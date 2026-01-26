¿Qué están quemando en Elche que huele a humo y llegan cenizas hasta Santa Pola?

El olor intenso a quemado que desde primera hora de la tarde se ha dejado notar en Elche ha sorprendido a muchos vecinos, especialmente en zonas urbanas alejadas de cualquier foco visible de incendio. De hecho. éste se encontraba en término municipal de Crevillent. A lo largo de la tarde, además, se han podido observar cenizas en suspensión cayendo de forma intermitente, una situación que ha generado inquietud y numerosas consultas ciudadanas, incluso a la Policía Local.

La escena se ha repetido también en Santa Pola, donde residentes han alertado de un ambiente cargado de cenizas pese a encontrarse a decenas de kilómetros de cualquier incendio urbano o forestal activo. El fenómeno ha sido especialmente perceptible en espacios abiertos, terrazas y zonas próximas al litoral, avivado por las condiciones atmosféricas y la dirección del viento.

El origen del humo

La causa no ha sido un incendio fortuito. El foco del humo se sitúa a unos 12 kilómetros del centro de Elche, en el Parque Natural de El Hondo, compartido por los términos municipales de Elche y Crevillent. Allí se ha llevado a cabo hoy una quema controlada de carrizo, una actuación planificada y supervisada dentro de la gestión ambiental del humedal.

Aunque Santa Pola se encuentra a casi 20 kilómetros del parque natural, la columna de humo generada y las partículas en suspensión han alcanzado también este municipio, provocando olor a humo y la llegada puntual de cenizas, un efecto habitual en este tipo de actuaciones cuando se dan determinadas condiciones de viento.

Una herramienta de gestión ambiental

Las quemas controladas en El Hondo no son una medida improvisada. El parque natural retomó esta práctica en 2023, después de más de 20 años sin utilizar el fuego como herramienta de gestión. El objetivo principal es mejorar la calidad del agua, facilitar su recirculación y frenar la proliferación excesiva del carrizo, una vegetación que, cuando envejece y se densifica, dificulta el flujo hídrico.

La intensa columna de humo se podía ver desde Crevillent / KTN

Durante años, el control de esta vegetación se ha realizado de forma manual, mediante siega con corbella, guadaña o desbrozadora, e incluso con maquinaria pesada en algunos itinerarios. Sin embargo, este sistema supone un alto coste económico y resulta poco viable para grandes superficies, como las que presenta este humedal protegido.

Prevención y protección del ecosistema

Desde la dirección del parque natural se ha explicado en anteriores ocasiones que la ausencia prolongada de quemas ha favorecido la aparición de plagas, depredadores y enfermedades que afectan negativamente a la avifauna. Además, la acumulación de vegetación seca incrementa el riesgo de incendios incontrolados, por lo que estas actuaciones también cumplen una función preventiva.

Las quemas, realizadas por brigadas de bomberos forestales y bajo estrictos protocolos de seguridad, permiten además estudiar el comportamiento del fuego en zonas palustres y mejorar la diversidad del hábitat, beneficiando a especies que necesitan aguas libres y mayor exposición a la luz.

Aunque el impacto visual y el olor puedan resultar molestos durante unas horas, desde las intituciones responsbales recuerdan que se trata de una actuación temporal, controlada y necesaria para garantizar la conservación a largo plazo de uno de los humedales más valiosos del sur de la provincia.