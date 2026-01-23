El PSOE de Elche aplaza a febrero la presentación de Héctor Díez como candidato a la Alcaldía
El Funeral de Estado en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, previsto para el 31 de enero, obliga al socialista a mover la fecha, decisión que asume "desde el máximo respeto"
La presentación oficial de la candidatura de Héctor Díez como alcaldable del PSOE para Elche se aplaza al 7 de febrero. El propio Díez, que también es portavoz del grupo municipal socialista y vicesecretario general de la agrupación local, apuntó este viernes que el acto para dar a conocer ante la militancia su intención de ser alcalde no puede realizarse para cuando se anunció inicialmente, este mismo sábado, cuando está previsto en Huelva un Funeral de Estado en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, convocado por el Gobierno central y acordado con la Junta de Andalucía, un acto de recuerdo, respeto y acompañamiento institucional a las víctimas y a sus familias.
Respeto
Por este motivo, "y desde el máximo respeto", Díez ha decidido aplazar el acto y trasladarlo al sábado 7 de febrero a las 12 horas en la sede del PSOE de Elche, ubicada en la calle General Cosidó, 49.
Primarias
Para Díez, este es el inicio de un camino junto a la militancia para que el PSOE recupere la vara de mando, y en el encuentro espera trasladar a los presentes que se presentará a las primarias cuando la dirección del partido a nivel federal apruebe el calendario para el proceso de primarias.
