Persecución de película en Elche por un robo de placas solares
La Policía Local detiene a un hombre que sustrajo de una finca de La Marina paneles energéticos y los cargó en un remolque también ajeno
Lo que parecía una simple llamada por molestias vecinales acabó convirtiéndose en una escena digna de una película de acción. Una intervención de la Policía Local de Elche por ruidos en la pedanía de La Marina terminó de madrugada con una persecución en coche, un remolque robado y un detenido que transportaba placas solares recién sustraídas.
El propio cuerpo de seguridad municipal ha contado la historia a través de un reel publicado en Instagram donde explican, a través de una sucesión de imágenes y música de acción que las patrullas del turno nocturno acudieron tras recibir un aviso por ruidos sospechosos. Al llegar a la zona, detectaron un vehículo que emprendió la huida, dando inicio a una persecución por varias calles de la pedanía.
Remolque robado
El conductor fue finalmente interceptado cuando intentaba escapar con un remolque robado cargado con placas solares, presuntamente sustraídas momentos antes. En el registro del vehículo, los agentes localizaron además los útiles empleados para el robo y una radial con el disco aún caliente, prueba de que el intento de sustracción se había producido instantes antes de la intervención policial.
"Un final radial"
El sospechoso fue detenido como presunto autor de un intento de robo, mientras que el material recuperado quedó incautado. La escena, narrada por la Policía Local con tono directo y visual en redes sociales, ha despertado una oleada de reacciones por el inesperado giro de los acontecimientos: de una simple queja vecinal a una operación policial. “Lo que empezó como un aviso por ruidos terminó con una persecución y un final radial”, resume la Policía Local en su publicación, que en pocas horas ha acumulado reproducciones y comentarios, convirtiendo la intervención en uno de los sucesos más comentados del día en redes.
