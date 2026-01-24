Juan Clemente, el escritor de Elche que deja huella en la literatura juvenil

El nombre de Juan Clemente ha vuelto a sonar con fuerza en el panorama de la literatura infantil española. Y es que el escritor afincado en Elche, ampliamente reconocido por su obra dirigida a niños y niñas, así como por coordinar desde 1986 el suplemento La Tiza de INFORMACIÓN, ha sido recientemente protagonista de un extenso artículo en la revista nacional Lazarillo, una publicación de referencia especializada en literatura infantil y juvenil.

La obra, impulsada por la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil sale cada junio y diciembre y se distribuye principalmente por suscripción llegando a especialistas, mediadores culturales, bibliotecarios y estudiosos del género.

Lo curioso del artículo dedicado a Clemente es que además de recorrer su trayectoria vital y literaria ofrece fragmentos inéditos de dos de sus manuscritos más recientes: Retahílas para soñar y jugar y Por debajo abajito donde se pueden encontrar versos de trazo sencillo pero de profundo significado, que sugieren imágenes sonoras y desternillantes, donde el ritmo y la cadencia cobran vida al compás casi hipnótico de las palabras: «Déjame piñoncito, que tengo sueño / mi cama son cuatro estrellas de caramelo», según un extracto de estos poemas que revelan que se trata de un autor que, lejos de acomodarse, sigue explorando el lenguaje, el ritmo y la musicalidad como herramientas esenciales para el juego infantil y la emoción poética.

El autor narra que la revista se puso en contacto con él y que esta aparición le supone algo más que una mención honorífica ya que entiende que es un reconocimiento que no todo el mundo puede tener. "Después de tantos años que te saquen es muy importante", asiente.

El autor Juan Clemente en una feria del libro / INFORMACIÓN

La historia personal de Juan Clemente es, en sí misma, un relato con resonancias literarias. Criado en un hogar conquense, en el seno de una familia de ocho hermanos, pasó parte de su infancia y juventud recorriendo pueblos de la provincia vendiendo chucherías. Una experiencia que le permitió conocer de primera mano el habla popular, los ritmos del lenguaje oral y las pequeñas historias cotidianas que más tarde aflorarían en su obra. De profesión maestro, supo conjugar la pedagogía con la creación literaria sin caer nunca, como él mismo subraya, en la tentación de aleccionar.

Tinte social

Desde sus primeros textos, sus cuentos y poemas para niños han tenido un cierto tinte social, una mirada atenta a la realidad y a las emociones infantiles, lo que le ha valido numerosos premios otorgados por instituciones y certámenes culturales como Radio Nacional, Radio Elche, el Premio Internacional de Narrativa Infantil de Altea, concursos en México o Torrejón, entre otros. En 1983, la editorial Lóguez publicó Diario de Lolo, su primer libro para niños, que supuso una grata sorpresa en el panorama editorial de la literatura infantil española y marcó el inicio de su trayectoria.

A lo largo de más de una veintena de títulos publicados como Largo beso de ceniza, Cola de Pécari, Tras, tras, cucutrás, Quiquiricosas, o Un cocodrilo sin diente (poemario estrafalario de palabras olvidadas), entre muchos otros, siempre ha procurado evolucionar su estilo transitando desde el realismo a una concepción cada vez más fantasiosa y libre de las historias.

Cuando este diario le pregunta en qué proyectos está actualmente inmerso, se le vienen varios a la cabeza porque no puede parar ni un segundo de crear. Uno de los trabajos más inmediatos es Un gato en la barriga, un cuento ya contratado con una editorial francófona que verá la luz en castellano, valenciano y francés, con una tirada inicial de 1.000 ejemplares en francés y 500 en catalán. “Es un cuento que dará la campanada”, asegura. La historia aborda la sensación física y emocional que experimenta una niña pequeña al presenciar una injusticia, ese resquemor interior que la impulsa a reaccionar en favor de quien lo necesita. La previsión es que se publique coincidiendo con Sant Jordi.

Modelos familiares

En paralelo, el autor ha presentado a concurso el cuento El Cumpleaños, cuyo fallo se conocerá en marzo, y que trata la diversidad de modelos familiares como los monoparentales o del mismo sexo. El autor señala que se trata de un tema complejo de abordar en cuanto al público al que va dirigido, que son niños y niñas de cinco a seis años, por ello confiesa que ha tenido que "hilar muy fino" porque su papel con la literatura no es el de adoctrinar, explica.

Clemente se encuentra en un momento reposado de la vida aunque, después de tantas experiencias, no idealiza el mundo editorial y en su caso tiene claro que no escribe para ganar dinero si no por seguir alimentando su ilusión anterior. Explica a INFORMACIÓN que la comisión que percibe por la creación literaria es muy pequeña y más si como en su caso tiene que compartirla con el ilustrador. "El mundo editorial y de ventas es un misterio”, reflexiona.

Noticias relacionadas

Aun así, sus libros siguen encontrando lectores: Un cocodrilo sin dientes, publicado en plena pandemia de coronavirus en castellano, valenciano y euskera, continúa vendiéndose y ha dado lugar incluso a un cuadernillo didáctico de edición limitada para colegios de Perú; Tras, tras, cucutrás ya va por su segunda edición.