El Hospital del Vinalopó de Elche impulsa un plan integral contra el dolor crónico dirigido a 2.000 pacientes

El Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, ha puesto en marcha un plan asistencial dirigido a más de 2.000 pacientes con el objetivo de mejorar el manejo del dolor crónico mediante un enfoque integral basado en la educación en neurociencia del dolor, la valoración individualizada y la prescripción de ejercicio terapéutico. La iniciativa, impulsada por el servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Departamento de Salud del Vinalopó, se dirige a personas con dolor lumbar, cervical, de hombro, rodilla o cadera, así como a pacientes con fibromialgia, y se desarrolla tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria.

El programa, presentado este 23 de enero de 2026, se enmarca en el Plan de Asistencia Integral del departamento sanitario y refuerza su apuesta por una atención multidisciplinar, apoyada en la evidencia científica más actual, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas afectadas por dolor persistente.

Educación y ejercicio como ejes del tratamiento

La iniciativa se estructura en sesiones teóricas integradas dentro del tratamiento, que se combinan con una valoración individualizada y la prescripción de ejercicio terapéutico presencial. Estas sesiones se llevan a cabo tanto en el Hospital Universitario del Vinalopó como en los centros de atención primaria de Crevillent y Aspe, en horario de mañana y tarde para facilitar la asistencia. En el caso de los pacientes con fibromialgia, el programa incorpora además ejercicio terapéutico en piscina, adaptado a sus necesidades específicas.

Las sesiones formativas están orientadas a dotar a los pacientes de herramientas para el manejo del dolor desde el conocimiento, fomentar el autocuidado y el automanejo mediante un afrontamiento activo, así como transmitir la importancia del descanso y abordar los factores psicosociales que influyen de forma significativa en la experiencia del dolor crónico.

Jornada sobre dolor celebrada recientemente en el Hospital del Vinalopó en Elche / INFORMACIÓN

Derivación desde primaria y servicios hospitalarios

Desde el Departamento de Salud del Vinalopó se prevé alcanzar una participación de alrededor de 2.000 personas, que serán derivadas desde atención primaria y desde distintos servicios hospitalarios, como Rehabilitación, Reumatología o la Unidad del Dolor. El objetivo es consolidar el impacto del programa en la mejora del abordaje del dolor crónico y reducir su repercusión funcional y emocional en los pacientes.

Un cambio en la forma de entender el dolor

El supervisor de fisioterapia del Departamento de Salud del Vinalopó, Javier Valero, subraya la importancia de este enfoque educativo: "Las sesiones de educación en neurociencia de dolor son una intervención terapéutica clave en el abordaje moderno del dolor persistente y crónico. No se limita solo a explicar, si no que además modifica la forma en que el sistema nervioso interpreta la amenaza y así se facilitan cambios reales en el dolor, el movimiento y la conducta de las personas con dolor crónico."

En la misma línea, la fisioterapeuta especializada en dolor crónico Paula Burgada destaca el papel activo del paciente dentro del programa: "En las sesiones de educación de neurociencia del dolor, queremos que los pacientes entiendan que el dolor crónico no siempre está asociado a un daño. Cuando entienden el mecanismo del procesamiento y entienden cómo funciona el dolor, reducimos el miedo y la sensación de fragilidad, ya que el conocimiento nos da herramientas para enfrentarnos a él. Queremos transmitirles que son ellos, como pacientes, los que tienen que realizar un tratamiento activo para enfrentar ese dolor y cómo afrontar el ejercicio de manera inteligente y la mejora de hábitos para lograr, no solo reducir su dolor, si no la mejora global de su salud."