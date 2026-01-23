La nueva contrata de autobús de Elche por 400,4 millones tendrá una duración de diez años, aunque se podrá prorrogar cinco años más

La contrata del servicio público de transporte urbano de autobús para el término municipal de Elche vence el próximo 31 de diciembre, y, por eso mismo, el bipartito de PP y Vox ya ha activado los trámites para renovar la concesión. Hasta el punto de que, hace unos días, se publicó en la Plataforma de Contratación el anuncio previo, para, de este modo, cumplir con la legislación, en particular la europea, por las características del contrato. Un anuncio previo que, a la espera de lo que puedan determinan los diferentes informes técnicos, sitúa el valor estimado del contrato en 400,4 millones de euros, y apunta a una tramitación por procedimiento abierto por la vía ordinaria. Ahora bien, el plan anual de contratación pública del Ayuntamiento de Elche para 2026 que aprobó la junta de gobierno local en la última sesión celebrada el año pasado, la del 30 de diciembre, no sólo establece cuáles serán los primeros pasos a partir de ahora. También deja claro cuál es, a priori, el plazo de ejecución, así como el presupuesto base de licitación aproximado. En este sentido, aunque el valor estimado, como aparece en la Plataforma de Contratación y en el propio plan anual de contratación pública, se fija en esos con 400,4 millones de euros, apostillando que se incluye un 20 % de modificación prevista, el presupuesto base de licitación se rebaja hasta los 295,8 millones de euros. En cuanto a la duración, se habla de diez años, prorrogables por cinco más.

La inversión total el Ayuntamiento prevista para 2026 en el servicio de autobuses de Elche se sitúa entre los 11 y los 12 millones de euros / Áxel Álvarez

El anterior

Con ello, se opta por una duración similar a la de la anterior contrata, aprobada en 2005, bajo el mandato del socialista Diego Maciá, cuando el PSOE gobernaba en solitario. El único matiz es que en aquel momento se estableció una posible prórroga de cuatro años, frente a los cinco a los que se apunta ahora. No obstante, posteriormente, en el año 2013, con otro ejecutivo del PP, en aquel momento liderado por Mercedes Alonso, se autorizó una prórroga de la contrata con Autobuses Urbanos de Elche (Auesa) por siete años más, hasta finales de este mismo año, en una decisión muy criticada por los socialistas en la oposición,a cambio de reducir la aportación municipal, situada en unos 8 millones de euros, en 2,7 millones de euros hasta 2017, pero, como contrapartida, con el compromiso de la concesionaria de incorporar mejoras en líneas y en marquesinas. De hecho,desde el equipo de gobierno popular alegaron entonces que la ampliación del contrato respondía a “razones de interés público”.

Presentación de los bonos del autobús urbano de Elche la pasada semana, con el concejal Guilabert y el gerente de operaciones de Avanza Elche, Ángel Luis Andreu. / INFORMACIÓN

El primer paso

Lo que plantea ahora el Ejecutivo municipal, una vez abierto el proceso en la Plataforma de Contratación, es sacar a licitación en este primer trimestre del año la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de prestación de servicio público y estudio de viabilidad de la concesión del servicio de transporte urbano colectivo de la ciudad de Elche y los trabajos complementarios. Un servicio de asistencia técnica que sería el que debería sentar las bases de la nueva contrata, y que saldría con un presupuesto base de licitación aproximado de 200.000 euros y un plazo de ejecución estimadoen cinco meses, según marca el plan anual de contratación pública del Ayuntamiento de Elche para 2026. Eso, en teoría, y según ese mismo documento, permitiría fijar la fecha de formalización de la concesión del transporte urbano en enero de 2027, cuando vence la actual contrata, y a solo unos meses de las próximas elecciones municipales.

El servicio de autobús urbano de Elche cerró el año 2025 con la cifra récord de 15,3 millones de pasajeros / Áxel Álvarez

Líneas nocturnas y el norte del Camp d’Elx

De momento, y al margen de lo que se pueda incluir en el estudio de asistencia técnica, desde el bipartito, por boca del edil de Servicios Públicos, José Claudio Guilabert, ya se han venido dando pinceladas de por dónde se quiere que vaya la concesión, comenzando por el hecho de que se incluirían las líneas que, desde este año, dan servicio a las pedanías del Camp d’Elx, y continuando por el deseo de potenciar los trayectos nocturnos como alternativa real al vehículo privado, al tiempo que se mejore la conexión con las partidas rurales del norte del término municipal, en estos momentos sin servicio regular por las limitaciones del contrato vigente, como sucede en el caso de Santa Ana y Ferriol, por las dificultades que presentan las vías de acceso, y que, en estos momentos, cuentan con servicio de taxi a demanda, que también se quiere introducir en la nueva contrata de autobús. Junto a estos puntos, también tendría un papel destacado la renovación de la flota y la puesta en marcha de nuevas marquesinas y mejoras de las que hay, una cuestión esta tradicionalmente muy reivindicada por los usuarios de las líneas.

Mejoras a corto plazo

Por eso mismo, y mientras se renueva la concesión, el bipartito ha previsto dentro de su plan de contratación algunas actuaciones en este sentido para este ejercicio. Por ejemplo, se plantean para el segundo semestre de este año obras de adecuación de las paradas en el núcleo urbano de Perleta, con un presupuesto base de licitación de 120.000 euros y cuatro meses de tiempo para la ejecución. También se apunta a un contrato de obras dentro del proyecto de mejora de la accesibilidad e instalación de marquesinas en la red del nuevo servicio de transporte público urbano de viajeros en autobús que conecta el núcleo urbano de Elche con las pedanías y las playas, por 300.000 euros y seis meses de plazo, previsto para el tercer trimestre, aunque no se especifica a qué líneas y zonas afectaría; a lo que se sumaría otro proyecto para instalar más marquesinas en paradas de bus y taxi para el cuarto trimestre, por 250.000 euros y seis meses, sin que tampoco aquí se detalle dónde sería, aunque lo cierto es que este último proyecto se sitúa en el puesto ocho dentro del orden de prioridades establecido por el departamento de Movilidad en el plan anual de contratación. Un plan que, por otra parte, es de obligatoria aprobación, aunque lo que se recoge no tiene carácter vinculante, sino que son “previsiones estimativas cuyo objeto es garantizar una adecuada atención y organización de los servicios municipales”, con “carácter enunciativo y no limitativo”, según se deja claro en el documento aprobado por el Ayuntamiento de Elche el pasado mes de diciembre.