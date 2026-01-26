Elche acuerda dedicar un espacio a Tomás Ruiz Godoy “Marlonda”

El Ayuntamiento de Elche ha aprobado en el Pleno Municipal una declaración institucional para reconocer la figura de Tomás Ruiz Godoy, conocido popularmente como “Marlonda”, mediante la designación de un espacio en su memoria, en acuerdo con su familia. La iniciativa, impulsada por el grupo municipal socialista, tiene como objetivo poner en valor una trayectoria marcada por la dedicación constante a la Semana Santa ilicitana y a las principales tradiciones de la ciudad durante más de cuarenta años.

Referente de la Semana Santa ilicitana

Tomás Ruiz Godoy, fallecido en 2025, fue considerado uno de los grandes referentes de la Semana Santa de Elche. Cofrade estrechamente vinculado a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Caída, ejerció como Hermano Mayor entre 2009 y 2022, una etapa clave para el crecimiento y consolidación de la cofradía.

Durante esos años impulsó importantes transformaciones, entre ellas la incorporación de la imagen de la Virgen del Rosario, contribuyendo a reforzar el patrimonio devocional y el arraigo social de la hermandad en la ciudad.

Reconocimientos y aportación musical

En 2023, Tomás Ruiz Godoy fue distinguido como Cofrade de Honor de la Semana Santa, convirtiéndose en la primera persona en recibir este reconocimiento otorgado por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades. La distinción supuso un agradecimiento público a toda una vida de compromiso con la Semana Santa ilicitana.

Entre sus aportaciones más destacadas figura también haber sido el impulsor del primer certamen de Cornetas y Tambores de Elche, una iniciativa que contribuyó a enriquecer el calendario cofrade y a dar mayor proyección a la música procesional en la ciudad.

Custodio de las grandes tradiciones

Más allá del ámbito cofrade, “Marlonda” tuvo un papel esencial en otras tradiciones profundamente arraigadas en Elche. Formó parte del equipo encargado de lanzar la Palmera de la Virgen en la Nit de l’Albà, uno de los actos más emblemáticos de las fiestas de agosto.

Durante 40 años fue además el responsable del disparo de las albas del Misteri d’Elx, una función de enorme simbolismo ligada al drama asuncionista, declarado Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, transportó el Arca de la Virgen de la Asunción hasta la playa durante más de 15 años, especialmente en los inicios de este acto, y elaboró una réplica del arca que posteriormente pasó a manos de la Sociedad Venida de la Virgen.

La declaración institucional aprobada por el Pleno subraya que la dedicación de Tomás Ruiz Godoy dejó una huella imborrable en la vida cultural y festiva de Elche, motivo por el cual el Ayuntamiento considera justo que su nombre quede ligado de forma permanente a un espacio público como reconocimiento a su legado.