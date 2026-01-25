Elche cuenta con más de 40 fuentes ornamentales y su conservación ronda los 240.000 euros al año

Las fuentes ornamentales está constatado que favorecen el ambiente urbano de la ciudad y contribuyen a bajar la sensación térmica, más con la emergencia climática. La explicación es sencilla: los procesos de evaporación tienen un efecto de enfriamiento en la temperatura del aire y de la superficie al tiempo que ayudan a mitigar la polución atmosférica. Un factor este que destacan desde la empresa mixta Aigües d’Elx junto a otro hecho importante: «Las fuentes de agua forman parte del paisaje urbano y de la cultura, y, además de su belleza ornamental, crean un espacio de estancia para disfrute ciudadano». De ahí la importancia de que estén presentes y, asimismo, que se garantice su conservación y mantenimiento. Una labor esta que en una ciudad como Elche, con unas 42 fuentes ornamentales distribuidas por diferentes plazas, jardines y rotondas, cobra más sentido si cabe, y que, anualmente, a juzgar por el pliego que acaba de sacar Aigües d’Elx para garantizar que se encuentran en un estado adecuado, implican un desembolso de algo más de 240.000 euros al año, aunque ahí también se incluye el mantenimiento de los lavapiés de las playas y de las fuentes de beber refrigeradas. Los pliegos, en este sentido, sitúan el valor estimado del contrato a lo largo de cinco años en 1,2 millones, a lo que habría que sumar el IVA, y una vez incluidas las prórrogas permitidas, lo que supone que anualmente la inversión supera los 240.000 euros.

La última fuente estrenada en Elche, en las Puertas Coloradas y financiada por Aigües d'Elx. / MATIAS SEGARRA

Las labores

Ya de entrada el horario de funcionamiento en la mayoría de las fuentes en Elche da cuenta de su importancia en la ciudad: de 10 a 20 horas. Es en este contexto en el que la empresa mixta gestiona el mantenimiento periódico de estas infraestructuras, que incluye, entre otras tareas, limpieza, desinfección, mantenimiento y reparación de los equipos electromecánicos, así como la toma de muestras del caudal para el control analítico. De hecho, diariamente, se realiza la limpieza y la eliminación de los flotantes, hojas secas u objetos que el viento puede haber arrastrado hasta el vaso de la fuente. Como trabajo preventivo, asimismo, cada semana se lleva a cabo una revisión de las bombas y la limpieza de filtros. Mientras, la desinfección del vaso de cada surtidor se realiza con periodicidad semestral, y, durante ese tiempo, se aprovecha para realizar pequeños retoques de pintura.

Sede de la empresa mixta Aigües i Sanejament d’Elx, en la antigua lonja del barrio de Altabix, cuya entrada está precedida por una fuente. | ÁXEL ÁLVAREZ / Áxel Álvarez

La gestión de los caudales

Las fuentes disponen de un circuito cerrado, de modo que se recircula el caudal. Así las cosas, se consigue reducir el consumo de agua para su funcionamiento. «Únicamente se necesita un pequeño aporte periódico para compensar las pérdidas por evaporación, salpicaduras, o del lavado de los filtros de arena», señalan desde Aigües d’Elx.

Turistas en la fuente de Traspalacio. / Matías Segarra

Legionelosis

En paralelo, y para la prevención y control de la legionelosis, se toman muestras mensuales de cada una de las fuentes gestionadas. «Desde el Laboratorio de Aigües d’Elx, acreditado por ENAC para la realización de ensayos en el sector medioambiental bajo los criterios establecidos en la Norma ISO 17025, se realiza el control de calidad del agua de la fuente según lo que establece la legislación vigente y, con base en sus resultados, se toman decisiones para el mantenimiento, y tareas como la limpieza y desinfección que se realizan semestralmente, de forma que la calidad del agua sea máxima», precisan desde la empresa mixta.

Un cartel de prohibido el baño en la fuente de la Glorieta. / Matías Segarra

Prohibición de bañarse

No obstante, pese a todos esos protocolos, desde la sociedad formada en un 51% por el Ayuntamiento de Elche y en un 49% por Hidraqua SA, se deja claro que las fuentes ornamentales no están diseñadas para el baño público. «Aunque el agua que recircula procede de la red de agua potable, sus niveles de cloración están por encima de los niveles que están permitidos tanto para el consumo humano como para el baño, y ello debido a la necesidad de garantizar la desinfección y la seguridad ambiental», explican. A eso se añade que los materiales y la función de las fuentes tampoco están diseñadas para el baño, ya que el suelo es resbaladizo y hay elementos como boquillas, tuberías o rejillas que pueden implicar un riesgo importante para las personas que se bañen desatendiendo las indicaciones de prohibición del baño.

El edil de Aguas y la gerente de Aigües d'Elx, con la fuente refrigerada en agosto de 2024. / Información

Consumo humano

Que las personas no se puedan bañar en las fuentes ornamentales no quita para que sí haya otro tipo de manantiales destinados exclusivamente a los humanos. Es el caso de las fuentes de agua refrigerada que comenzó a instalar en el casco urbano y en las pedanías Aigües d’Elx. La primera, de forma simbólica, se estrenó el 13 de agosto de 2024, día en el que se celebra la Nit de l’Albà, junto a la Oficina de Turismo, en pleno centro de Elche. A partir de ahí, se han habilitado otras junto al polideportivo de Torrellano, en el entorno del centro social de Arenales, en el polideportivo de El Pla y en la Ciudad Deportiva, a las que se sumará en breve una en Carrús- Toscar, que está a expensas del emplazamiento exacto.

Sostenibilidad

El objetivo de esta iniciativa es facilitar a ilicitanos y visitantes una fuente sostenible y económica para recargar sus botellas reutilizables con agua refrigerada de la red municipal, y el mantenimiento también se incluye en la contrata que ha salido a licitación. Con ello, exponen desde Aigües d’Elx, se intentan reducir los residuos de plástico que generan las bebidas envasadas, a la vez que la ciudadanía podrá hidratarse con agua de grifo de calidad y sin coste añadido. En este caso, es reseñable que las fuentes instaladas disponen de tecnología contactless para mayor seguridad e higiene para el llenado de la botella reutilizable, y también cuentan con un sistema de conexión a internet que facilita la medición y métricas de consumo para el seguimiento del impacto ambiental de cada fuente, algo que permite que se pueda conocer el volumen de botellas recargadas en estos manantiales.

Agua del grifo

«Esta iniciativa también sirve para fomentar el consumo de agua del grifo en las propias viviendas, ya que el agua del grifo es el modo más sostenible y económico de hidratarse, y con esta medida pueden comprobar in situ los usuarios cómo mejora la percepción del sabor con tan solo refrescar el agua», subrayan desde Aigües d’Elx.