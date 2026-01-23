El mercadillo de Plaza de Barcelona en Elche cambiará de ubicación la primera semana de febrero y todo apunta a El Toscar

El mercadillo de Carrús, en Elche, ha ido dando varios tumbos en los últimos años en busca de la mejor ubicación en la que haya equilibrio de comodidad para los placeros, compradores y residentes que viven alrededor. Si ya en su momento se desplazó de la Plaza de Barcelona, de donde tomó el nombre, y junto a la avenida Ausiàs March por las obras que se ejecutaron sobre el lugar, en unos días también tendrá que desplazarse del solar de Jayton, donde se trasladó de forma provisional, ante el inminente inicio de los trabajos para convertir la parcela en un centro cultural, con lo que el Ayuntamiento está tratando de dar con el mejor espacio para que este zoco comercial desmontable tenga, por fin, una ubicación definitiva, o al menos, sostenida por varios años.

Precisamente este jueves técnicos empezaron a señalizar el parking frente a la avenida de las Cortes Valencianas, y frente al polideportivo El Toscar, porque tras una negociación de espacios con los propios placeros este había sido el enclave elegido, con lo que personal municipal empezó a tomar mediciones sobre el terreno para organizar las calles que tendría el mercadillo, horas después de que se prohibiese aparcar de las 7.30 a las 14 horas para poder realizar estas actuaciones sobre el espacio.

Ahora bien, horas después de iniciarse estas labores se paralizaron porque in situ se ha visto que posiblemente esta parcela no sea la idónea, según trasladaron a este diario desde el bipartito de PP y Vox. Este solar es el que más puntos gana, con el aval de la Policía Local por el fácil acceso, la conexión con líneas de autobús y estacionamiento cercano para que los mercaderes puedan descargar. Pese a todas esas ventajas, a nivel municipal se vuelven a estudiar otras posibilidades que quedaron sobre la mesa sin que se hayan dado más detalles acerca de los contras que hay con esta superfície.

Fecha

Aún y así, sigue siendo una de las mejores opciones que se barajan, por no decir la primera, y pese a que sigue sin estar 100% claro el lugar ya avisan desde el área de Mercados que el traslado del mercadillo (el segundo más grande de la ciudad por detrás del del estadio Martínez Valero), se producirá en la primera semana de febrero, sin especificar todavía si lunes o sábado, que es cuando se monta la venta no sedentaria.

La concejala de Mercados, Loli Serna, manifiesta que desde el Consistorio se trabaja desde hace meses en una solución consensuada para el traslado definitivo. En noviembre se mantuvo una reunión con representantes de los vendedores ambulantes, siete u ocho placeros, a la que también asistieron el concejal del distrito, Samuel Ruiz, y el técnico municipal Jesús Andreu, responsable de validar el proyecto desde el punto de vista técnico y de seguridad. En ese encuentro se pusieron sobre la mesa distintas alternativas de emplazamiento tanto en Carrús como en El Toscar, analizando con los propios vendedores los puntos débiles y fuertes de cada opción.

La edil traslada que los placeros plantearon inicialmente regresar a la avenida Ausiàs March, ubicación histórica del mercadillo, pero el Ayuntamiento descartó esa posibilidad en primer lugar porque después de la reurbanización de más de 400.000 euros con nuevos árboles y farolas se complicaría a nivel logístico.

Denuncias vecinales

La segunda razón para declinar esta opción sería el elevado número de denuncias vecinales acumuladas en los últimos años, principalmente por ruidos durante el montaje desde primera hora de la mañana porque ocupaba varias calles y los puestos estaban muy próximos a las viviendas. Las quejas incluso llegaron al Síndic de Greuges.

La responsable de Mercados se ampara también en que la Policía Local también señaló que era necesario actualizar el plan de seguridad, algo que resultaba complicado en ese entorno, ya que desde el Ejecutivo local reconocen que había puestos que no cumplían las condiciones que marca la ordenanza.

Tras valorar distintas alternativas, el espacio que más consenso generó fue sobre el que se han hecho los trabajos de preparación, que ya se habilitó como aparcamiento el pasado mandasto. Según Serna, se trata de una ubicación integrada en el barrio, con actividad comercial, cafeterías, supermercados y buenas conexiones de transporte público, pero que reduce de forma notable el impacto sobre los vecinos. El solar funcionaría como parking salvo los lunes y sábados por la mañana, manteniendo los horarios habituales del mercadillo.

Lista de espera

La concejala subrayó que esta opción cuenta con el visto bueno técnico y permitiría incluso ampliar el número de puestos. Actualmente el mercadillo cuenta con unos 130 puestos, a los que podrían sumarse una decena más, todo sobre plano, lo que ayudaría a absorber parte de la lista de espera existente desde hace años. Además, el nuevo espacio facilitaría las labores de carga y descarga y permitiría una mejor organización y control de los puestos, tras una revisión administrativa realizada durante la etapa provisional en Jayton.

Ahora bien, sobre el lugar, los técnicos estudiaban este miércoles la distribución del mercadillo, marcando calles y espacios para los distintos puestos. Según explicaron, el trabajo consiste en diseñar un recinto funcional dentro de un solar irregular, teniendo en cuenta los distintos tamaños de los puestos y elementos fijos como farolas y postes de luz, que dificultan el encaje sobre plano.

Los técnicos reconocieron que la presencia de estos obstáculos puede condicionar el número final de puestos y la viabilidad del espacio, ya que no todos los elementos se aprecian en los planos iniciales. Esta circunstancia podría ser uno de los factores que lleven al Ayuntamiento a seguir valorando otras alternativas, pese a que este solar sea, por ahora, la opción mejor posicionada.

El solar de Jayton que actualmente acoge el mercadillo de los lunes y los sábados en Carrús / Antonio Amorós

"El mejor sitio con las menores molestias"

Ya en julio el alcalde, Pablo Ruz, señaló a preguntas de los periodistas sobre las obras en Ausiàs March, que Carrús seguirá teniendo mercadillo, y que se iba a buscar el mejor sitio "para generar las menores molestias posibles".

Actualmente, el mercadillo de Carrús en Jayton se celebra las mañanas de los lunes y los sábados. En total, son 129 los puestos de este servicio, 127 se montan los sábados y 129 los lunes, según explicaba la concejala del área, Loli Serna.