Barrios sucios, o no, en Elche, defensa del campo y dimisión de Óscar Puente por el trágico accidente de trenes

Un pleno que superó las cinco horas y media, con algún receso de por medio, en el que, sin embargo, el grueso del debate, como ya suele ser habitual, se fue a las mociones. Punto de gestión ordinaria como tal sólo fue el expediente de resolución de alegaciones y la aprobación definitiva del presupuesto de Elche para 2026. En total, seis mociones, a la que se sumó una séptima in voce, defendida por el propio alcalde, Pablo Ruz, sobre el accidente de trenes en Adamuz y en la que se pedía la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Sí hubo propuestas como la de la revisión de la normativa de cambio de uso de local a vivienda y la protección de los ejes comerciales o la de la situación de Deportes, del PSOE; o la referente a la recuperación y la puesta en marcha de las actuaciones previstas en el Plan Convivint y la de la publicación de los datos de la limpieza pública de Elche, ambas de Compromís, con cuestiones en la que la Administración local tiene plenas competencias para actuar. Sin embargo, en otros casos, como la moción del PP del rechazo a la financiación de infraestructuras hídricas en Marruecos y la del siniestro ferroviario, o la de Vox sobre la protección de los agricultores y ganaderos del Camp d’Elx que, en realidad, venía a rechazar el tratado UE-Mercosur, en las que poco pueden hacer los concejales más allá de aprovechar para fijar postura política. Puede que, por eso, no sea extraño que precisamente las mociones sobre las infraestructuras en Marruecos, Mercosur y los trenes fueran con las que el debate alcanzó un mayor voltaje, aunque el resto de puntos tampoco fueron un juego de niños.

La bancada de la oposición en el pleno celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Infraestructuras sociosanitarias

La situación llegó a ser tal que ni con la moción sobre la recuperación y la puesta en marcha de las actuaciones previstas en el Plan Convivint, que giraba en torno a la reivindicación a la Generalitat de las necesidades en materia de servicios sociales hubo acuerdo. El PP trató de introducir una enmienda de sustitución en la que se hablaba de ir de la mano con el Consell para definir las necesidades y plazos de ejecución en Elche, pero Compromís la rechazó, porque consideraba necesario que se incluyeran ya las infraestructuras sin dar más vueltas. Ante ello, la edil de Acción Social, Celia Lastra, del PP, trató de defender su enmienda bajo el argumento de que el Plan Covivint había sido una “fantasmada” del Botànic, lo que le sirvió para que, a partir de ese momento, tanto PSOE como Compromís trataran de desmontarle sus argumentos por hablar de “fantasmada”. Lastra trató de salir del enredo, sin mucho éxito, mientras la izquierda seguía apretándole, hasta el extremo de que Esther Díez, de la formación valencianista, le acusó de haber cambiado el discurso desde que estaba de concejal, “recortando políticas de cooperación y ocultando políticas de diversidad”, mientras que Mariano Valera, por el PSOE, le recriminaba que el Ayuntamiento había tenido que devolver un millón de euros a la Generalitat por no haber ejecutado un contrato de dependencia. La moción no salió.

Limpieza y trabajadores

Tampoco la de la publicación de los datos de la limpieza pública de Elche prosperó. La portavoz de Compromís, Esther Díez, denunció que cada vez se están recibiendo más quejas de vecinos y vecinas por la suciedad en barrios y pedanías. De ahí que pidiera transparencia en los datos de la gestión cotidiana del servicio de la limpieza. El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, como ya ha hecho otras veces con este tema, optó por simplificar la cuestión. Mostró complacencia total y absoluta con el servicio de limpieza, en el sentido de que poco menos que Elche nunca ha estado tan limpia, y acusó de la oposición de dejar en evidencia a la plantilla de la contrata. “Elche está limpia y eso no es fruto de la casualidad, es fruto del esfuerzo diario, silencioso y profesional de los trabajadores del servicio de limpieza”, alegó Guilabert, que pidió respeto y dignidad para estos empleados, al tiempo que le reprochaba a la izquierda que sembrara “discordia”. Una argumento que, sin embargo, después trataría de desmontar el portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, al asegurar que el alcalde de Elche no había recibido al comité de empresa de la contrata de recogida de basura y limpieza viaria en estos dos años y medio, y que lo que se estaba cuestionando es que los esfuerzos siempre se focalizaran en el centro de Elche. “En sus medidas le ha faltado proponer una checa para señalar al personal de limpieza”, le espetaría después la portavoz de Vox, Aurora Rodil, a Esther Díez, en el tono que habitualmente emplea en los plenos. Posiciones totalmente encontradas como sucedió en la moción sobre la situación de Deportes, donde el PSOE habló de “caos”.

