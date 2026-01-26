Luto
La Real Orden de la Dama de Elche llora la muerte de Antonio Martínez Camacho
La institución recuerda al que fuera su presidente durante 15 años como un gra referente y defensor del patrimonio ilicitano
La Real Orden de la Dama de Elche ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Martínez Camacho, quien fue presidente de la entidad entre los años 2004 y 2019, una etapa decisiva marcada por la modernización de la institución y el fortalecimiento de su papel en la vida cultural de la ciudad. El comunicado oficial está firmado por la actual presidenta, Mari Carmen Pérez Cascales.
Desde la Real Orden señalan que la institución «se viste de luto por la partida de D. Antonio Martínez Camacho», recordando una presidencia en la que se sentaron bases que hoy siguen vigentes. Durante su mandato, subrayan, «se inició el proceso de renovación de la institución, con la concesión del título de Real Orden por parte de S. M. el Rey D. Juan Carlos de Borbón», un reconocimiento que supuso un hito histórico.
Líder
El comunicado destaca también que fue bajo su liderazgo cuando se abordó «el proceso de adaptación de los estatutos a la Constitución, permitiendo el acceso a las mujeres», además de estrecharse vínculos institucionales y trabajar de forma constante «para la puesta en valor de la Dama de Elche, salvaguardando su lugar de honor en el corazón de todos».
La Real Orden define a Martínez Camacho como un hombre polifacético y excepcional, que dejó una huella profunda «como abogado, como político y como Presidente de la Real Orden», demostrando siempre «su amor por nuestras fiestas y tradiciones». Con su fallecimiento, añaden, «la institución pierde no solo un referente como líder, sino a uno de los más firmes defensores del acervo ilicitano y de la figura de nuestra Dama».
"Su legado seguirá vivo"
El texto concluye con un mensaje cargado de emoción y reconocimiento, en el que se lamenta «la pérdida de una figura tan relevante para la cultura y el patrimonio de Elche», al tiempo que se afirma que «su legado seguirá vivo en cada acto, en cada proyecto y en el honor de nuestra Dama».
La despedida final resume el sentir de la institución: «Descanse en paz, Presidente».
