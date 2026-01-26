FacoElche ya tiene completo a diez días con más de 1.300 especialistas confirmados

El congreso internacional FacoElche confirma más de 1.300 especialistas de la salud visual cuando faltan diez días para la celebración del que es uno de los encuentros oftalmológicos privados más influyentes de España y Latinoamérica dirigido por el ilicitano Fernando Soler. Hace días la organización ya avanzó que participará físicamente el reconocido doctor Rafael Iribarren, considerado uno de los máximos referentes mundiales en el control de la progresión de la miopía evolutiva, uno de los grandes desafíos actuales de la salud visual global.

Este lunes, además, señalaron que se han inscrito oftalmólogos, optometristas, especialistas clínicos, representantes de la industria oftalmológica y del sector medical device, además de compañías tecnológicas vinculadas a la innovación en salud visual.

Esta 28ª edición se desarrollará del 5 al 7 de febrero y a través del lema 'Las Américas', volverá a reunir durante días a algunos de los principales referentes internacionales del sector.

El programa científico, a expensas de que se den más detalles, estará centrado en los grandes retos actuales de la oftalmología, como podría ser el control de la progresión de la miopía, además de los avances con tecnologías que cada día arrojan más luz en este campo.

Será previsiblemente el próximo viernes, 30 de enero, cuando la organización explicará cómo estará configurado esta vez el encuentro, que todo apunta a que volverá a tener lugar en el Huerto del Cura como el único espacio en el núcleo urbano que hasta la fecha está preparado para albergar un evento de esta envergadura, teniendo en cuenta que instalaciones municipales como el Centro de Congresos se quedan pequeñas, de ahí que el propio Soler haya reivindicado en los últimos años que se disponga pronto de un Palacio de Congresos que, hasta la fecha, sigue en trámite.

Ahora bien, lo poco que se sabe hasta la fecha sobre esta nueva edición es que participará Iribarren, una de las figuras más reconocidas a nivel mundial en el estudio y tratamiento de la miopía evolutiva, un campo clave dentro de la oftalmología moderna. Su participación, que fue confirmada hace días, refuerza el prestigio científico de FacoElche y consolida el congreso como un espacio donde se analizan los retos más relevantes de la especialidad.

FacoElche, dirigido por el doctor Fernando Soler, volverá a posicionarse como un foro de referencia en conocimiento clínico, visión de futuro e innovación, manteniendo su apuesta por contenidos de alto valor científico y por la presencia de líderes internacionales en salud visual.

El especialista participará activamente en el programa científico, con varias ponencias centradas en los avances, estrategias y nuevos enfoques para el manejo de la miopía. Además, el Dr. Iribarren estará disponible para los medios de comunicación el viernes por la mañana, durante el tradicional desayuno de prensa del congreso.

En este encuentro, abordará los retos actuales y las nuevas estrategias en el tratamiento de la miopía infantil y juvenil, una de las áreas de mayor interés y preocupación para los especialistas en oftalmología.

