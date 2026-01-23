El PSOE denuncia caos en Deportes y exige soluciones inmediatas al alcalde de Elche

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Elche ha registrado una moción para su debate en el pleno del próximo lunes con la que reclama al equipo de gobierno de PP y Vox que actúe ante la situación que califican de “caos” en la Concejalía de Deportes. La iniciativa surge, según el PSOE, tras recibir numerosas quejas de usuarios, clubes deportivos y funcionarios municipales por la gestión de las instalaciones deportivas públicas.

La propuesta socialista no se limita a la organización interna del departamento, sino que también plantea demandas concretas en materia de infraestructuras y atención vecinal, como la inclusión de piscinas en el futuro polideportivo de Puertas Coloradas o la finalización de la escalera de emergencias del pabellón Esperanza Lag, en la Ciudad Deportiva, cuyas obras permanecen paralizadas.

Malestar en el personal municipal

El concejal socialista Vicente Alberola ha responsabilizado directamente a PP y Vox del “deterioro” progresivo de la Concejalía de Deportes, una situación que atribuye a recortes presupuestarios, carencias estructurales de personal y a un plan de ordenación de recursos humanos que, según ha denunciado, persigue "privatizar gran parte del departamento".

Alberola responsabiliza al PP y Vox del deterioro de las infraestructuras deportivas de Elche / INFORMACIÓN

Alberola ha advertido de que este escenario resulta especialmente grave en un año en el que Elche ostenta el título de Capital Mediterránea del Deporte, motivo por el cual considera urgente adoptar medidas que den respuesta tanto a trabajadores como a usuarios y entidades deportivas.

La moción detalla el grave malestar existente entre los empleados municipales del área, que denuncian la "falta de personal, contratos que no se renuevan, bajas y jubilaciones sin cubrir" así como los "impagos de horas extra". A ello se suma la reciente comunicación interna de la Concejalía, fechada el pasado día 12, en la que se informaba de una reducción de los horarios de entrenamiento de los clubes deportivos.

Recorte de horarios y críticas sindicales

Según los datos aportados por el PSOE, la medida ha supuesto un recorte de más de 3.000 horas destinadas a entrenamientos. Desde el departamento se habría justificado esta decisión en la implantación de la jornada laboral de 35 horas, un argumento que Alberola ha rebatido al señalar que "cuando esta modalidad de jornada lleva años implantada en el Ayuntamiento".

Suciedad en el polideportivo de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

El edil ha subrayado que la decisión se adoptó “sin contar con sindicatos ni empleados” y que, además, “contradice el propio plan de recursos humanos —previsto para los próximos cinco años—, el cual indica que los horarios no sufren modificaciones”. Un extremo que, a su juicio, evidencia la falta de planificación y diálogo del equipo de gobierno.

Quejas de usuarios y demandas vecinales

Las críticas no proceden únicamente del personal municipal. El Grupo Socialista asegura haber recibido numerosas quejas de usuarios de las instalaciones deportivas, tanto por el funcionamiento de las piscinas como por el acceso a polideportivos o la gestión de los espacios deportivos.

“Denuncian un mal servicio tanto en piscinas como en la entrada a polideportivos o incluso en la petición de espacios", ha señalado Alberola. Entre los ejemplos expuestos, ha citado los problemas detectados en los cursos de natación de primera hora de la mañana en el pabellón, donde “un trabajador dice que no hay curso al mismo tiempo que otro dice que sí, generando confusión en los usuarios”.

El PSOE asegura que los usuarios han presentado numerosas quejas por los servicios deportivos en Elche / INFORMACIÓN

El edil también ha recordado la petición vecinal respaldada por más de 1.000 firmas para que el futuro centro deportivo del barrio de Puertas Coloradas cuente con instalaciones acuáticas, una demanda que el PSOE exige que sea atendida. A ello se suma la situación de la escalera de emergencias del pabellón Esperanza Lag, una obra que, según Alberola, “lleva mucho tiempo a medias sin que se finalice".

Finalmente, el concejal socialista ha denunciado que “El Partido Popular y Vox han ido mermando los recursos económicos dirigidos a Deportes, año tras año, desde que gobiernan el Ayuntamiento de Elche”, una reducción que, asegura, también se refleja en el presupuesto de 2026. Además, ha criticado que el plan de ordenación de personal se haya redactado sin informar ni consultar a la oposición ni a los sindicatos, pese a tratarse de un documento que "debe contar con el mayor apoyo posible".

Por todo ello, el PSOE planteará al pleno tres acuerdos: instar al gobierno local a reunirse con sindicatos y grupos políticos para consensuar el plan de recursos humanos y los horarios; atender la demanda vecinal de piscinas en Puertas Coloradas; y concluir "cuanto antes" la escalera de emergencias del pabellón Esperanza Lag para “garantizar así la seguridad de la instalación municipal”, ha manifestado Alberola.