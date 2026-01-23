El PSPV llevará a la Fiscalía el caso de los supuestos catéteres reutilizados en el Vinalopó de Elche

El PSPV-PSOE elevó este viernes la presión política sobre la Conselleria de Sanidad tras la polémica por la supuesta reutilización de material sanitario de un solo uso en el Hospital Universitario del Vinalopó, gestionado por Ribera Salud en Elche. Los socialistas han anunciado que llevarán ante la Fiscalía un correo electrónico interno de la empresa concesionaria en el que se reconoce la reutilización de catéteres de electrofisiología hasta diez veces, una práctica prohibida por la normativa europea y estatal por el riesgo de infección.

La portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en las Cortes, Yaissel Sánchez, anunció que interpelará al conseller Marciano Gómez para que dé explicaciones sobre la política del Consell respecto a las concesiones sanitarias y sobre los “numerosos escándalos” que, a su juicio, está protagonizando Ribera Salud. “Cuando se juega con la salud de la gente, el silencio no es una opción”, advirtió la portavoz, que instó al Consell a retirar "de inmediato" la concesión que se renovó a la mercantil y que se investigue el caso hasta el final.

Origen

La controversia estalló esta semana tras la publicación de una información en eldiario.es que desvelaba la existencia de un correo electrónico interno atribuido a Ribera Salud. En ese mensaje, fechado el 6 de octubre de 2025, la jefa de auditoría del grupo instaba a responsables del hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid) a reutilizar “lo antes posible” catéteres de electrofisiología, siguiendo, según el propio correo, el modelo aplicado en el Hospital del Vinalopó, el único centro que la adjudicataria mantiene concesionado en la Comunitat Valenciana.

El correo detallaba que en el Vinalopó estos dispositivos, empleados en intervenciones cardíacas como el tratamiento de arritmias, se esterilizaban y reutilizaban hasta diez veces, pese a estar etiquetados como material de un solo uso. La directiva justificaba la práctica por razones económicas y calculaba un ahorro potencial superior a los 160.000 euros si se reducía el consumo de este material.

Expertos subrayaron que estos catéteres solo podrían reutilizarse mediante un reprocesamiento externo autorizado, algo que no puede realizarse en un hospital, y recordaron que una simple esterilización hospitalaria no cumple la ley y aumenta el riesgo para el paciente.

Inspecciones y desmentidos

Tras hacerse público el correo, la Conselleria de Sanidad envió una inspección al Hospital del Vinalopó. El conseller Marciano Gómez aseguró que los inspectores no detectaron reutilización de material de un solo uso ni en esa visita ni en las auditorías periódicas realizadas en el centro. Ribera Salud y la dirección del hospital negaron de forma rotunda la práctica, cuestionaron la autenticidad del documento interno y defendieron que las inspecciones oficiales no han detectado irregularidades.

Desde la concesionaria atribuyeron la polémica a una “campaña de desprestigio” basada en filtraciones internas “malintencionadas” y anunciaron medidas legales para defender su reputación.

Pese a los desmentidos oficiales, el PSPV considera que los hechos revisten “extrema gravedad”. Yaissel Sánchez ha acusado al Partido Popular de impulsar una “estrategia privatizadora” que prioriza el ahorro económico frente a la seguridad del paciente y reclamó la apertura de una investigación interna urgente que depure responsabilidades y garantice que no se están produciendo prácticas que comprometan la seguridad clínica en centros gestionados mediante concesiones.

Los socialistas han anunciado además que trasladarán el correo a la Fiscalía para que se investigue “hasta el final” si se produjo una vulneración de la normativa sanitaria. La información también provocó una inmediata reacción política y social en Elche. PSOE y Compromís, junto a la Plataforma por la Reversión del Vinalopó, reclamaron explicaciones urgentes y la vuelta del hospital a la gestión pública directa.

Prórroga

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Héctor Díez, exigió la reversión inmediata del centro y vinculó la polémica con la reciente prórroga de la concesión aprobada por la Generalitat. Desde Compromís, Esther Díez calificó la supuesta práctica de “absolutamente intolerable” y advirtió de que el interés económico “prima sobre el criterio sanitario” cuando un hospital público se gestiona de forma privada.

La Plataforma por la Reversión del Vinalopó denunció que la existencia de una orden interna promoviendo una práctica ilegal, aunque no se detectara el día de la inspección, supone una amenaza directa para la seguridad de los pacientes y evidencia, a su juicio, un fallo estructural del modelo concesional.