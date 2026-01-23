Lápidas gratis desde Elche para los fallecidos en el trágico accidente de tren de Adamuz

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que ha dejado ya 45 personas fallecidas, ha provocado una ola de consternación en todo el país. Desde Elche, una empresa familiar del sector del mármol ha querido contribuir a aliviar, al menos en parte, el impacto "sobre todo económico" que sufren las familias. Mármoles Artísticos FJ Pardo, con sede en El Altet, ha ofrecido realizar de forma gratuita las lápidas de todas las víctimas mortales del siniestro. "Queremos llegar a todos, que todos los afectados sepan que se las queremos regalar", expresa el responsable de la empresa.

El ofrecimiento parte de su fundador y gerente, Francisco Pardo, quien subraya que no se trata de una acción puntual ni oportunista, sino de "una iniciativa coherente con la trayectoria de la empresa". Ya lo hicieron tras la dana de Valencia y también con víctimas del accidente mortal de metro en la capital valenciana, aunque entonces no lograron llegar a todas las familias afectadas. Ahora, el objetivo es claro: que la información llegue a tiempo y a todos.

Francisco Pardo estudio Bellas Artes y es un apasionado de su trabajo / Áxel Álvarez

Una ayuda sin plazos ni condiciones

“Desde siempre nos gusta colaborar, porque la empresa es una familia que, si podemos ayudar a la gente, pues estamos encantados, y más cuando es una desgracia”, explica Pardo. El empresario insiste en que no hay límites temporales ni condiciones: las lápidas pueden encargarse ahora o más adelante. “No hay fecha; me pueden pedirla este mes, el que viene, el año que viene o cuando sea”, recalca.

El procedimiento es sencillo. La empresa envía a un colaborador con un catálogo completo, para que cada familia pueda elegir el modelo que desee. A partir de ahí, la firma se encarga de tomar medidas, fabricar la lápida y colocarla en el cementerio correspondiente, en cualquier punto de España. “Mando a un colaborador mío con un catálogo general donde las personas pueden elegir la lápida que quieran y automáticamente yo ya me encargo de medir, de ir a poner la lápida, etcétera”, detalla.

Experiencia previa en grandes tragedias

No es la primera vez que FJ Pardo actúa de este modo. Tras la dana que golpeó duramente a municipios valencianos, la empresa llegó a colocar una decena de lápidas después de contactar directamente con los pueblos afectados. También actuaron en Letur (Albacete), donde instalaron las lápidas de los seis fallecidos en otro suceso trágico.

“Cuando pasa algo así uno siente que puede ayudar y, como puedo hacerlo, lo ofrezco”, afirma el empresario. Reconoce, no obstante, que en anteriores ocasiones no logró llegar a todas las familias porque no pudo dar suficiente difusión a su ofrecimiento. “Espero que lleguen a escuchar nuestro ofrecimiento a través de los medios de comunicación y que puedan ponerse en contacto conmigo”, señala.

Por ese motivo, Francisco Pardo ha autorizado expresamente a que se publique el número de teléfono de su empresa, con la esperanza de recibir llamadas de los allegados de las víctimas. El contacto facilitado es el 965 687 347.

Una empresa referente en toda España

Fundada en 1969 por Francisco Pardo y su mujer, recién casados, la empresa comenzó de forma modesta y ha crecido hasta convertirse en un referente nacional. Hoy fabrica entre 10.000 y 12.000 lápidas al año, lo que la sitúa como una de las principales compañías del sector en España. Su producción abastece sobre todo a marmolistas y funerarias, aunque también atienden a clientes particulares que lo solicitan.

La empresa de Francisco Pardo en Elche fabrica más de 10.000 lápidas al año / Áxel Álvarez

“Somos ahora mismo la primera empresa de lápidas que más fabrica en toda España”, asegura Pardo. Sus piezas están presentes en la mayoría de cementerios de la provincia de Alicante y en muchos otros puntos del país.

La actividad de la firma va más allá del ámbito funerario. El taller también realiza decoración en mármol para hoteles, viviendas, oficinas y edificios singulares, con un fuerte componente de innovación y diseño. “Tenemos mucho I+D y siempre estamos creando cosas nuevas”, explica.

Mientras continúan las labores de rescate y se confirma la identidad y procedencia de las víctimas del accidente de Adamuz, Francisco Pardo confía en poder contactar con ayuntamientos y servicios sociales de provincias como Córdoba o Huelva para difundir su ofrecimiento. Su deseo es sencillo y contundente: poder hacer las 45 lápidas y acompañar, desde Elche, a quienes atraviesan uno de los momentos más duros de sus vidas.