Marruecos y trasvase

Más enconado fue todo con la moción sobre la financiación de infraestructuras en Marruecos, que se denunciaba hace dos semanas en la Mesa del Agua de la Diputación, y que este lunes llevó el PP al pleno a través de una moción defendida por el propio Ruz, con la que, a la sazón, se reivindicaba el trasvase Tajo-Segura. Ahí el PSOE no abriría la boca hasta el turno de explicación de voto, para evitar ser el blanco del PP, y en cierto modo lo consiguieron, porque el alcalde focalizó las críticas en la portavoz de Compromís. Hasta el extremo de que Esther Díez le llegó a decir a Pablo Ruz que “sé que un pleno me está saliendo bien cuando dice que voy a desaparecer”, para, acto seguido, defender que lo que se va a hacer “no es financiar obras sino que el que el Gobierno le da créditos a empresas para ejecutar obras, igual que hizo Mariano Rajoy”. Incluso acusó al alcalde de “hacer el rídiculo”. Sin embargo, no fueron los únicos reproches que tuvo que aguantar Ruz. Por Vox, Samuel Ruiz le vino a recriminar que se hiciera “reels” en el campo mientras su partido, el PP, apoyaba el Mercosur. El alcalde, mientras, acusaría a Esther Díez de ser la concejal número 13 del PSOE y de tener más asesores que concejales en Compromís. Más tarde, con el Mercosur, Rodil dijo que “es la muerte de gran parte de nuestros recursos”, con referencias a los ganaderos, a lo que el alcalde diría que siempre van a estar del lado de Elche aunque matizaría que la ganadería es una actividad residual en el término municipal ilicitano, mientras que Esther Díez respondió que su formación también está en contra de este acuerdo, aunque rechazó los términos en los que se había planteado la moción. En explicación de voto, el portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, diría que “a los agricultores y ganaderos del campo de Elche se les defiende evidentemente con hechos, no con eslóganes ni con la batallita entre PP y Vox a ver quién gana más votos”.

Los trenes

No obstante, el punto culminante en cuanto a crispación se alcanzó con la moción sobre el accidente ferroviario, en la que el PP, también en una propuesta defendida por Pablo Ruz, pidió la dimisión de Óscar Puente por ser, destacó, “el responsable político de la muerte de 45 personas y el ministro del Reino de España en los últimos 40 años que mayor número de desastres ferroviarios ha tenido que gestionar”, además de recordar que “ha despreciado a la ciudad de Elche después de seis cartas pidiendo cita y audiencia con él para exponerle la situación del ferrocarril aquí”. El reto iba dirigido sobre todo al PSOE, hasta el punto de llegar a decirle a su portavoz que tenía dos opciones: “O estar con el sentido común y con lo que va a ocurrir dentro de unas semanas o volver a manifestar su pleitesía a su jefe Sánchez”, le espetó.

El punto de la discordia

Compromís, que se abstendría en la votación, dijo que estaba de acuerdo en pedir que se incrementen las inversiones en las infraestructuras ferroviarias, pero en la petición de dimisión Esther Díez indicó que “el Partido Popular está tratando de compensar lo que ocurrió con Mazón”, y que primero había que estar con la víctimas y luego pedir responsabilidades, para lo que eran necesarias más explicaciones. Y precisamente en las explicaciones que ha venido dando Puente es en lo que se escudó Héctor Díez para tratar de salir del paso en este punto, acusando a la derecha de enarbolar “discursos que lo único que buscan es el aprovechamiento político”. Rodil, mientras, señalaría que el accidente “fue la consecuencia directa del abandono, de la incompetencia, de la irresponsabilidad política del Gobierno de Pedro Sánchez y de su impresentable ministro de Transportes, Óscar Puente, y también la corrupción en el manejo de los fondos públicos que deberían ser usados para las infraestructuras y se quedan en el camino en mano de empresarios cómplices, sobrinas que no lo son y prostitutas que terminan en empresas públicas”. Al final, el alcalde le lanzó otro reto a los socialistas: “Digan hoy que están de acuerdo con esta moción y que se posicionan porque todo lo que no sea decir que sí, por supuesto, el pueblo de Elche lo conocerá”, les dijo. Posteriormente, desde el PSOE denunciarían que una funcionaria de empleo del Ejecutivo local había grabado para redes el momento en el que su partido había votado contra la moción. Compromís se abstuvo.