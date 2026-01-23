El sindicato SATSE alerta de sobrecarga en Enfermería del centro de salud El Pla en Elche

Las enfermeras de Atención Primaria del Centro de Salud de El Pla de Elche, el que pertecen al departamento del Hospital General, están soportando una sobrecarga asistencial que SATSE califica de insostenible, como consecuencia de la incorrecta implantación de la Gestión de la Demanda Compartida, según ha denunciado el sindicato SATSE Alicante-Departamento de Elche. La organización alerta de que las agendas de enfermería superan a diario los 40 pacientes, una cifra que, a su juicio, vulnera los criterios básicos de calidad y seguridad asistencial, tanto para los profesionales como para la ciudadanía.

La denuncia, realizada este viernes, señala que el modelo organizativo aplicado en el centro sanitario no se ajusta a las guías oficiales y está provocando un desplazamiento sistemático de la carga asistencial hacia las consultas de enfermería, con el consiguiente impacto en el funcionamiento del servicio y en la atención al paciente.

Incumplimiento del modelo organizativo

Según SATSE, las guías que regulan la gestión de la demanda compartida no se están cumpliendo. Lejos de funcionar como un sistema consensuado y basado en competencias profesionales, el sindicato denuncia que se ha convertido en un mecanismo automático de derivación por el que todo paciente que accede al centro es enviado inicialmente a la consulta de enfermería. Este procedimiento, que actúa como un triaje encubierto, provoca la saturación de las agendas de enfermería y favorece, de forma paralela, la descarga de las agendas médicas.

Impacto en la calidad y en la salud laboral

La organización sindical advierte de que atender más de 40 pacientes en una sola mañana hace imposible ofrecer una atención digna y de calidad, reduce el tiempo disponible por paciente a niveles inaceptables y expone a las profesionales a un alto riesgo de estrés, agotamiento y desgaste profesional. Esta situación, subraya SATSE, compromete tanto la seguridad del paciente como la salud laboral de las enfermeras.

Desde el sindicato recuerdan que, según se ha trasladado a esta organización, la Dirección de Enfermería de Atención Primaria ha reiterado que la gestión de la demanda compartida no es un sistema de triaje y que solo deben derivarse inicialmente a enfermería aquellos procesos claramente definidos dentro de este modelo. Todo lo que queda fuera de estos criterios supone, a su juicio, una mala praxis organizativa que desvirtúa el trabajo colaborativo y atenta contra las competencias profesionales de la enfermería.

Falta de consenso y planificación

SATSE denuncia además que la implantación del modelo se ha llevado a cabo de forma unilateral desde la coordinación médica, sin negociación previa con las plantillas, sin consenso con los trabajadores y sin la formación necesaria para garantizar su correcta aplicación. Esta forma de proceder, añade el sindicato, rompe el trabajo en equipo, deteriora el clima laboral y refuerza una estructura jerárquica que trata a la enfermera como una profesional subordinada.

A esta situación se suma la falta de reconocimiento del trabajo de enfermería en el seguimiento de pacientes crónicos, un ámbito clave en Atención Primaria que requiere tiempo, continuidad y planificación. Estas agendas, ya complejas, se ven aún más desbordadas por demandas que no les corresponden, agravando la sobrecarga asistencial.

Desde SATSE Alicante–Departamento de Elche se exige a la Dirección del área sanitaria la correcta aplicación de las guías de la gestión de la demanda compartida, una planificación consensuada de los modelos organizativos, formación previa para todos los profesionales implicados y una distribución equitativa de la carga de trabajo. El sindicato advierte de que, sin estas medidas, resulta imposible garantizar una Atención Primaria segura y de calidad, y se seguirá poniendo en riesgo tanto la salud de las enfermeras como el derecho de la población a una asistencia sanitaria digna.