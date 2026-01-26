Empleados de la firma de calzado María Jaén de Elche reclaman "indemnizaciones dignas" por los despidos

Con pitos y pancartas arrancó a primera hora de este lunes una protesta de los trabajadores vinculados a Calzados María Jaén a las puertas de la sede en el Parque Empresarial de Elche y se mantendrán de forma indefinida todas las mañanas hasta que la empresa les ofrezca una solución a las indemnizaciones por despido tras entrar la firma en concurso de acreedores. Los afectados consideran que las cantidades que podrían percibir a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no guardan relación con los años de trabajo acumulados, en muchos casos durante varias décadas, ni con las condiciones económicas en las que se ha desarrollado la actividad del grupo empresarial.

La movilización se produce después de que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, haya declarado en concurso voluntario sin masa a cuatro sociedades vinculadas a la marca, con medio siglo de actividad, lo que limita de forma notable las posibilidades de los trabajadores de reclamar indemnizaciones conforme a la legislación laboral ordinaria. Los propios afectados señalan que podrían ser de 40 a 60 damnificados durante el proceso, y que más de la mitad estaban fijos en alguna de las firmas del grupo, mientras que el resto eran fijos discontínuos.

Pancartas de José Manuel, uno de los afectados por el proceso de despido / J.R.Esquinas

"No es una salida justa"

Denuncian que el modus operandi les aboca prácticamente a cobrar únicamente las cuantías máximas que cubre Fogasa, lo que, en la práctica, supone indemnizaciones muy inferiores a las que les corresponderían por antigüedad. “Después de toda una vida trabajando, esto no es una salida justa”, repiten los concentrados.

Uno de ellos es José Manuel Díez, de 62 años, que ha desarrollado su carrera profesional en una de las filiales del grupo desde finales de los años setenta. “He trabajado más de 40 años y ahora me dicen que no hay dinero. No lo veo ni justo ni lógico”, lamenta.

Díez ya el pasado 5 de diciembre decidió concentrarse en solitario a las puertas de la empresa con varios carteles, una protesta que entonces no tuvo continuidad pero que ahora ha comenzado a sumar a más afectados. “Una empresa que ha estado funcionando durante 50 años y que ha ganado dinero no puede acabar así, trasladando la deuda al Estado”, sostiene. A su juicio, el concurso ha servido para “vaciar” las sociedades y dejar a los trabajadores sin capacidad real de reclamar.

Los empleados relatan además una sucesión de retrasos en el pago de nóminas en los últimos meses y una situación administrativa que les ha mantenido bloqueados. Aunque la empresa habría ido abonando salarios con demora.

En el plano de la representación laboral, los afectados confirman que Comisiones Obreras, que participó inicialmente en las asambleas informativas, se ha retirado del proceso, por lo que actualmente los trabajadores están negociando a través de un abogado particular, con el objetivo de estudiar posibles acciones legales que permitan mejorar las compensaciones económicas y esclarecer la situación patrimonial de las empresas.

Noticias relacionadas

Dos firmas de calzado

Esta movilización llega 10 días después de la segunda movilización de trabajadores de la firma auxiliar del calzado Analco ante la falta de respuestas tanto por parte de la mercantil como del Ayuntamiento pese a las solicitudes de diálogo por parte de la plantilla y de Comisiones Obreras ante la amenaza de 250 personas. Entonces el sindicato señaló que la única información que tenía era la declaración del juzgado de lo mercantil del concurso de acreedores.Como ya informó este diario hace unos días, la venta de la unidad productiva permitiría la permanencia de 90 trabajadores, un cuarto de la plantilla, que secundó una movilización incluso por la carretera nacional en dirección a Crevillent.