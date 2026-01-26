El signo de los nuevos tiempos: en Elche ya hay más gente apellidada Wang que Franco

Los apellidos también cuentan historias. A veces, incluso anticipan los cambios sociales antes de que se hagan visibles en la calle. Eso es exactamente lo que ocurre en Elche, donde los datos oficiales del Censo anual de población a 1 de enero de 2024 dejan una imagen tan llamativa como simbólica: hay más personas con el apellido Wang que con el apellido Franco.

Según el registro de apellidos por municipio de residencia, 147 vecinos de Elche llevan Wang como primer apellido, frente a 146 que se apellidan Franco. La diferencia es mínima —apenas una persona—, pero el significado es enorme.

Un dato pequeño que dice mucho

Durante décadas, Franco ha sido un apellido perfectamente integrado en el paisaje onomástico español, sin relación necesaria con la figura histórica, pero profundamente arraigado. Wang, en cambio, es un apellido de origen chino que hasta hace pocos años era prácticamente inexistente en los padrones municipales.

Que hoy lo supere —aunque sea por la mínima— no es una anécdota aislada, sino el reflejo de una transformación demográfica sostenida: Elche es una ciudad cada vez más diversa, abierta y conectada con los flujos migratorios globales.

La huella de la migración china

Celebracion del Año Nuevo Chino en Elche / Matías Segarra

El apellido Wang, de origen chino, es el apellido más común del mundo, con más de 100 millones de personas, y su presencia en municipios españoles ha crecido de forma constante en las últimas dos décadas. En Elche, este aumento está ligado a la llegada de población china vinculada al comercio, la restauración, el calzado y otros sectores económicos donde la comunidad ha encontrado oportunidades estables.

El dato del censo es claro: Wang, que significa "rey", "monarca" o "príncipe" en mandarín, alcanza una frecuencia de 0,607 por mil habitantes como primer apellido en Elche, mientras que Franco se queda en 0,603 por mil. Una diferencia mínima en cifras, pero muy significativa en términos sociológicos.

Apellidos que marcan época

Los diez apellidos más comunes en Elche. / Notebooklm

El ranking de apellidos ilicitanos sigue encabezado por los grandes clásicos —Martínez, García, Sánchez o López—, pero en las posiciones más bajas de la tabla empiezan a aparecer nombres que hace una generación habrían resultado exóticos. No solo Wang, sino otros apellidos de origen asiático, latinoamericano o del este de Europa.

Eso no significa que los apellidos tradicionales desaparezcan, sino que conviven con otros nuevos, dibujando una ciudad más plural que la de hace veinte o treinta años.

Una ciudad que cambia… incluso en el padrón

Elche siempre ha sido tierra de acogida: primero de migraciones internas, después internacionales. Hoy, ese proceso queda registrado incluso en los detalles más cotidianos, como los apellidos que figuran en el censo.

Que Wang haya adelantado a Franco por una sola persona no es una revolución estadística, pero sí un símbolo potente de los nuevos tiempos. Uno de esos datos que pasan desapercibidos en una tabla… hasta que alguien los mira con atención y entiende lo que realmente están contando.