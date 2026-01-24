Baile de aperturas con museos en Elche: Del refugio del Paseo de Germanías sin fines de semana al Museo del Agua bajo reserva

Los últimos cuatro espacios expositivos que han abierto en Elche y que siguen sin tener un horario estable, o que directamente están cerrados por la falta de personal, se pondrán al día en las próximas semanas con la vista puesta en febrero. Uno de ellos sería el refugio antiaéreo de la Guerra Civil del Paseo de Germanías, inaugurado en diciembre de 2024 tras la remodelación del rebautizado Jardín de la Concordia. No fue hasta abril de 2025 cuando los visitantes pudieron acceder, sólo de lunes a viernes y con un sistema de reservas previas con un mínimo de 72 horas de antelación.

El Ayuntamiento confirma que se ha aprobado la contratación de un conserje para cubrir el servicio y que se incorporará en semanas, siguiendo la misma fórmula que en la Casa del Belén, otra de las instalaciones que llegó a cerrar el pasado agosto por falta de medios humanos.

Sin turnos

Esta dotación asegurará que no haya parones, teniendo en cuenta que actualmente este espacio de memoria histórica está inactivo y no hay disponibilidad de turnos en el portal web. Hasta la fecha había sido una ordenanza adscrita a Cultura la que se encargaba de abrir las instalaciones en los días y tramos en los que se cerraban grupos de entre 15 y 20 personas. Desde aquella apertura hasta la fecha, sin contar enero, han pasado a cuentagotas un total de 2.200 personas, entre ellas escolares, mientras que la idea es dar una estabilidad a este recurso patrimonial después de la inversión para su musealización.

Fines de semana

Por otro lado, desde el Ejecutivo local cierran la puerta, por el momento, a que las visitas puedan abrirse los fines de semana aunque sería una pretensión futura de la concejalía de Cultura. Entre las opciones sobre la mesa figura reservar sábados y domingos para el público general y mantener entre semana las concertadas, especialmente a colegios e institutos, aunque no hay nada en firme.

Irene Ruiz, edil del área, reconoce las dificultades técnicas para dar salida a esta infraestructura y descarta que llegue el día en el que abra con un horario habitual como cualquier museo, y sin necesidad de reservar. Entiende que es inviable que una persona pueda encargarse del control de accesos durante la jornada porque no hay recepción y hay que llevar la cuenta de quienes entran a los túneles a casi 100 metros bajo tierra.

Al hilo, la concejala confiesa que al tratarse de pasadizos estrechos y con muchos recovecos se han generado situaciones de ansiedad en algunos visitantes que sufren claustrofobia. «Aunque hay cámaras, es un espacio complejo y, por seguridad, siempre tiene que ser con visita guiada y bajo un control más exigente que en cualquier otro sitio», subraya la representante municipal.

Memoria del agua

El debate sobre el refugio no es un caso aislado. Actualmente, el Ayuntamiento tiene otros tres museos sin una apertura clara. Uno de ellos es el Museo del Molí del Real que a finales del pasado noviembre estrenó la exposición permanente La Memoria del Agua. Las dependencias sólo estuvieron en funcionamiento desde esa fecha hasta el pasado 5 de enero, cuando venció el contrato con la empresa Tarsa que ofreció visitas guiadas a 260 escolares así como a 375 usuarios que acudieron a jornadas de puertas abiertas desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero.

Desde Aigües d’Elx, que gestiona el enclave, confirman que la infraestructura volverá a abrir en febrero pero sólo con visitas guiadas, y a través de un contrato que se cubrirá con fondos de las ayudas de digitalización del agua dentro del PERTE del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Elche ya tiene su Museo del Agua en el Molí del Real / Áxel Álvarez

Casa de la Virgen

Una situación similar se vive en el Museo de la Casa de la Virgen, del huerto de Puertas Coloradas. El espacio abrió el pasado diciembre coincidiendo con las fiestas de la Venida de la Virgen y en un primer momento el alcalde, Pablo Ruz, señalaba que las salas serían visitables de lunes a viernes de dos a tres horas por las tardes. Una franja claramente insuficiente, y que descuadra con el resto de inmuebles dentro de la red de museos, que también está pendiente de una solución definitiva. Desde el gobierno local indican que será la Sociedad Venida de la Virgen la encargada de la gestión, aunque desde el colectivo señalan a INFORMACIÓN que no pueden dar detalles hasta que no esté aclarado el procedimiento.

Los propietarios cedieron la finca al Consistorio por más de 40 años y la Administración local, a su vez, decidió convertir la planta de arriba en la sede de la Sociedad mientras que sería la misma entidad la que se encargue del control de accesos a las cinco salas, y todo apunta a que se seguiría la misma estrategia que en el Museo de los Moros y Cristianos en «El Huevo» del Parque Municipal. El Ayuntamiento cedió el antiguo centro de interpretación para que el colectivo festero reabriera las instalaciones, que sólo estuvieron activas un mes desde el 2 de diciembre gracias a comparsistas voluntarios que se ofrecieron a controlar el acceso por donde pasaron 7.400 personas.

Julián Fernández, presidente de la asociación, refiere que se están haciendo mejoras en la museografía y están pendientes del arreglo del portón principal, que por el gran tamaño está levemente descolgado y cuesta abrirlo.

Externalización

El colectivo espera que las dependencias puedan reabrir con motivo del Mig Any para el 16 de febrero y con un horario que se asemeje lo máximo posible al resto de museos. Se baraja que el Ayuntamiento amplíe el convenio anual con la entidad, como ya se hizo para asumir las obras de arreglo del espacio, para que sean los propios festeros los que se encarguen de contratar personal con esa asignación económica.