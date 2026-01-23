Elche amplía a 600 las plazas de los talleres sénior e incluye deporte en piscina

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado la puesta en marcha de una nueva temporada de talleres sénior, dirigida a la población mayor de 60 años empadronada en el municipio, con una ampliación significativa de plazas. En total, se ofertarán 600 plazas, frente a las 480 del pasado año, para una programación gratuita que combina actividad física, bienestar, cultura y formación, y que comenzará el próximo 16 de febrero.

La iniciativa parte de la concejalía de Infancia, Familia y Mayores y está pensada para promover un envejecimiento activo, mejorar la calidad de vida y favorecer la participación social de las personas mayores, a través de cursos impartidos por profesionales especializados en cada materia.

Más plazas y nuevas disciplinas

La concejala del área, Aurora Rodil, ha explicado que el incremento de plazas permitirá ofrecer un amplio abanico de actividades, entre las que se incluyen taichí, ejercicios biosaludables, coreografía y baile, zumba, talleres de relajación, estimulación cognitiva, teatro, dibujo y uso de dispositivos móviles.

Como novedad, este año se incorporan talleres de aquagym y natación, así como sesiones de gerontogimnasia, con ejercicios físicos adaptados específicamente a personas mayores, ampliando así la oferta vinculada a la actividad acuática y al cuidado físico.

Inscripción y proceso de selección

Las personas interesadas podrán inscribirse del 26 de enero al 5 de febrero. El trámite se podrá realizar online, mediante un formulario disponible en la web www.elche.es/mayores, o de forma presencial en distintos puntos habilitados por el Ayuntamiento.

En concreto, la inscripción presencial se podrá realizar en el Centro Cívico de Candalix, el ‘Bailongo’, los días 26, 27 y 28 de enero, en horario de 9.30 a 11.30 horas, y en el Centro Polivalente de Carrús el 29 de enero, en el mismo horario.

Las listas de admitidos se publicarán a partir del 12 de febrero, tanto en la web municipal de mayores como físicamente en el Centro Cívico del Candalix. Cada persona podrá solicitar hasta dos talleres, indicando su orden de preferencia, aunque solo se asignará uno mediante sorteo. Únicamente se podrá acceder a un segundo taller en caso de que queden plazas vacantes y siempre que todos los inscritos tengan ya uno asignado.

Espacios y atención al público

Los talleres se desarrollarán en diferentes espacios municipales, como el Centro Cívico de Candalix, el ‘Bailongo’, la Casa del Mayor y la sede de la concejalía de Infancia, Familia y Mayores, situada en la calle Sants Metges. Además, algunas actividades al aire libre se realizarán en el Parque Municipal y en la Plaza de la Aparadora.

En el caso de los talleres acuáticos, como aquagym o natación, las sesiones tendrán lugar en la piscina del Club Deportivo Tiro de Pichón.

Para resolver cualquier duda, la concejalía ha habilitado el teléfono 618 391 282, operativo de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas.