las montañas de escombros son cada vez más frecuentes en distintos puntos de la ciudad, una situación que atribuye a “una consecuencia directa de más de un año de inacción del ejecutivo local”.

En este sentido, el edil socialista ha subrayado que “lo que vemos no es un hecho aislado ni una anécdota, es el resultado de una pésima gestión”. A falta de una escombrera municipal operativa, los solares están siendo utilizados como vertederos ilegales, donde se acumulan escombros, basuras y restos abandonados sin ningún tipo de control. “Encontramos incluso inodoros, una imagen que el equipo de gobierno está normalizando”, ha añadido.

Hay solares en Elche que acumulan todo tipo de residuos / INFORMACIÓN

Advertencias ignoradas desde hace un año

El portavoz adjunto ha recordado que el Grupo Socialista lleva más de 12 meses alertando de las consecuencias del cierre de la planta municipal de residuos inertes sin una alternativa. “Lo dijimos alto y claro: cerrar la planta de residuos inertes sin alternativa iba a provocar vertidos ilegales en los barrios y ahora pagamos las consecuencias”, ha insistido Valera, quien ha remarcado que ni el gobierno local ni el alcalde atendieron esas advertencias.

También ha criticado que, mientras el centro urbano se llena de luces y farolas ornamentales, los barrios sigan, a su juicio, abandonados. “Parece que mientras no se vea en el escaparate, el problema no existe, y así no se gestiona una ciudad”, ha afirmado, acusando a Ruz de priorizar la imagen frente a la responsabilidad de gobierno.

Exigencia de soluciones urgentes

Desde el Grupo Municipal Socialista advierten de que la proliferación de vertidos supone una degradación del espacio público, un riesgo ambiental y una falta de respeto hacia la ciudadanía. “Estamos permitiendo que Elche se convierta, de facto, en una escombrera y no es casualidad: es consecuencia directa de no tomar decisiones”, ha señalado Valera.

Un inodoro en un solar donde se acumulan los vertidos ilegales en Elche / INFORMACIÓN

Por todo ello, el concejal ha reclamado al alcalde que actúe de forma inmediata para que residentes y profesionales de la construcción dispongan de un espacio acondicionado en Elche donde depositar los escombros, evitando así desplazamientos a otros municipios. Entre las medidas planteadas, ha enumerado “Reabrir la planta de residuos inertes o habilitar una solución provisional urgente, reforzar la vigilancia y las sanciones contra los vertidos ilegales y asumir responsabilidades políticas por una situación que se ha dejado pudrir”.

Valera ha concluido asegurando que “Elche no puede seguir degradándose mientras el gobierno municipal mira hacia otro lado” y ha rematado con una crítica directa a la gestión del alcalde: “gobernar no es posar ni tomarse fotos, es hacerse cargo”, algo que, a su juicio, “Ruz no está haciendo”.