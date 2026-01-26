Limpian el solar de la calle San Isidro en Elche y activan un tratamiento de control de plagas

La propiedad del solar de la calle San Isidro, situado a escasos metros del Ayuntamiento de Elche, ha procedido ya a la limpieza integral del terreno y al inicio de un tratamiento de control de plagas tras las quejas vecinales por la presencia de ratas en la zona, según informan a este periódico fuentes del gobierno municipal. La actuación ha sido iniciada rápidamente por la propiedad y se ha llevado a cabo después de que el Ayuntamiento instara formalmente al propietario a intervenir para garantizar la salubridad del entorno, detallan las fuentes oficiales.

Requerimiento atendido

Según ha podido confirmar este diario, el requerimiento municipal fue atendido con celeridad, dentro del plazo otorgado por el requerimiento municipal y en las últimas horas se ha retirado la maleza acumulada, así como diversos restos abandonados que podían servir de alimento y refugio a los roedores, entre ellos un colchón. Paralelamente, se ha puesto en marcha un proceso de desratización, dentro de un plan específico de control de plagas. La propiedad pide colaboración porque el solar se llena recurrentemente de basuras como botellas, pañales, trapos sucios, "incluso dos bolsas de pan duro". También solicitan que no se les eche alimento a las ratas, un extremo que este periódico ha podido constatar que ocurría. También entienden los propietarios que el Ayuntamiento debe activar tratamientos de desratización en las alcantarillas de la zona.

Tareas de limpieza del solar de la calle San Isidro que servía de refugio a una colonia de ratas / INFORMACIÓN

La intervención llega después de que vecinos del entorno alertaran de la presencia habitual de ratas a plena luz del día en este solar abandonado, una situación que había generado preocupación por los riesgos sanitarios y también un intenso debate vecinal, especialmente tras detectarse que algunas personas alimentaban a los animales, favoreciendo su permanencia.

Obligación del propietario

Desde el entorno municipal se recuerda que los propietarios de solares urbanos están obligados a mantenerlos en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad, precisamente para evitar problemas de insalubridad, proliferación de plagas o molestias a los residentes.

Imagen del solar durante las tareas de limpieza llevadas a cabo ya por la propiedad / INFORMACIÓN

Con la limpieza ya ejecutada y el tratamiento en marcha, el objetivo es eliminar los focos que favorecían la presencia de roedores y evitar que la situación vuelva a repetirse. Los vecinos confían ahora en que la actuación tenga efectos duraderos y devuelva la normalidad a una zona muy transitada del centro de la ciudad. La propiedad aseguraba a este diario que realizará un seguimiento de lo ocurrido en las próximas semanas.

El Ayuntamiento, por su parte, mantiene la vigilancia sobre este tipo de espacios y recuerda la importancia de no alimentar fauna urbana, una práctica que puede agravar problemas de convivencia y salud pública.

Multas de 30 a 18.000 euros

La Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales de Compañía, en vigor en Elche desde 2009, establece un régimen sancionador para quienes incumplan sus disposiciones, con multas que van desde 30,05 euros en el caso de infracciones leves hasta 18.030,36 euros cuando se acredita reincidencia.

En su artículo 8, la normativa es clara al señalar que, por razones de seguridad y salud pública, queda terminantemente prohibido alimentar animales urbanos con cualquier tipo de producto en zonas públicas de toda la ciudad, salvo en los espacios expresamente habilitados.