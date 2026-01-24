El Hondo instala equipos para controlar en tiempo real la situación del parque natural y anticiparse a los riesgos

La Generalitat Valenciana ha iniciado la instalación de nuevos equipos de monitorización ambiental en el Parque Natural de El Hondo, dentro de un ambicioso plan para dotar a los espacios naturales protegidos de mayor valor ecológico de sistemas de seguimiento en tiempo real. El objetivo de esta actuación es mejorar el control y la gestión de los humedales mediante la obtención continua de datos sobre parámetros fundamentales de la calidad del agua, como la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH, la salinidad o la profundidad.

La actuación se enmarca en el despliegue de la nueva Red Ramsar de seguimiento automático de la Generalitat, una red de vigilancia ambiental financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que permitirá modernizar los sistemas tradicionales de control ambiental y reforzar la capacidad de respuesta ante episodios extremos derivados del cambio climático.

Instalación del medidor de la calidad del agua de El Hondo / INFORMACIÓN

Extensión a humedales estratégicos

Tras la reciente instalación de un primer equipo en el Parque Natural de l’Albufera, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha comenzado a extender este sistema a otros enclaves estratégicos, entre ellos El Hondo, uno de los humedales más importantes del sur de la Comunidad Valenciana y espacio incluido tanto en la Red Natura 2000 como en la Red Ramsar, que agrupa los humedales de mayor relevancia internacional.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, destaca que esta red de seguimiento automático permitirá «detectar alteraciones del estado del lago y de los humedales en tiempo real para poder actuar de inmediato ante episodios como las intensas lluvias registradas el pasado mes de septiembre u otros fenómenos meteorológicos extremos». Según señala Martínez Mus, disponer de datos continuos resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento de estos ecosistemas y su adecuada conservación a largo plazo.

Del muestreo periódico al registro continuo

Hasta ahora, la conselleria ya contaba con un programa de seguimiento de la calidad del agua en zonas húmedas, basado en campañas periódicas de muestreo. En este sistema, los agentes medioambientales recogen muestras en puntos previamente establecidos y las trasladan a laboratorio para su análisis. Estas campañas se realizan, por lo general, con una periodicidad mensual o bimestral, en función de la disponibilidad de personal y recursos.

Este método permite obtener un amplio abanico de parámetros, como concentraciones de nitritos, clorofila u otros indicadores que ofrecen una visión detallada del estado ecológico del agua. Sin embargo, presenta una limitación importante: la falta de información continua. Muchos de estos parámetros experimentan variaciones estacionales e incluso diarias muy acusadas, lo que dificulta detectar cambios bruscos o episodios puntuales que pueden tener un impacto significativo en el ecosistema.

La principal aportación de las nuevas sondas automáticas es precisamente esa capacidad de registro continuo y en tiempo real, que complementa, pero no sustituye, al control de laboratorio. Gracias a estos dispositivos, la Administración ambiental puede disponer de información inmediata sobre la evolución de parámetros básicos, lo que supone un salto cualitativo en la gestión de los espacios naturales.

Instalación del equipo de medición de El Hondo, con la silueta de la Sierra de Crevillente al fondo / INFORMACIÓN

Tecnología al servicio del parque

El sistema instalado en El Hondo se compone de un poste equipado con una caja estanca que actúa como el «cerebro» del conjunto. En su interior se aloja un pequeño ordenador que recibe la información procedente de varios sensores sumergidos en el agua. Estos sensores registran de forma continua la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto —un indicador clave del estado ecológico— y la conductividad, que permite estimar la salinidad del agua.

Además, el equipo incluye un sensor de profundidad que funciona mediante la emisión de una señal acústica. Esta señal rebota en el fondo y permite calcular con precisión la profundidad de la lámina de agua, un dato especialmente relevante en humedales sometidos a variaciones hidrológicas importantes.

El conjunto se alimenta mediante un panel solar instalado en el propio poste, lo que garantiza su autonomía energética, y dispone de un sistema de transmisión de datos basado en tecnología inalámbrica. A través de una tarjeta de comunicación, los datos se envían automáticamente sin necesidad de desplazamientos para su recogida, lo que reduce costes y mejora la eficiencia del sistema.

Aprovechando la infraestructura de comunicaciones, la conselleria también ha instalado una cámara que permite vigilar tanto el propio equipo como el entorno inmediato, reforzando así la seguridad y el control del espacio.

Gestión inteligente del espacio protegido

La red en la que se integra este nuevo equipo es propiedad de la conselleria y corresponde a la denominada zona de la Reserva, situada al sur del embalse de Poniente, el ámbito de mayor protección del Parque Natural de El Hondo. Desde el departamento autonómico se subraya que el verdadero valor de esta tecnología reside en la posibilidad de analizar la evolución de los parámetros de calidad del agua en tiempo real y anticiparse a posibles problemas.

Aunque la medición de la profundidad se ha destacado también en relación con la gestión de inundaciones, desde el parque natural se insiste en que el principal interés ambiental radica en el seguimiento continuo de los parámetros básicos que definen la salud del ecosistema acuático.

Según fuentes técnicas del parque, estos equipos se están instalando únicamente en algunos humedales seleccionados, concretamente aquellos que, además de ser espacios protegidos, forman parte de la Red Ramsar. «No están en todos los humedales, sino en los más relevantes desde el punto de vista ecológico», explican.

La dirección del Parque Natural de El Hondo ha reiterado en varias ocasiones la importancia de avanzar hacia un modelo de parque sensorizado, con una red más amplia de sensores y un mayor número de parámetros monitorizados, que permita conocer en todo momento el estado del espacio natural y mejorar la toma de decisiones.

En palabras del conseller Martínez Mus, «a través de esta red de seguimiento mediante sondas, logramos modernizar y hacer más eficiente la gestión del medio natural. Es una inversión directa en la biodiversidad y en el patrimonio natural de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana».

Con la implantación progresiva de estos sistemas, la Generalitat apuesta por integrar la tecnología y la innovación en la conservación de los humedales, reforzando su protección frente a los retos ambientales actuales y futuros, señalan desde el Consell.