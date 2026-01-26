Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso amarillo por vientoNuevos radaresRecortes pescaSocializar en el gymIA como psicólogoAteneo popular
instagramlinkedin

Luto

La Real Orden de la Dama de Elche llora la muerte de Antonio Martínez Camacho

La institución recuerda al que fuera su presidente durante 15 años como un gra referente y defensor del patrimonio ilicitano

Martínez Camacho, cuando era presidente de la Real Orden de la Dama de Elche

Martínez Camacho, cuando era presidente de la Real Orden de la Dama de Elche / Antonio Amorós

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Real Orden de la Dama de Elche ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Martínez Camacho, quien fue presidente de la entidad entre los años 2004 y 2019, una etapa decisiva marcada por la modernización de la institución y el fortalecimiento de su papel en la vida cultural de la ciudad. El comunicado oficial está firmado por la actual presidenta, Mari Carmen Pérez Cascales.

Desde la Real Orden señalan que la institución «se viste de luto por la partida de D. Antonio Martínez Camacho», recordando una presidencia en la que se sentaron bases que hoy siguen vigentes. Durante su mandato, subrayan, «se inició el proceso de renovación de la institución, con la concesión del título de Real Orden por parte de S. M. el Rey D. Juan Carlos de Borbón», un reconocimiento que supuso un hito histórico.

Líder

El comunicado destaca también que fue bajo su liderazgo cuando se abordó «el proceso de adaptación de los estatutos a la Constitución, permitiendo el acceso a las mujeres», además de estrecharse vínculos institucionales y trabajar de forma constante «para la puesta en valor de la Dama de Elche, salvaguardando su lugar de honor en el corazón de todos».

Martínez Camacho con la Dama Viviente y el entonces alcalde Alejandro Soler, en el lugar donde se halló el busto

Martínez Camacho con la Dama Viviente y el entonces alcalde Alejandro Soler, en el lugar donde se halló el busto / Antonio Amorós

La Real Orden define a Martínez Camacho como un hombre polifacético y excepcional, que dejó una huella profunda «como abogado, como político y como Presidente de la Real Orden», demostrando siempre «su amor por nuestras fiestas y tradiciones». Con su fallecimiento, añaden, «la institución pierde no solo un referente como líder, sino a uno de los más firmes defensores del acervo ilicitano y de la figura de nuestra Dama».

"Su legado seguirá vivo"

El texto concluye con un mensaje cargado de emoción y reconocimiento, en el que se lamenta «la pérdida de una figura tan relevante para la cultura y el patrimonio de Elche», al tiempo que se afirma que «su legado seguirá vivo en cada acto, en cada proyecto y en el honor de nuestra Dama».

Noticias relacionadas y más

La despedida final resume el sentir de la institución: «Descanse en paz, Presidente».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios
  2. El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
  3. Las prioridades de Elche en 2026: de las flores y las paellas y golosinas al ascensor del Puente de la Virgen o el Parque Central Vinalopó
  4. El mercadillo de Plaza de Barcelona en Elche cambiará de ubicación la primera semana de febrero y todo apunta a El Toscar
  5. Susana Martín Gijón en Elche: «A las monjas tendemos a ponerles el hábito y quitarles identidad»
  6. Elche acondiciona dos aparcamientos junto a La Torreta dentro del plan de mejora de caminos
  7. Asaltan un bar en el centro de Elche y el rastro de las monedas robadas les delata y acaban detenidos por la Policía Nacional
  8. El parque de Alicante donde podrás ver 8.000 flamencos, un pez único en el mundo, explotaciones salineras y un museo

Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre

El signo de los nuevos tiempos: en Elche ya hay más gente apellidada Wang que Franco

El signo de los nuevos tiempos: en Elche ya hay más gente apellidada Wang que Franco

La Real Orden de la Dama de Elche llora la muerte de Antonio Martínez Camacho

La Real Orden de la Dama de Elche llora la muerte de Antonio Martínez Camacho

Miguel Serna se estrena como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche en sustitución de Carlos González

Miguel Serna se estrena como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche en sustitución de Carlos González

El bipartito modificará el Plan General para proteger los ejes comerciales y las condiciones del cambio de local a vivienda en Elche

El bipartito modificará el Plan General para proteger los ejes comerciales y las condiciones del cambio de local a vivienda en Elche

El decano de Elche, Diego García, refuerza la Abogacía Española desde la Comisión Permanente

El decano de Elche, Diego García, refuerza la Abogacía Española desde la Comisión Permanente

Los profesores piden ganar 500 euros más al mes y preparan nuevas protestas

Los profesores piden ganar 500 euros más al mes y preparan nuevas protestas

Empleados de la firma de calzado María Jaén de Elche reclaman "indemnizaciones dignas" por los despidos

Empleados de la firma de calzado María Jaén de Elche reclaman "indemnizaciones dignas" por los despidos
Tracking Pixel Contents