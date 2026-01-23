La Feria del Libro de Elche cruza la avenida y se ubicará junto al Palacio de Altamira

En apenas una década la Feria del Libro de Elche ha cambiado de lugar hasta cuatro veces llevando el fomento de la literatura desde La Glorieta hacia la Plaça de Baix, el entorno de la basílica de Santa María y este 2026 junto al Palacio de Altamira.

El bipartito de PP y Vox ha optado esta edición, que será del 17 al 19 de abril, por cruzar la Diagonal del Palau y alejarse de la Plaza del Congreso Eucarístico, sobre la que se prevé este año una reforma integral, para concentrar esta icónica cita con motivo de Sant Jordi en el Paseo de Jaca, a escasos metros de la entrada a l'Hort del Xocolater y donde el equipo de gobierno ya ha centrado algunos actos institucionales recientemente, como fue el caso del pasado 12 de octubre con motivo del Día de la Hispanidad.

15 casetas

Este viernes la concejala de Comercio, Caridad Martínez, confirmó que en la pasada junta de gobierno (aunque el punto no constase en la orden de este jueves) se aprobó el expediente de licitación para que, como mínimo, se instalen 15 casetas destinadas a la venta y firma de ejemplares, un escenario cubierto para presentaciones y encuentros con escritores, así como un elemento ornamental de acceso que servirá como puerta de entrada al recinto ferial.

El contrato es de 54.000 euros para la organización del evento, que correrá a cargo de una empresa especializada que asumirá la gestión integral de la feria, garantizando el correcto desarrollo de las actividades, la dotación de infraestructuras y los medios necesarios para ofrecer una experiencia cultural completa. El anuncio del Ayuntamiento se publicará en el perfil del contratante y el plazo para la presentación de propuestas será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación.

El Paseo de Jaca fue el enclave donde se celebró el último acto institucional por el Día de la Hispanidad / Matías Segarra

Programa

La programación apostará por la presencia de autores de reconocido prestigio nacional, aunque aún no han trascendido nombres, escritores en lengua valenciana, así como propuestas específicas de literatura infantil y juvenil, con el objetivo de atraer tanto a lectores adultos como a familias. Además, se desarrollará una agenda variada de talleres y actividades participativas para fomentar la lectura y el contacto directo entre autores y público.La feria abrirá el viernes a partir de las 17 horas y permanecerá abierta hasta el domingo a las 14 horas.

La edil de Comercio, Caridad Martínez, señaló este viernes que la feria busca seguir consolidándose como una cita cultural de referencia en la ciudad, con una oferta “de calidad, abierta y diversa”, reforzando el papel de Elche como espacio de encuentro literario.