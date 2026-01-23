Cursos de español, valenciano e inglés en la UMH de Elche con rebajas de hasta el 50%

El Centro de Idiomas (CDI) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha abierto el plazo de matrícula para su nueva oferta formativa en idiomas, dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público en general. La programación incluye cursos de preparación para exámenes oficiales de inglés, valenciano y español, así como la posibilidad de realizar las pruebas de certificación en la propia universidad. Como incentivo inicial, quienes se inscriban antes del 26 de enero podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 50% en la matrícula. Toda la información está disponible en www.idiomasumh.es.

La oferta contempla preparación específica para los exámenes de inglés Cambridge, ACLES y Oxford, los certificados de valenciano de la CIEACOVA, y las pruebas DELE de español. Además, tras el periodo promocional, el CDI habilitará un pack específico para lengua inglesa que permitirá, a un precio reducido, inscribirse conjuntamente en las clases de preparación y en el examen correspondiente, ya sea Cambridge, ACLES u Oxford.

Formación y recursos gratuitos para la comunidad UMH

El Centro de Idiomas UMH mantiene su apuesta por la formación gratuita en idiomas para la comunidad universitaria mediante las plataformas IRIS UMH y LLUMH, centradas en inglés y valenciano, respectivamente. Estas herramientas permiten al alumnado formarse en distintos niveles y a su propio ritmo. Además, las personas inscritas en IRIS UMH cuentan con bonificaciones en el precio de los cursos y exámenes oficiales de inglés gestionados por el propio Centro de Idiomas.

El CDI de la UMH de Elche lanza su oferta formativa para el año 2026 con clases de preparación para exámenes oficiales de inglés, valenciano y español / INFORMACIÓN

Preparación de exámenes oficiales de inglés

En el caso del Cambridge English, el curso de preparación está disponible para los niveles B1, B2 y C1, y se impartirá de forma online y presencial entre los meses de febrero y mayo. Las inscripciones pueden realizarse en www.idiomasumh.es/es/ingles/preparacion-examenes-cambridge/preparacion-examenes-cambridge-febrero-mayo-2026.

La próxima convocatoria de estos exámenes en la UMH se celebrará entre mayo y junio, con más detalles en www.idiomasumh.es/es/examenes-cambridge-convocatoria-elche-mayo-junio-2026.

Por su parte, los talleres de preparación ACLES se ofrecen para los niveles B1, B2 y C1, en modalidad online o presencial, y se desarrollarán entre marzo y mayo. Las inscripciones están abiertas en www.idiomasumh.es/es/ingles/preparacion-examenes-acles, mientras que la convocatoria oficial en la UMH tendrá lugar en mayo, con información ampliada en www.idiomasumh.es/es/ingles/examenes-acles/examenes-acles-convocatoria-mayo-2026.

En cuanto a Oxford Test of English, las clases de preparación se impartirán online o presencialmente y se centrarán en ejercicios prácticos, gestión del tiempo y estrategias específicas para cada parte del examen. Estas pruebas, de carácter mensual y multinivel, cuentan con dos modalidades: una que abarca de A2 a B2, y otra Advanced, para los niveles B2 y C1. Toda la información se puede consultar en www.idiomasumh.es/es/ingles/preparacion-oxford-test-english/taller-de-preparacion-ote-examen.

Valenciano y español: CIEACOVA y DELE

Las clases de preparación de valenciano para los exámenes de la CIEACOVA están dirigidas a los niveles C1 y C2 y se desarrollarán online y presencialmente, según el nivel, entre febrero y mayo. La matrícula se formaliza a través de www.idiomasumh.es/es/valenciano/preparacion-cieacova.

En lo que respecta al español, el CDI ofrece sesiones presenciales para aprender o mejorar el idioma en el nivel A2, que se desarrollarán entre febrero y junio. Las inscripciones están disponibles en www.idiomasumh.es/es/espanol/curso-cuatrimestral.

Además, el Centro ha puesto en marcha un curso específico de preparación del examen oficial DELE, que se impartirá online entre marzo y mayo, mientras que el examen se celebrará en mayo en la UMH. Más información en www.idiomasumh.es/es/espanol/preparacion-examenes-dele.