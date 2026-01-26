Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre

Definitivamente el mercadillo de 'Plaza de Barcelona', en Carrús, abrirá el 7 de febrero frente a la Avenida de las Cortes Valencianas en El Toscar. El Ayuntamiento de Elche ha confirmado el próximo emplazamiento que tendrá el tradicional zoco de venta no sedentaria según consta en un edicto municipal firmado el pasado viernes, 23 de enero.

Hasta ese mismo día el Ejecutivo local de PP y Vox señalaba a este diario que todavía no estaba del todo claro si ese solar que se reconvirtió hace un año en párking sería la ubicación ideal para asegurar el mercadillo, y todo después de que días antes técnicos muncipales acudieran a la zona e iniciasen mediciones y señalización del orden de calles que tendría este nuevo punto de venta enclavado a escasos metros del polideportivo de El Toscar y delimitado por la Plaça del Gall y las calles Profesor Enrique Tierno Galván, Costa Rica y la avenida de las Cortes Valencianas.

Con lo cuál, la parcela escogida, conocida como “Nito del Piskillo” será donde se asienten unos 140 puestos en menos de dos semanas después de que los placeros tengan que ser desplazados de la última ubicación provisional, el solar de Jayton, por el inminente inicio de las obras del centro cultural, y tras el rechazo del equipo de gobierno de devolver la actividad al punto original en la Avenida Ausiàs March tras la regeneración urbana de la zona y por las quejas vecinales que ha recibido el Consistorio.

Nueva denominación

Además del cambio de lugar, el mercado modificará su denominación oficial y pasará a llamarse 'Mercado Periódico de Venta No Sedentaria Carrús-Toscar'. El próximo 7 de febrero será el primer sábado en la nueva ubicación mientras que continuará el lunes 9 de febrero, con lo que los días de actividad no se alterarán. La resolución, que fue aprobada por junta de gobierno, recoge que el solar es municipal de dominio público, inventariado con el número 2749/1,y que su uso como mercado ha sido considerado compatible por los servicios técnicos municipales con el aval de un informe del 4 de diciembre de 2025 en el que la Sección Técnica de Gestión Urbanística y Patrimonio no ve inconveniente al espacio.

Así es el parking donde irá el mercadillo de Carrús-Toscar / AXEL ALVAREZ

De igual modo, hubo unanimidad entre los placeros y responsables municipales para trasladar los puestos y por ello, en vista a que incluso la Policía Local vio la idoneidad del enclave por la cercanía con paradas de autobuses urbanos, lejos de edificios y con un aparcamiento público a escasos metros para descargar el género, el pasado jueves técnicos empezaron a señalizar el parking.

Paralización

Horas después de iniciarse estas labores se paralizaron porque in situ se vio que posiblemente esta parcela no fuera la más adecuadas e insistían enq eu se iban a estudiar otras posibilidades.

La concejala de Mercados, Loli Serna, manifestó que desde el Consistorio se trabaja desde hace meses en una solución consensuada para el traslado definitivo. En noviembre se mantuvo una reunión con representantes de los vendedores ambulantes, siete u ocho placeros, a la que también asistieron el concejal del distrito, Samuel Ruiz, y el técnico municipal Jesús Andreu, responsable de validar el proyecto desde el punto de vista técnico y de seguridad. En ese encuentro, se pusieron sobre la mesa distintas alternativas de emplazamiento tanto en Carrús como en El Toscar, analizando con los propios vendedores los puntos débiles y fuertes de cada opción.

La edil traslada que los placeros plantearon inicialmente regresar a la avenida Ausiàs March, ubicación histórica del mercadillo, pero el Ayuntamiento descartó esa posibilidad, en primer lugar, porque después de la reurbanización de más de 400.000 euros con nuevos árboles y farolas se complicaría todo a nivel logístico.

Denuncias vecinales

La segunda razón para declinar esta opción sería el elevado número de denuncias vecinales acumuladas en los últimos años, principalmente por ruidos durante el montaje desde primera hora de la mañana porque ocupaba varias calles y los puestos estaban muy próximos a las viviendas. Las quejas incluso llegaron al Síndic de Greuges.

La responsable de Mercados se ampara también en que la Policía Local señaló que era necesario actualizar el plan de seguridad, algo que resultaba complicado en ese entorno, ya que desde el Ejecutivo local reconocen que había puestos que no cumplían las condiciones que marca la ordenanza.

Tras valorar distintas alternativas, el espacio que más consenso generó fue sobre el que se han hecho los trabajos de preparación, que ya se habilitó como aparcamiento el pasado mandasto. Según Serna, se trata de una ubicación integrada en el barrio, con actividad comercial, cafeterías, supermercados y buenas conexiones de transporte público, pero que reduce de forma notable el impacto sobre los vecinos. El solar funcionaría como parking salvo los lunes y sábados por la mañana, manteniendo los horarios habituales del mercadillo.

Lista de espera

La concejala subrayó que esta opción cuenta con el visto bueno técnico y permitiría incluso ampliar el número de puestos. Actualmente el mercadillo cuenta con unos 130 puntos de venta, a los que podrían sumarse una decena más, todo sobre plano, lo que ayudaría a absorber parte de la lista de espera existente desde hace años. Además, el nuevo espacio facilitaría las labores de carga y descarga, y permitiría una mejor organización y control de los puestos, tras una revisión administrativa realizada durante la etapa provisional en Jayton.