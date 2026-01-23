La UMH de Elche capta 2,8 millones en subvenciones para 19 proyectos científicos

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha conseguido más de 2,8 millones de euros para el desarrollo de 19 proyectos de investigación científica en la convocatoria 2024 de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, uno de los programas más competitivos del sistema español de I+D. Este resultado sitúa de nuevo a la UMH como una institución altamente competitiva en la captación de fondos nacionales y pone de relieve la calidad científica de las propuestas presentadas y la solidez de su estrategia institucional.

Las iniciativas financiadas abarcan tanto la investigación básica como la aplicación del conocimiento a retos sociales actuales, con proyectos centrados en salud, tecnología, sostenibilidad y ciencias sociales. En total, la financiación concedida asciende a 2.887.000 euros, recursos que permitirán impulsar nuevas líneas de trabajo, consolidar grupos emergentes, formar personal investigador y reforzar la transferencia de conocimiento durante los próximos años.

Proyectos y áreas de conocimiento

Las investigaciones se distribuyen en tres grandes áreas científicas. En concreto, nueve proyectos corresponden al ámbito de ciencias matemáticas, físicas, químicas e ingenierías; cinco al área de Ciencias de la Vida; y otros cinco a Ciencias Sociales y Humanidades. Entre los temas abordados figuran nuevas estrategias terapéuticas para el dolor, el envejecimiento, las enfermedades crónicas, la biotecnología, la producción sostenible de alimentos, la neuroingeniería, la robótica, la educación, la salud mental, la desigualdad social o la transformación digital.

La Fundación Síndrome de Dravet, con sede en la UMH de Elche, recibe el segundo premio a la “Excelencia en Responsabilidad Social” otorgado por la Generalitat Valenciana / INFORMACIÓN

Jóvenes talentos y grupos consolidados

Del total de proyectos concedidos, tres están liderados por investigadores e investigadoras jóvenes emergentes, mientras que dieciséis cuentan con la dirección de personal investigador consolidado. Esta combinación refleja la capacidad de la UMH para impulsar nuevas trayectorias científicas sin renunciar al liderazgo de grupos con reconocimiento nacional e internacional, favoreciendo así un equilibrio generacional en la investigación.

Los trabajos se desarrollarán en diferentes estructuras de investigación de la universidad, entre ellas los departamentos de Ciencia Jurídica, Ciencias del Deporte, Ingeniería de Computadores y Psicología de la Salud, así como en institutos como el Instituto de Bioingeniería, el Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental (CIAGRO), el Instituto de Investigación en Ingeniería de Elche (I3E) y el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria en Elche (IDiBE).

Neurociencias y cooperación nacional

A estos resultados se suman los obtenidos por el Instituto de Neurociencias, centro mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha logrado diez proyectos adicionales en esta misma convocatoria. Estas investigaciones se centran en el estudio de los mecanismos básicos y patológicos del sistema nervioso, con líneas que van desde el desarrollo cortical y la formación de la memoria hasta la esclerosis múltiple, la tumorigénesis neural, la neuroinmunología intestinal, la neuromodulación avanzada y las enfermedades neuropatológicas raras. Estos datos refuerzan el papel del instituto como centro de referencia en España en este ámbito.

Varios de los proyectos se desarrollarán en colaboración con otras universidades, lo que permitirá sumar capacidades complementarias, compartir infraestructuras científicas y fortalecer redes estables de investigación a escala nacional.

Aunque la concesión definitiva de las ayudas se produjo en el mes de diciembre, los proyectos comenzaron en septiembre y tendrán una duración de entre tres y cuatro años. Las ayudas han sido otorgadas por la Agencia Estatal de Investigación, dentro del Programa Estatal para la Investigación y el Desarrollo Experimental del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).