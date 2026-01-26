El bipartito modificará el Plan General para proteger los ejes comerciales y las condiciones del cambio de local a vivienda en Elche

No salió adelante la moción presentada por el PSOE en el pleno ordinario de enero en la que se pedía la revisión de la normativa de cambio de uso de local a vivienda y la protección de los ejes comerciales. PP y Vox la acabaron tumbando. Sin embargo, como bien señaló el portavoz municipal socialista, Héctor Díez, sirvió para poner en el centro del debate dos cuestiones fundamentales en estos momentos: la emergencia habitacional y la complicada situación por la que atraviesa el comercio de proximidad en Elche. Otra cosa es que la visión entre una bancada y la otra en el Salón de Plenos fuera radicalmente distinta. Todo cuando, además, el vicealcalde y edil de Estrategia Urbana, Francisco Soler, dejó claro que, en estos momentos, la salida no pasa por una ordenanza municipal, que es lo que dijo hace ahora un año el actual bipartito de PP y Vox y a lo que apuntó hace ahora dos semanas, sino a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Mientras, Compromís aprovechó para reivindicar también una ordenanza para regular los apartamentos turísticos o ayudas al alquiler, y los socialistas abogaron por recuperar los bonos comercio para revitalizar el tejido comercial.

Francisco Soler, en el pleno de este lunes en el Ayuntamiento de Elche, correspondiente a enero. / Áxel Álvarez

Trámites complejos

El propio Soler señaló que “hace varios meses hicimos público que estábamos trabajando en la protección de los ejes comerciales para garantizar y equilibrar el derecho a la vivienda con la actividad comercial necesaria para la calidad de vida en nuestra ciudad, pero contemplando que hay que dar seguridad jurídica y respetar la libertad de actuación de los propietarios cuando están actuando dentro de la legalidad”, a lo que añadió que, por eso mismo, se elevó la consulta a los servicios técnicos de urbanismo, que, apostilló, “han determinado el procedimiento más adecuado para regular esta cuestión, llegando a la conclusión de que debe realizarse mediante una modificación del Plan General, que conlleva una serie de trámites complejos”. Entre ellos, la redacción de este documento de inicio de modificación del PGOU, “que es en el punto en que actualmente nos encontramos”, aseguró el responsable municipal de Urbanismo.

Héctor Díez, en el pleno de este lunes en el Ayuntamiento de Elche, correspondiente a enero. / Áxel Álvarez

Las cifras

Previamente, Héctor Díez, en su primera intervención, en la que expuso el contenido de la moción, puso el foco en que ésta es una cuestión que incide en el modelo de ciudad y que lo que se buscaba con esta medida era defender la “dignidad de la vivienda en Elche”, sobre todo por la proliferación de locales comerciales reconvertidos en vivienda en El Pla, Altabix o Carrús, y hasta en alguna de las pedanías. A partir de ahí, señaló que su grupo está a favor de estas conversiones, pero con dos condicionantes: que se garantice la protección de los ejes comerciales y la dignidad de esos habitáculos. “No queremos que Elche se convierta en un gran dormitorio”, sostuvo. Para avalar su demanda, detalló que en 2022, el último completo del Ejecutivo local de izquierdas, se promovieron 56 cambios de este tipo, mientras que en 2025 la cifra se elevó a más de 200, con una licencia por junta de gobierno hace cuatro años, frente a las cuatro por sesión del último ejercicio. Es en ese punto en el que alertó de los cambios de local a vivienda que se están haciendo sin licencia. “Y algunos son auténticos zulos”, apostilló, para exigir inspecciones para evitar este tipo de situaciones, pero también bonos comercio para incentivar el comercio de proximidad.

Esther Díez, en el pleno de este lunes en el Ayuntamiento de Elche, correspondiente a enero. / Áxel Álvarez

Otra ordenanza

Su homóloga de Compromís, Esther Díez, por su parte, celebró que este debate se colara en el pleno, sobre todo por lo que implicaba de poner de manifiesto el problema de la vivienda en el municipio. Dicho esto, puso el foco en que muchos de esos bajos reconvertidos se están destinando a alquileres turísticos, con el problema que eso genera en las comunidades de vecinos, y pidió que, en cualquier caso, se garanticen unas condiciones mínimas en esas viviendas, sean para familias o para turistas. Ahora bien, por encima de todo, volvió a reclamar una ordenanza reguladora de los alojamientos turísticos, en la línea de lo que han hecho otros municipios gobernados también por el PP, y se unió al PSOE para pedir más inspecciones de las obras en los bajos para garantizar unas condiciones mínimas, así como ayudas al pago del alquiler.

Samuel Ruiz, en el pleno de este lunes en el Ayuntamiento de Elche, correspondiente a enero. / Áxel Álvarez

Bloqueos

Por Vox, el encargado de tomar la palabra fue Samuel Ruiz, que acusó a la izquierda de ser responsable de la emergencia habitacional e hizo una defensa ardua de la propiedad privada. “Ustedes hablan de dignidad, pero sus políticas son las que han hecho la vivienda indignamente accesible”, señaló, dejando claro que “hablan de revisar condiciones, de nuevas ordenanzas, de blindar zonas, de más normas, más trámites, más excusas para bloquear sus acciones”, lo que, a su juicio, “reduce la oferta y sube los precios”. Así las cosas, mantuvo que, “desde Vox, no vamos a apoyar ninguna iniciativa que ataque la libertad de la propiedad privada, que genere inseguridad jurídica y que frene una de las pocas vías que hoy existen para aumentar la oferta de vivienda en nuestro municipio”.

Obras en un local en la ciudad de Elche. / INFORMACIÓN

"Irresponsabilidad"

Mientras, Francisco Soler acusó al PSOE de querer “apropiarse de una gestión para intentar justificar la inacción de esos ocho años de gobierno en Elche”. Asimismo, se escudó en que el aumento de licencias de cambio de uso de local a vivienda, “lejos de suponer un problema para la ciudad, supone un alivio a esa problemática de falta de vivienda”, y subrayó que esa situación se ha generado por las políticas impulsadas desde el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, especialmente vehemente se mostró a la hora de defender que todas las licencias cumplen con la normativa aplicable y los estándares exigibles, y consideró una “irresponsabilidad” decir que hay viviendas que no cumplen con la normativa “sin datos que lo avalen y poniendo en duda el criterio de los técnicos municipales”. Así las cosas, instó a los socialistas, que fueron quien alertaron de eso mismo, a presentar la correspondiente denuncia en el departamento municipal correspondiente.

Las comisiones

En el siguiente turno, Héctor Díez le recriminó a Soler que en la comisión de pleno de noviembre el responsable municipal de Urbanismo dijera que no había avances en este tema, aunque este lunes hablara de la modificación del PGOU, mientras que Esther Díez fue más allá al denunciar que en la Comisión de Urbanismo y Espacios Públicos ni Francisco Soler ni José Claudio Guilabert dan cuenta de las actividades de su área, afirmando que son una “anomalía en el funcionamiento democrático que han tenido hasta ahora este tipo de comisiones, que, además, son las que concentran buena parte de las actuaciones y las infraestructuras de esta ciudad”, para acabar acusando al PP de defender a los grandes propietarios en Elche.