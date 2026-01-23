La Policía Local de Elche explica en 90 segundos lo que llevan los agentes en el cinturón
El cuerpo de seguridad municipal, muy activo en redes sociales, divulga cómo es su día a día y cuál es la equipación que necesitan para patrullar
"90 segundos en el cinturón de un polícía". Así arranca el último reel que publicó este viernes la Policía Local de Elche con el reto de acercar a la ciudadanía cómo es el día a día del trabajo de un agente, y, sobre todo, divulgar sobre la correcta equipación para patrullar con garantías.
El cuerpo de seguridad municipal es muy activo en redes, con una media de una publicación por día, y ha llegado a superar los 50.000 seguidores solo en Instagram gracias a vídeos en los que además de difundir algunas operaciones policiales, también trata de sensibilizar a la población sobre cuestiones diversas que van acerca de afecciones en la vía pública con cortes de calles y avisos meteorológicos, además de ofrecer consejos al ciudadano o incluso poner el foco sobre enfermedades como la depresión, como hace días postearon para trasladar que la Policía Local, además de velar por la seguridad, también está formada para escuchar y ayudar en momentos difíciles, además de servir como canalizadora de recursos esenciales y específicos.
¿Cuanto peso llevas?
Entre ese sinfín de temáticas, el departamento de comunicación de la Policía Local también va un paso más allá en un ejercicio de acercarse a la población desde el otro lado de la pantalla con vídeos simpáticos como el de este 23 de enero en el que un agente, mientras sonaba una canción de reggaeton de fondo, respondía a preguntas de una compañera del estilo: "¿Cuánto peso llevas en el cinturón?" o "¿Es cómodo el chaleco?". Esta publicación ha tenido más de 1.200 interacciones.
Del arma a los grilletes
Tal y como expone este policía, tanto el chaleco balístico (como elemento clave de protección) además del cinturón pesan unos 4 kilos ya que se incluye el arma reglamentaria, cargadores, la defensa extensible, grilletes, botiquín y guantes, además de la línea de vida, transmisores de voz y un móvil que sirve como "oficina portátil" desde el que acceden a la base de datos de la Jefatura y reciben avisos en tiempo real, además de gestionar servicios cuando están de servicio fuera.
Suscríbete para seguir leyendo
- El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios
- Las prioridades de Elche en 2026: de las flores y las paellas y golosinas al ascensor del Puente de la Virgen o el Parque Central Vinalopó
- Estos son los cambios que propone el bipartito en Elche para acabar con los atascos en la rotonda de l'Aljub
- Las consecuencias del ciberataque de Elche en las OMAC: de la saturación a la falta de citas previas
- Elche acondiciona dos aparcamientos junto a La Torreta dentro del plan de mejora de caminos
- El parque de Alicante donde podrás ver 8.000 flamencos, un pez único en el mundo, explotaciones salineras y un museo