informacion.es lanza La Crónica de Elche para complementar el servicio a los lectores

La web de INFORMACIÓN, informacion.es, ha puesto en marcha una nueva sección, denominada La Crónica de Elche, un nuevo producto digital complementario a las noticias diarias que ya ofrece sobre todo el término municipal ilicitano. Esta nueva sección, accesible a través de la web información.es, nace con el objetivo de concentrar y ordenar toda la información práctica, de servicios, de agenda y de interés cotidiano dirigida a los vecinos de Elche y sus pedanías, para que puedan acceder de forma directa a ese contenido.

La iniciativa responde a la singularidad territorial y demográfica del municipio ilicitano, una ciudad de casi 250.000 habitantes y que cuenta con un amplio extrarradio, el Camp d’Elx, con numerosas pedanías con identidad propia y una intensa vida social, económica y cultural.

Información útil para el día a día

La Crónica de Elche permitirá a los usuarios acceder de forma sencilla a contenidos como agenda cultural, programación de actos, eventos vecinales, actividades sociales, información de servicio público y otras propuestas pensadas para el ciudadano de a pie. Se trata de un espacio concebido para resolver necesidades prácticas y facilitar la participación en la vida diaria del municipio.

Con este nuevo producto, se busca ordenar y visibilizar toda la información aunque en algunos casos no forme parte de la actualidad estrictamente informativa, pero resulta esencial para el día a día de miles de personas que viven o trabajan en Elche y su entorno más próximo.

Atención a pedanías y campo

Uno de los ejes fundamentales de La Crónica de Elche será la atención específica a los barrios y el Camp d’Elx con sus pedanías, territorios muy poblados y con una programación propia que, en muchas ocasiones, no encuentran un espacio específico en los canales informativos tradicionales. El lanzamiento de esta sección tiene en cuenta no solo el volumen de población, sino también la extensión del municipio y la necesidad de ofrecer una información cercana, útil y territorialmente equilibrada.

No obstante, La Crónica de Elche no sustituye a la cobertura periodística habitual, sino que la complementa. El periódico mantiene su apuesta por la información local rigurosa y de actualidad, a la que ahora se suma este nuevo espacio pensado como un servicio público digital. Así, con La Crónica de Elche, INFORMACIÓN amplía su oferta informativa y refuerza su compromiso con la ciudad, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo digital y a la demanda de contenidos útiles, accesibles y cercanos, consolidando así su papel como medio de referencia para la sociedad ilicitana.