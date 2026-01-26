Miguel Serna se estrena como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche en sustitución de Carlos González

Primer pleno del año en el Ayuntamiento de Elche, y cambio de caras. Hasta el extremo de que la sesión de este lunes se inició con la toma de posesión de Miguel Serna como nuevo concejal del PSOE, en sustitución de quien fuera alcalde entre 2015 y 2023, Carlos González. Serna prometió su cargo en valenciano, y el propio González, en un gesto de apoyo a quien había sido su jefe de gabinete cuando era regidor, estuvo presente, aunque minutos después se marcharía.

El alcalde, Pablo Ruz, da la enhorabuena a Miguel Serna en su toma de posesión como concejal. / INFORMACIÓN

Compatibilizando con su trabajo

Miguel Serna, a priori, compatibilizará su puesto de edil con su trabajo como docente en un centro educativo de Elche, por lo que cobrará solo las indemnizaciones por pleno y comisiones. Ahora el grupo municipal socialista tendrá que decidir cómo reparte la dedicación exclusiva del 75 % que tenía Carlos González entre el resto de concejales que, hasta ahora, sólo perciben ingresos por asistencia. Mientras eso se resuelve, todos los ediles de los diferentes grupos con representación en el Ayuntamiento comenzaron su intervención dando la bienvenida al nuevo compañero.

Los antecedentes

El relevo se produce después de que el pasado 26 de diciembre Carlos González anunciara que dejaba su acta para dedicarse de lleno a su vida profesional. Lo hacía en el marco de una rueda de prensa celebrada en General Cosidó, en el cuartel general de los socialistas ilicitanos, arropado por el secretario general del PSOE en Elche, Alejandro Soler, y por el portavoz del grupo municipal, Héctor Díez. Todo en una comparecencia que se aprovechó para apuntar de facto a Díez como nuevo alcaldable del proyecto socialista en la capital del Baix Vinalopó, aunque la dirección federal aún no ha fijado el calendario para definir los liderazgos de cara a las elecciones municipales de 2027. Un paso que llegaba después de que en septiembre de 2023, solo cuatro meses después de los comicios que dejaron a su partido en la bancada de la oposición, renunciara a un 25% de su salario como edil, pasando a tener una dedicación parcial del 75 %, para poder ejercer como abogado. Poco después, se hizo público que se había incorporado al despacho de Ibidem Abogados que dirige Enrique Martín.