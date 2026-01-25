Elche cuenta con más de 40 fuentes ornamentales y su conservación ronda los 240.000 euros al año
Aigües d’Elx saca a la licitación el contrato para el mantenimiento de estas instalaciones, así como de los surtidores para beber y los lavapiés por 1,2 millones para los próximos cinco años
Las fuentes ornamentales está constatado que favorecen el ambiente urbano de la ciudad y contribuyen a bajar la sensación térmica, más con la emergencia climática. La explicación es sencilla: los procesos de evaporación tienen un efecto de enfriamiento en la temperatura del aire y de la superficie al tiempo que ayudan a mitigar la polución atmosférica. Un factor este que destacan desde la empresa mixta Aigües d’Elx junto a otro hecho importante: «Las fuentes de agua forman parte del paisaje urbano y de la cultura, y, además de su belleza ornamental, crean un espacio de estancia para disfrute ciudadano». De ahí la importancia de que estén presentes y, asimismo, que se garantice su conservación y mantenimiento. Una labor esta que en una ciudad como Elche, con unas 42 fuentes ornamentales distribuidas por diferentes plazas, jardines y rotondas, cobra más sentido si cabe, y que, anualmente, a juzgar por el pliego que acaba de sacar Aigües d’Elx para garantizar que se encuentran en un estado adecuado, implican un desembolso de algo más de 240.000 euros al año, aunque ahí también se incluye el mantenimiento de los lavapiés de las playas y de las fuentes de beber refrigeradas. Los pliegos, en este sentido, sitúan el valor estimado del contrato a lo largo de cinco años en 1,2 millones, a lo que habría que sumar el IVA, y una vez incluidas las prórrogas permitidas, lo que supone que anualmente la inversión supera los 240.000 euros.
Las labores
Ya de entrada el horario de funcionamiento en la mayoría de las fuentes en Elche da cuenta de su importancia en la ciudad: de 10 a 20 horas. Es en este contexto en el que la empresa mixta gestiona el mantenimiento periódico de estas infraestructuras, que incluye, entre otras tareas, limpieza, desinfección, mantenimiento y reparación de los equipos electromecánicos, así como la toma de muestras del caudal para el control analítico. De hecho, diariamente, se realiza la limpieza y la eliminación de los flotantes, hojas secas u objetos que el viento puede haber arrastrado hasta el vaso de la fuente. Como trabajo preventivo, asimismo, cada semana se lleva a cabo una revisión de las bombas y la limpieza de filtros. Mientras, la desinfección del vaso de cada surtidor se realiza con periodicidad semestral, y, durante ese tiempo, se aprovecha para realizar pequeños retoques de pintura.
La gestión de los caudales
Las fuentes disponen de un circuito cerrado, de modo que se recircula el caudal. Así las cosas, se consigue reducir el consumo de agua para su funcionamiento. «Únicamente se necesita un pequeño aporte periódico para compensar las pérdidas por evaporación, salpicaduras, o del lavado de los filtros de arena», señalan desde Aigües d’Elx.
Legionelosis
En paralelo, y para la prevención y control de la legionelosis, se toman muestras mensuales de cada una de las fuentes gestionadas. «Desde el Laboratorio de Aigües d’Elx, acreditado por ENAC para la realización de ensayos en el sector medioambiental bajo los criterios establecidos en la Norma ISO 17025, se realiza el control de calidad del agua de la fuente según lo que establece la legislación vigente y, con base en sus resultados, se toman decisiones para el mantenimiento, y tareas como la limpieza y desinfección que se realizan semestralmente, de forma que la calidad del agua sea máxima», precisan desde la empresa mixta.
Prohibición de bañarse
No obstante, pese a todos esos protocolos, desde la sociedad formada en un 51% por el Ayuntamiento de Elche y en un 49% por Hidraqua SA, se deja claro que las fuentes ornamentales no están diseñadas para el baño público. «Aunque el agua que recircula procede de la red de agua potable, sus niveles de cloración están por encima de los niveles que están permitidos tanto para el consumo humano como para el baño, y ello debido a la necesidad de garantizar la desinfección y la seguridad ambiental», explican. A eso se añade que los materiales y la función de las fuentes tampoco están diseñadas para el baño, ya que el suelo es resbaladizo y hay elementos como boquillas, tuberías o rejillas que pueden implicar un riesgo importante para las personas que se bañen desatendiendo las indicaciones de prohibición del baño.
Consumo humano
Que las personas no se puedan bañar en las fuentes ornamentales no quita para que sí haya otro tipo de manantiales destinados exclusivamente a los humanos. Es el caso de las fuentes de agua refrigerada que comenzó a instalar en el casco urbano y en las pedanías Aigües d’Elx. La primera, de forma simbólica, se estrenó el 13 de agosto de 2024, día en el que se celebra la Nit de l’Albà, junto a la Oficina de Turismo, en pleno centro de Elche. A partir de ahí, se han habilitado otras junto al polideportivo de Torrellano, en el entorno del centro social de Arenales, en el polideportivo de El Pla y en la Ciudad Deportiva, a las que se sumará en breve una en Carrús- Toscar, que está a expensas del emplazamiento exacto.
Sostenibilidad
El objetivo de esta iniciativa es facilitar a ilicitanos y visitantes una fuente sostenible y económica para recargar sus botellas reutilizables con agua refrigerada de la red municipal, y el mantenimiento también se incluye en la contrata que ha salido a licitación. Con ello, exponen desde Aigües d’Elx, se intentan reducir los residuos de plástico que generan las bebidas envasadas, a la vez que la ciudadanía podrá hidratarse con agua de grifo de calidad y sin coste añadido. En este caso, es reseñable que las fuentes instaladas disponen de tecnología contactless para mayor seguridad e higiene para el llenado de la botella reutilizable, y también cuentan con un sistema de conexión a internet que facilita la medición y métricas de consumo para el seguimiento del impacto ambiental de cada fuente, algo que permite que se pueda conocer el volumen de botellas recargadas en estos manantiales.
Agua del grifo
«Esta iniciativa también sirve para fomentar el consumo de agua del grifo en las propias viviendas, ya que el agua del grifo es el modo más sostenible y económico de hidratarse, y con esta medida pueden comprobar in situ los usuarios cómo mejora la percepción del sabor con tan solo refrescar el agua», subrayan desde Aigües d’Elx.
Suscríbete para seguir leyendo
- El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
- La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios
- Las prioridades de Elche en 2026: de las flores y las paellas y golosinas al ascensor del Puente de la Virgen o el Parque Central Vinalopó
- El mercadillo de Plaza de Barcelona en Elche cambiará de ubicación la primera semana de febrero y todo apunta a El Toscar
- Susana Martín Gijón en Elche: «A las monjas tendemos a ponerles el hábito y quitarles identidad»
- Elche acondiciona dos aparcamientos junto a La Torreta dentro del plan de mejora de caminos
- Asaltan un bar en el centro de Elche y el rastro de las monedas robadas les delata y acaban detenidos por la Policía Nacional
- El parque de Alicante donde podrás ver 8.000 flamencos, un pez único en el mundo, explotaciones salineras y un museo