PP y Vox rechazan las alegaciones de la izquierda y las ONG y dan luz verde a la aprobación definitiva del presupuesto de 2026 en Elche

Tras poco más de un mes desde que se aprobara de forma provisional, el presupuesto municipal de Elche para 2026 ha recibido el plácet definitivo, después de que el bipartito de PP y Vox haya rechazado todas las alegaciones, incluidas la de la Coordinadora Valenciana de las ONGD por los recortes en cooperación para este año, en el pleno de este lunes. Lo hizo, como se encargó de resaltar el vicealcalde y edil de Estrategia Urbana, Francisco Soler, bajo el argumento de que es la ley la que marca quiénes pueden formalizar esas alegaciones y el motivo. “Una vez examinadas en su totalidad, se comprueba que no se ajustan a los motivos tasados que establece el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales”, sentenció. De hecho, el concejal incidió en que en muchos casos se trataba de propuestas y consideraciones políticas. Ante ello, la portavoz de Compromís, Esther Díez, acusó a PP y Vox de “matar el debate democrático”, después de que hace unos días ya dejaran claro que se iban a rechazar esas reclamaciones. Desde el PSOE, mientras tanto, por boca de Patricia Macià, subrayaron que “es un presupuesto muy ideológico y que va sobre todo en contra de los que menos tienen”, poniendo el foco en el “roalet”, tratando de dejar en evidencia al Ejecutivo local por invertir en el centro en detrimento de otras zonas.

El concejal Francisco Soler, en el pleno celebrado este lunes. / Áxel Álvarez

Los argumentos para Compromís

En concreto, Soler detalló que Compromís había presentado cinco alegaciones y 60 recomendaciones-enmiendas que ya fueron previamente introducidas; el PSOE, cuatro reclamaciones y 16 recomendaciones ya registradas anteriormente; y las ONGD, una. A partir de ahí, fue explicando por qué se tumbaban todas. De las de la formación valencianista, y respecto a las relativas a la falta de participación, el aumento de tasas e impuestos municipales, la subida de la deuda pública y la falta de respuesta a las necesidades ciudadanas, el concejal del PP señaló que “tan solo son propuestas y consideraciones políticas que nada tienen que ver con lo que establece la ley”. En cuanto a la infradotación de las inversiones para las reformas de los mercados de Plaza de Madrid y Plaza de Barcelona, afirmó que “no se ajusta a la realidad, ya que las cantidades presupuestadas, en función de los criterios de los técnicos, son las adecuadas para la ejecución aplicable a esas obras en este ejercicio”.

Esther Díez, en el pleno de este lunes en el Ayuntamiento de Elche, correspondiente a enero. / Áxel Álvarez

Los motivos para el PSOE

Por otra parte, y en lo tocante a las del grupo municipal socialista, Francisco Soler comenzó aludiendo a la falta de consignación para asumir la asignación económica que les corresponde a los presidentes de las juntas municipales de distrito, y se escudó en que se recogen en otras partidas, a lo que añadió que “no cumplen el requisito de ser obligaciones exigibles de entrada al Ayuntamiento”, como ya había mantenido anteriormente. En el caso de la consignación para Jayton, apuntó a lo mismo que con los mercados de Plaza de Barcelona y Plaza de Madrid: que el importe es el “adecuado”, porque el plazo de ejecución es de 18 meses y las obras no empezarán a certificarse antes de marzo. “También se alega la existencia de déficit en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos”, continuó, pero, en este caso, se refugió en lo que marca Hacienda, Transición Ecológica y la Federación Española de Municipios y Provincias, en el sentido que afirmó que se considera que la previsión contenida en la ley “debe ser interpretada como el necesario cumplimiento de un principio y no como la imposición a los ayuntamientos de una absoluta precisión en la cobertura de los costes del servicio”. Algo que le valió para proclamar uno de sus latiguillos recurrentes, el de que “los presupuestos están vivos y se adaptan a las circunstancias en cada momento”. Finalmente, en cuanto a la incorrección de las previsiones referidas a la tasa por expedición de documentos administrativos, respondió que “en la ordenanza fiscal existen otros 30 tipos de documentos cuyas tarifas continuarán vigentes y cuyos ingresos dependen de factores no previsibles cómo pueden ser las convocatorias de procesos selectivos, demanda de tarjetas doradas, bus gratuito, etcétera”.

