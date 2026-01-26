El decano de Elche, Diego García, refuerza la Abogacía Española desde la Comisión Permanente

El decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García, ha sido nombrado adjunto a Presidencia de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el marco de la renovación de la estructura orgánica de la institución aprobada este jueves en el Pleno celebrado en Cuenca. El nombramiento sitúa al colegio ilicitano en una posición destacada dentro de los principales órganos de decisión de la abogacía a nivel nacional.

Presencia ilicitana en el órgano nacional

La renovación ha sido presentada por el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, quien ha trasladado al Pleno una nueva composición de la Comisión Permanente. En este contexto, Diego García se incorpora como uno de los tres nuevos adjuntos a Presidencia, junto a Elisa Campoy, decana del Colegio de la Abogacía de Lorca, y Alfredo Sánchez-Rubio, decano del Colegio de la Abogacía de Zaragoza.

Los profesionales reunidos en el pleno del Consejo General de la Abogacía / INFORMACIÓN

Desde el Colegio de Abogados de Elche se ha valorado muy positivamente esta designación, que supone un reconocimiento a la trayectoria profesional de su decano y a su compromiso con la defensa de la profesión, además de una oportunidad para reforzar la voz de la abogacía ilicitana en el ámbito estatal.

Trayectoria y liderazgo en Elche

Diego García asumió el decanato del Colegio de Abogados de Elche en febrero de 2023, tras unas elecciones muy participadas, convirtiéndose en el máximo representante de más de 1.100 profesionales del derecho. En su toma de posesión, recordó cómo con 15 años decidió ser abogado, en un contexto marcado por la llegada de la democracia, la Constitución y la integración europea.

Durante aquel discurso, destacó que «la vorágine de creación y de cambios importantes despertaron en mí la curiosidad y la admiración por todos esos abogados que estaban transformando España» y subrayó que «la abogacía está muy interesada en la mejora del colegio. Hoy comienza en una nueva etapa». García defendió entonces la unión y la suma de voluntades como eje de su mandato y se comprometió a «defender la dignidad del abogado, que se le respete como profesional y que en todo momento se sienta amparado por su colegio».

El actual decano también insistió en que los abogados son los primeros interesados en que funcione la administración de justicia, aunque sin renunciar a ser «reivindicativos infatigables en defensa de nuestros derechos y en la defensa de la dignidad que la profesión de abogado se merece». Ante la presidenta del TSJ valenciano, recordó que «una justicia lenta no es justicia» y avanzó medidas como la reducción de la carga económica del colegiado, el refuerzo de la formación, el uso de nuevas tecnologías y el apoyo a los inicios en el ejercicio profesional.

Renovación del CGAE y otros nombramientos

La reorganización del Consejo General de la Abogacía Española incluye también la designación de Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, como vicepresidenta primera, y de Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados de Granada, como vicepresidente segundo. Asimismo, se incorporan a la Comisión Permanente José Soriano, decano del Colegio de Abogados de Valencia, y Maravillas Hernández, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, y se produce el cese de Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid.

El decano del Colegio de Abogados de Elche, Diego García, nombrado adjunto a Presidencia de la Comisión Permanente del CGAE / INFORMACIÓN

Además, Lourdes Carballo, decana del Colegio de la Abogacía de Vigo, ha sido nombrada directora de la Oficina de Representación Institucional (ORI), mientras que Carmen Oriol, decana del Colegio de Abogados de Terrassa, asumirá la presidencia de la Subcomisión de Derecho de la Competencia y Defensa de los Consumidores. La renovación se completa con la entrada de Carlos Pérez, decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, en la Comisión Consultiva, y la creación de un nuevo Grupo de Trabajo de Censo y Certificaciones, presidido por Javier Martín, decano del Colegio de la Abogacía de Valladolid.

Noticias relacionadas

La nueva estructura se aprueba tras la validación de los presupuestos de 2026, centrados en la presencia institucional, la deontología, la formación y la modernización digital, y consolida una etapa en la que Elche gana peso específico dentro de la Abogacía Española gracias al nombramiento de Diego García. El colegiado ilicitano lleva 37 años en la profesión y su apuesta en el Decanato de Elche ha sido "por una abogacía comprometida, por prestigiar la profesión de abogado, por la mejora de las condiciones en el Turno de Oficio y la formación de los nuevos abogados".