Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho

El abogado y exconcejal socialista Antonio Martínez Camacho ha fallecido, dejando tras de sí una extensa trayectoria profesional, política y social estrechamente vinculada a Elche, ciudad en la que residió desde su infancia y a la que dedicó buena parte de su vida pública. Nacido en Cieza (Murcia) el 26 de septiembre de 1958, fue el mayor de seis hermanos y se trasladó con su familia a la capital del Baix Vinalopó en 1966. La luctuosa noticia la daba el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, durante el pleno de esta mañana.

Trayectoria jurídica y política

Licenciado en Derecho en 1982, Martínez Camacho perteneció a la Primera Promoción de Licenciados en Derecho por la Universidad de Alicante, en la especialidad de Derecho Público. Ese mismo año inició una actividad profesional que abarcó los ámbitos civil, mercantil, penal, administrativo, laboral y militar, con ejercicio continuado durante décadas, hasta que hace unos años tuvo que dejarlo a causa de una grave enfermedad que ha sido la que ha acabado con su vida.

En el ámbito político, se incorporó al PSOE en 1975, formando parte previamente de la organización socialista clandestina en Elche durante los años setenta. Fue concejal del Ayuntamiento de Elche entre 1987 y 1991, periodo en el que asumió las delegaciones de Deportes, Juventud y Asuntos Jurídicos Administrativos, además de integrarse en comisiones como Cultura, Hacienda, Urbanismo y Servicios Sociales. Durante aquellos años tuvo una presencia activa en la vida social y deportiva del municipio, participando en iniciativas como la Media Maratón Ciudad de Elche.

Entre 1985 y 1996 formó parte de la Asamblea General y la Comisión de Control de Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante). En el ámbito docente, estuvo vinculado a los inicios de la Universidad Cardenal Herrera CEU, donde impartió el primer curso de Derecho Administrativo del centro.

Desde 1982 y hasta los últimos años ejerció como jefe de la asesoría jurídica provincial de Alicante del Sindicato Unificado de Policía y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. También fue letrado asesor externo de Ibercaja, así como de los ayuntamientos de Santa Pola, Dolores, Elche, Pilar de la Horadada, Almoradí y Villena.

Vínculo con la Dama y las fiestas

Su compromiso con las tradiciones locales fue constante. Presidió la Real Orden de la Dama de Elche desde 2005 y durante al menos una década. En su primer mandato se inició el proceso de renovación de la institución, con la concesión del título de Real Orden por parte del rey Juan Carlos I y la adaptación a la Constitución, permitiendo por primera vez el acceso de las mujeres, hasta entonces excluidas. En diciembre de 2012 fue reelegido presidente en una asamblea general extraordinaria, en la que también resultaron designados José Bernabéu Pic como vicepresidente y Francisco Huertas Moya como secretario.

Además, desempeñó cargos como asesor jurídico de la Gestora de Festejos Populares de Elche, Fester Major y miembro de la Tripleta de las Fiestas de la Venida de la Virgen. Amante declarado de la fiesta, asistió como invitado a numerosas entradas de Moros y Cristianos en los últimos años. En Crevillent ocupó el cargo de Rey Jaime I para la Asociación de Fiestas San Francisco de Asís.

La agresión que marcó 2015

En 2015, Martínez Camacho sufrió una brutal agresión cuando accedía a su despacho en Elche. Tras el ataque, relató públicamente lo sucedido con palabras que tuvieron un fuerte impacto social. «Iban a matarme, estoy convencido», afirmó el letrado, convencido de que el móvil no fue un robo sino acabar con su vida. Según explicó, fue atacado por la espalda con un palo y recibió golpes reiterados en la cabeza y el cuerpo hasta que personal del bufete acudió en su auxilio.

En su testimonio sostuvo que «fueron a por mí, estoy seguro de que fueron a matarme; me dio repetidos golpes en partes vitales del cuerpo y eso tiende al homicidio, en este caso al asesinato porque había alevosía, al atacarme por la espalda sin dejar posibilidad de defenderme... Desde el punto de vista jurídico esto es un asesinato frustrado».

Pese a la gravedad de los hechos, aseguró entonces que «no puedo dejarme amedrentar, adoptaré las cautelas necesarias pero no voy a vivir mi vida con miedo».

Su fallecimiento supone la pérdida de una figura clave del ámbito jurídico, político y cultural ilicitano, con una vida marcada por el servicio público y la defensa del derecho.