La socialista Patricia Macià, en el pleno de este lunes. / Áxel Álvarez

ONGD

La tercera tanda, la de las ONGD, en la que se demandaba que se recupere el importe para cooperación de 2025 frente a lo presupuestado en 2026 y que se incluyan partidas para la convocatoria de subvenciones para cooperación internacional, se rechazó, según el vicealcalde, porque se trata de “meras propuestas”, y tampoco se ajustan a lo que dice la ley.

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, en el pleno de este lunes. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Firmes en la posición

Ante ello, desde Compromís se reafirmaron en las alegaciones presentadas, en particular en la de la participación, y le recriminaron al equipo de gobierno que no hubiera impulsado con carácter previo a la elaboración del presupuesto una ronda con los portavoces municipales para que pudieran plantear propuestas, y que el Consejo Social de la ciudad se reuniera después de que la junta de gobierno local diera luz verde a las cuentas de este año. En paralelo, subrayó lo que, a juicio de Esther Díez, es “la mentira política en que se basa sobre todo el presupuesto de ingresos”, y puso el acento en que “objetivamente” en 2026 los ilicitanos e ilicitanos pagarán más que en 2023, “sin mejorar la vida de las personas”, apostilló. La repetición de inversiones respecto a años anteriores, como Las Clarisas o la Ronda Sur; la ausencia de una segunda fase del Plan Edificant para centros educativos; o la renuncia al centro de salud de Torrellano o a los 43 millones de deuda de la Generalitat por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) fueron otras de las críticas de Compromís, junto al aumento de la deuda desde 2023, o el hecho de que se rechazaran las alegaciones de las ONGD.

El pleno de este lunes en el Ayuntamiento de Elche, correspondiente al mes de enero. / Áxel Álvarez

“Pérdida de tiempo”

La siguiente en tomar la palabra fue la portavoz de Vox, Aurora Rodil, que acusó a la izquierda de llevar al pleno unas alegaciones que sabían que iban a ser rechazadas “para perder el tiempo en este pleno que es la casa de todos”, y dijo que podía deberse a dos motivos: porque intentaban posponer la fecha de la entrada en vigor de los presupuestos, o para “ganar minutos de su relato”, acusando, de paso, a PSOE y Compromís de estar alejados de lo que pide la calle, y de anunciar mucho cuando gobernaban sin que eso tuviera traducción práctica, al tiempo que en sus mandatos impulsaban actuaciones que respondían “a fanatismos ideológicos que no mejoraban la vida de las personas”. Ahora bien, también lanzó un mensaje a sus socios del PP, al recordarles el compromiso de que, si se pide un préstamo, no superará los 12 millones.

“El peor presupuesto”

Finalmente, Patricia Macià, por el PSOE, destacó que “hoy se va a aprobar no solo el peor presupuesto, lleno de un fanatismo muy ideológico que ataca a los que menos tienen, que no da soluciones a los problemas del día y día, y que sigue invirtiendo en el ‘roalet’, donde se siente más a gusto esta derecha de blanco y negro, sino que también se va a aprobar el presupuesto con más errores de los últimos diez años por culpa de las peleas de Partido Popular y Vox”. En ese punto, le recordó a la derecha que ellos también presentaban alegaciones estando en la oposición, y, como había hecho antes Esther Díez, se reiteró en las reclamaciones planteadas, y le afeó al PP y, sobre todo, al alcalde, Pablo Ruz, y al concejal de Fondos Europeos, José Claudio Guilabert, que no consiguieran fondos europeos para Jayton y para los mercados de Plaza de Madrid y de Plaza de Barcelona. “Elche funciona bien y aburren a la gente con estos detalles que, además, no son ciertos”, dijo Francisco Soler, tratando de zanjar el debate. Ahora, el presupuesto de Elche se debe publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y entrará en vigor.