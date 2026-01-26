Sanidad
Amacmec y el Vinalopó apuestan por dar valor al acompañamiento en procesos de cáncer de mama
El hospital del departamento de Elche-Crevillent celebra su Consejo de Pacientes con el objetivo de reforzar la prevención, la detección precoz y la participación activa de las pacientes
El Hospital Universitario del Vinalopó celebraba este lunes el XVII Consejo de Pacientes con Amacmec como asociación protagonista, en una jornada centrada en poner en valor el acompañamiento durante los procesos oncológicos, la prevención y el trabajo conjunto entre pacientes y profesionales sanitarios. El encuentro, organizado por el Departamento de Salud del Vinalopó, gestionado por el Grupo Sanitario Ribera, tenía lugar en el salón de actos del centro hospitalario, en Elche, y contaba con la participación activa de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca.
Prevención y atención centrada en la persona
La sesión se iniciaba con la bienvenida institucional del doctor Rafael Carrasco, director gerente del Departamento de Salud del Vinalopó, quien subrayaba que «el Consejo de Pacientes refuerza nuestro compromiso con una atención centrada en la persona, en la que la prevención y la educación sanitaria son fundamentales». Durante su intervención, Carrasco destacaba la larga trayectoria de colaboración entre el hospital y Amacmec, poniendo en valor el entusiasmo y el compromiso de las mujeres que forman parte de la asociación.
El director gerente también recordaba el lema de la entidad, «Mucho por vivir», y animaba a sus integrantes a seguir impulsando este proyecto que presta apoyo a numerosas mujeres y familias del departamento de salud.
La voz de las pacientes y el trabajo conjunto
En esta decimoséptima edición, Amacmec aprovechaba el foro para dar a conocer su labor diaria y generar un espacio de diálogo en el que una de sus integrantes compartía en primera persona su experiencia con el cáncer de mama. Un testimonio que servía para visibilizar la importancia del acompañamiento emocional, la información sanitaria, la detección precoz y la toma de decisiones compartida durante todo el proceso asistencial.
El doctor Lorenzo Rabadán, coordinador quirúrgico del Área de la Mama del grupo sanitario Ribera, acompañaba a la asociación e incidía en la necesidad de reforzar la colaboración entre los distintos agentes implicados. “Para nosotros es fundamental reforzar la colaboración entre profesionales sanitarios y asociaciones como AMACMEC para impulsar la prevención, la detección temprana y el acompañamiento a pacientes y familias, así como promover la participación activa de las mujeres en el cuidado de su salud mediante iniciativas como el taller de autoexploración”, señalaba.
Autoexploración y humanización de la asistencia
Uno de los momentos centrales del Consejo era el taller de autoexploración de mama, desarrollado bajo el lema “Un mundo sin cáncer de mama está en tus manos”. La actividad estuvo dirigida por Esther Ramón, enfermera gestora de casos de la Unidad de Mama, y tenía como objetivo fomentar la detección precoz y empoderar a las mujeres a través del conocimiento de su propio cuerpo. Esta propuesta práctica refuerza la labor divulgativa y preventiva que Amacmec desarrolla de forma continuada en la comarca.
Fuentes del centro sanitarios destacan que el XVII Consejo de Pacientes "consolida este foro como una herramienta clave dentro del modelo de humanización del Hospital Universitario del Vinalopó, al promover un entorno en el que la voz de los pacientes no solo se escucha, sino que se integra en la toma de decisiones. Iniciativas de este tipo refuerzan el compromiso del centro con una atención sanitaria cercana, personalizada y orientada al bienestar integral de las personas".
